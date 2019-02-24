Китайское нефтегазовое предприятие осваивает украинский рынок

Пекин. 20 февраля. Kazakhstan Today - В последнее время правительство Украины выдвинуло стратегию энергетического развития, определило цель по увеличению годового объема добычи природного газа с нынешнего 21 млрд кубометров до 35 млрд кубометров, а также намерено на базе проведения международного тендера ускорить добычу природного газа внутри страны. В 2017 году, воспользовавшись возможностями строительства "Одного пояса и одного пути" и развитием разведки и разработки природного газа в Украине, китайское предприятие Xinjiang Beiken Energy подписало контракт на оказание инженерно-технических услуг по бурению с газодобывающей компанией "Укргаздобыча" на сумму 400 млн юаней. Это означает, что китайская компания официально вышла на украинский рынок добычи нефти и газа, передает Kazakhstan Today со ссылкой на газету "Жэньминь Жибао".

Менеджер платформы буровой команды Ли Мэн в интервью журналистам сказал, что нефтяная промышленная база Украины относительно слабая, компания вкладывает большие средства для подготовки украинских работников. Благодаря подготовке и тренингу некоторые украинские работники начали работать с низов, постоянно получали повышение на службе. Каждое повышение приносит им увеличение заработной платы на 20-30%. Кроме этого, компания каждый месяц выбирает лучших работников и награждает их.

26-летний инженер-буровик Дима родом из Полтавы окончил Полтавский национальный технологический университет по специальности "Буровое дело". Он сказал в интервью, что в первые три года после окончания университета в связи с тем, что не мог найти работу по профессии, подрабатывал на мебельном заводе и в компании экспресс-доставки, кроме этого, он также начал собственное дело. И только с приходом компании Beiken в Украину он смог осуществить свою мечту по бурению.

Я очень доволен нынешней работой, мне нравится рабочая атмосфера здесь, китайские мастера дали мне множество профессиональных знаний, научили многочисленным навыкам, я узнал много нового", - сказал Дима.

Отец Димы Павел работал на нефтяных месторождениях в разных странах, сейчас он занимает должность помощника по закупкам компании Beiken в Украине. История о работе отца и сына в китайской компании на месторождении в стране повсеместно распространяется, получая положительные отзывы. Менеджер по маркетингу дочерней компании Beiken в Украине Ся Мао сообщил, что в настоящее время в компании насчитывается около 100 работников с китайской стороны и 249 украинских сотрудников.

Некоторые украинские работники по собственным причинам работали в местных и иностранных компаниях по бурению скважин, они овладели этой техникой, именно поэтому они нарасхват", - заявил он.

Украина является важным государством вдоль "Одного пояса и одного пути", а также первой остановкой компании Beiken в выходе на международный рынок. В новой обстановке и в условиях сильного давления мы прикладываем усилия для получения успешных результатов с самого начала", - подчеркнул генеральный директор дочерней компании Beiken в Украине Цзяо Чаогуан.

Вместе с подготовкой специалистов по бурению и стимулированию местного трудоустройства украинский проект компании Beiken способствует развитию вспомогательных индустрий. Координатор проекта Борис в интервью журналистам заметил, что компания Beiken создала новые бизнес-возможности для местных компаний, стимулировала развитие сферы ремонта механического оборудования, снабжения горюче-смазочными материалами, аренды и продажи машин специального назначения, а также соединение транснациональных шоссейных дорог. Китайское предприятие предоставило большие возможности для модернизации и расширения деятельности местных компаний.

Менеджер по связям с общественностью представительства "Укргаздобычи" в Полтаве Максим сказал: "Разработка полтавского месторождения внесла 10%-ный вклад в национальный доход. В настоящее время ежегодный объем добычи природного газа в Украине составляет лишь 2% от разведанных запасов, что меньше уровня других стран, в которых показатель составляет более 6%. Китайские технологии принесли с собой приятные изменения. Мы надеемся на глубокое сотрудничество с предприятиями Китая для того, чтобы сыграть большую роль для экономического развития Украины".

Торговый советник посольства КНР в Украине Лю Цзюнь в интервью газете "Жэньминь жибао" отметил, что в последние несколько лет украинское правительство активно продвигает маркетизацию в энергетическом секторе, увеличивает добычу и разработку природного газа, что предоставило важную возможность для китайских нефтегазовых предприятий осваивать украинский рынок. Между Китаем и Украиной существует сильная взаимодополняемость в нефтегазовом сотрудничестве, сферы взаимодействия постоянно расширяются, от поставки бурильно-добывающего оборудования, подрядов на сооружение объектов и до реформирования трубопроводов и разведки нефти и газа.

В условиях продвижения инициативы "Один пояс и один путь" перспективы китайско-украинского сотрудничества в энергетической сфере обширные, оно становится новой особенностью в практическом взаимодействии между Китаем и Украиной в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути".

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