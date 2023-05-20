Китай предоставит Центральной Азии помощь на $3,7 млрд

Посол Кыргызстана в Китае заявила, что саммит "Китай - Центральная Азия" имеет большое значение для совместного развития стран региона

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Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Саммит "Китай - Центральная Азия" принесет новые возможности для всех стран, заявил посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев.





Глубоко символично, что саммит проходит в историческом и древнем городе Сиань. Именно отсюда брал свое начало Великий Шелковый путь. У всех ожидания от этого саммита большие. Принимаемые в рамках саммита важные соглашения послужат укреплению дружбы и расширению всестороннего сотрудничества", - отметил он.





В этом году отмечается 10-я годовщина выдвижения инициативы совместного строительства "Пояса и пути".





Фарход Арзиев заявил, что эта инициатива за исторически короткий период продемонстрировала свою жизнеспособность и играет важную роль в развитии регионального и международного сотрудничества, открывая новые и новые возможности для развития стран-участниц.





Сегодня роль "Пояса и пути" в содействии экономическому росту в региональном и международном масштабах становится еще более важной для восстановления мировой экономики. Уверен, что дальнейшая реализация совместного строительства "Пояса и пути" далее будет углублять взаимосвязь и сотрудничество между странами и вносить вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания во всем мире", - сказал он.





Фарход Арзиев отметил, что Узбекистан поддерживает и принимает активное участие в реализации инициативы "Пояс и путь".





Он считает, что реализация проектов в рамках инициативы позволит странам-участницам наращивать объемы товарооборота, выстраивать новые цепочки производств и поставок, диверсифицировать маршруты грузоперевозок.





Одним из приоритетных для Узбекистана направлений сотрудничества с Китаем в рамках инициативы является реализация транспортно-коммуникационных проектов. В этом ключе одним из стратегически важных проектов является строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, реализация которого позволит сократить сроки доставки грузов между странами Центральной Азии и Китая в несколько раз и разгрузить грузопоток по действующим маршрутам", - подчеркнул посол.





По его словам, этот проект не только принесет пользу трем странам, но также будет иметь большое значение для соединения Евразии и обеспечения безопасной и бесперебойной цепочки поставок.





Посол заявил, что другие важные направления участия Узбекистана в рамках "Пояса и пути" затрагивают вопросы торгово-инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере туризма, здравоохранения, культурно-гуманитарных обменов, сообщает информационное агентство "Синьхуа".





В свою очередь посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева заявила, что саммит "Китай - Центральная Азия" имеет большое значение для совместного развития стран региона.





Центральная Азия является нашим общим домом. Все государства-участники формата "Китай - Центральная Азия" - близкие соседи. Успехи или проблемы одной страны - это процветание или барьер на пути к развитию всего региона. В этом плане важно объединить усилия для совместного развития и раскрытия в полной мере совокупного потенциала региона", - сообщила Актилек Мусаева.





Назвав Великий шелковый путь мостом дружбы, взаимного притяжения, познания и культурного обогащения на протяжении многих веков, она заявила, что Кыргызстан и Китай связывают исторические узы добрососедства и сотрудничества.





Актилек Мусаева отметила, что Кыргызстан является одной из первых стран, которые поддержали инициативу "Пояс и путь", и придает важное значение развитию двустороннего сотрудничества с Китаем в рамках инициативы.





Наиболее перспективными направлениями двустороннего сотрудничества являются такие области, как торгово-экономическая область, инфраструктура, транспорт, энергетика, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и туризм. Кроме того, Кыргызстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем в сферах цифровой экономики и электронной коммерции", - добавила она.





Актилек Мусаева полагает, что скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан должна стать значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала региона Центральной Азии и важным звеном в продвижении совместного строительства "Пояса и пути", отмечает "Синьхуа".



