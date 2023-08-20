Китай предложил укреплять военное сотрудничество с Ираном и Беларусью

Ли Шанфу назвал три принципа, по которым Китай действует на международной арене

Рассказать друзьям

Пекин. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Пекин готов активно укреплять оборонное сотрудничество с новыми членами Шанхайской организации сотрудничества - Ираном и Беларусью, которая сейчас вступает в организацию, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на открытии XI Московской конференции по международной безопасности.





Мы также готовы, как и прежде, форсировать работу в сфере безопасности в рамках ШОС, активно укреплять сотрудничество в сфере обороны с новой шосовской страной Ираном и вступающей в ШОС Беларусью", - цитирует rbc.ru министра.





Он также подчеркнул, что "китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают поступательно развиваться".





В своем выступлении он напомнил о китайской инициативе по глобальной безопасности, которую Пекин опубликовал в феврале. Речь, по словам министра, идет о концепции "общей комплексной совместной устойчивой безопасности", при которой страны следовали бы "принципам диалога, партнерства и взаимовыгоды", отказавшись от "мышления антагонистической и блоковой игры с нулевой суммой".





Ради более инклюзивного мира нам нужны солидарность и взаимовыручка, чтобы бойкотировать санкции и подавление со стороны тех, кто не брезгует никакими инструментами (...) Мы готовы углублять всестороннее практическое сотрудничество с вооруженными силами стран мира, совместно реализовывать инициативу о глобальной безопасности", - заявил Ли Шанфу.





Он назвал три принципа, по которым Китай действует на международной арене. Во-первых, укрепление стратегического доверия - здесь, по словам министра, Пекин проводит обмены в военной сфере с более чем 150 государствами. По его словам, Пекин готов "углублять военное сотрудничество со странами АСЕАН и другими соседними странами, повышать уровень военных отношений с европейскими странами и Евросоюзом, а также укреплять традиционную дружбу со странами Латинской Америки, Карибского бассейна, Южно-Тихоокеанского региона".





Во-вторых, создание платформы для сотрудничества в сфере безопасности. У Китая уже есть более 50 механизмов консультаций по вопросам обороны с более чем 40 государствами и организациями.





По словам Ли, Пекин будет поддерживать совещание по мерам доверия в Азии, участвовать в Московской конференции по международной безопасности и "Диалоге Шангри-Ла", проводить форумы со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, усиливать взаимодействие с новыми членами ШОС.



