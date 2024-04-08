КНР провела боевое патрулирование в Южно-Китайском море

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Пекин. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели боевое патрулирование в Южно-Китайском море (ЮКМ), сообщает - ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели боевое патрулирование в Южно-Китайском море (ЮКМ), сообщает ТАСС





Южная зона боевого командования НОАК организует совместное морское и воздушное боевое патрулирование в Южно-Китайском море. Вся военная деятельность, которая нарушает нормальную ситуацию в ЮКМ и создает точки нестабильности, находится под контролем", - сообщила Южная зона боевого командования НОАК в соцсети WeChat.





Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Наньша в ЮКМ. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа, пишет ТАСС.





Ранее газета "Иомиури" сообщала, что японские силы самообороны могут принять полноценное участие в военных учениях США и Филиппин Balikatan. Усиление взаимодействия трех стран, как отмечает газета, будет способствовать сдерживанию Китая в Восточно-Китайском море и вокруг Тайваня. Вопросы обеспечения безопасности станут важной темой встречи на высшем уровне лидеров Японии и США, которая пройдет в середине следующей недели в Вашингтоне, сообщает РИА Новости





Газета со ссылкой на посла Филиппин в Японии сообщала, что на трехстороннем саммите США, Японии и Филиппин будет достигнуто соглашение о совместном патрулировании в Восточно-Китайском море.





Япония и Филиппины укрепляют взаимодействие на уровне военных. В ноябре прошлого года было достигнуто согласие о начале переговоров о соглашении о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement, RAA).