Китай приостановил покупки сжиженного природного газа у США

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Пекин. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китай в марте остановил покупки сжиженного природного газа у США, одновременно нарастив его ввоз из Австралии, Индонезии и Брунея, сообщает - Китай в марте остановил покупки сжиженного природного газа у США, одновременно нарастив его ввоз из Австралии, Индонезии и Брунея, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.





Соединенные Штаты в 2024 году входили в пятерку основных поставщиков СПГ на китайский рынок, экспортировав в КНР 4,15 миллиона тонн этого топлива на 2,4 миллиарда долларов. Еще в январе 2025 года Поднебесная закупила у американских компаний 194,2 тысячи тонн газа на 125,4 миллиона долларов, но уже в феврале в разы меньше - 65,8 тысячи тонн на 31,4 миллиона долларов. В марте же США среди поставщиков СПГ в Китай и вовсе не было. Это стало первым подобным перерывом с июня 2022 года", - пишет источник.





Выпадающие объемы СПГ Китай компенсировал за счет увеличения закупок у соседей по региону.





Среди крупнейших поставщиков экспорт нарастила Индонезия - в 1,7 раза месяц к месяцу, до 330,7 миллиона долларов, а также Австралия - на 18%, до 778,4 миллиона долларов. Кроме того, в марте Китай возобновил импорт из Брунея - на 51 миллион долларов", - уточняет сайт.





Напомним, 10 апреля В начале апреля США объявили о новом размере пошлины для Китая. Она составит 145%.





Свое решение президент США Дональд Трамп объяснил "неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам". Пекин принял против Вашингтона ответные меры, подняв ставки на все импортируемые из США товары с 34 до 84%, а до этого ограничил экспорт редкоземельных элементов, которые используются в производстве высокотехнологичных товаров.





2 апреля американский президент объявил об импортных пошлинах от 10 до 50% для 211 стран и территорий, включая крупнейших торговых партнеров США. Мировые рынки негативно отреагировали на допсборы. По словам Трампа, уже более 75 стран обратились к нему с просьбами пересмотреть решения по тарифам и торговым барьерам. С критикой по поводу введенных американских пошлин выступили несколько миллиардеров - сторонников Трампа.





9 апреля республиканец приостановил действие повышенных импортных тарифов для всех стран, кроме Китая, на 90 дней. Эта отсрочка также не затронет Канаду и Мексику.



