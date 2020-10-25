Компартия Молдовы потребовала закрыть американские лаборатории

Кишинев 24 октября. Kazakhstan Today - Коммунистическая партия Республики Молдова присоединилась к инициированному левыми партиями призыву закрыть военно-биологических лабораторий США по всему миру, в том числе в странах СНГ, передает Kazakhstan Today.
Сегодня во всем мире разворачивается кампания, инициированная левыми и коммунистическими партиями по запрету военно-биологических лабораторий Соединенных Штатов Америки, открытых в различных государствах, в том числе в странах СНГ. Партия коммунистов Молдовы целиком и полностью поддерживает инициативу братских партий со всего мира и присоединяется к требованию о немедленной ревизии и немедленном закрытии всех подобного рода объектов", -говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.
По информации РИА "Новости", коммунисты со ссылкой на СМИ отмечают, что подобная лаборатория может действовать и на территории Молдовы. Компартия подчеркивает, что основной закон страны запрещает размещение иностранных военных объектов на территории республики.
Партия направила запрос в службу информации и безопасности Молдовы с требованием проверить информацию о существовании военно-биологической лаборатории США на территории республики.
Ранее Совбез Российской Федерации выразил обеспокоенность деятельностью биолабораторий США на территории СНГ.
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