Китай стал первой жертвой коронавируса, а не распространителем - МИД РФ

Москва. 2 июля. Kazakhstan Today - Китай следует воспринимать как страну, на которую пришелся первый удар коронавирусной инфекции, а не как распространителя. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, передает Kazakhstan Today.

Мы считаем, что нам всем полезен опыт Китая, который стал не распространителем, а первой жертвой COVID-19, сумевшей преодолеть эту эпидемию, по крайней мере купировать ее распространение на своей территории", - сказал Моргулов в интервью ТАСС .

По его словам, Россия придерживается такого подхода и активно взаимодействует с КНР по всему комплексу вопросов борьбы с пандемией и предотвращению новых вспышек.

Честно говоря, мне трудно понять логику американцев, которые, вместо того чтобы искать возможность объединиться перед лицом общей угрозы, занялись поиском виновных, стали чуть ли не назначать суммы компенсаций Пекину, выдвигать подобного рода требования. Конечно, никто не против выяснить истоки коронавируса, мы не возражаем, но не для того, чтобы обвинять кого-то в этом, а чтобы понять, как лучше бороться с этой инфекцией и не допустить возникновения подобных пандемий в будущем", - добавил замглавы МИД РФ.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,6 млн человек, около 515 тыс. умерли.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства