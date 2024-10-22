21.10.2024, 21:13 4626
Король Карл III оказался в центре скандала во время визита в Австралию
Сенатор вышла на сцену с криком: "Это не ваша страна"
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Сидней. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Король Великобритании Карл III оказался в центре скандала во время пятидневного визита в Австралию с супругой, королевой Камиллой, сообщает gazeta.ru со ссылкой на New York Post.
21 октября Карл III выступил перед парламентом Австралии. После того как король Великобритании закончил свою речь, его раскритиковала сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп. Она вышла на сцену с криком: "Это не ваша страна".
Верните нам нашу землю. Верните нам то, что вы у нас украли, - наши кости, наших детей, наших людей. Вы не наш король. Вы разрушили нашу землю", - кричала сенатор.
Сообщается, что охрана быстро вывела Лидию Торп из зала, не дав ей подойти к монарху.
До этого издание Daily Mail писало, что официальный визит короля Великобритании Карла III в Австралию, ради которого он приостановил свое лечение от рака, оказался под угрозой. Согласно информации прессы, премьер-министры всех шести австралийских штатов, приглашенные на прием в честь королевского визита, по разным причинам решили не участвовать в мероприятии. Кроме того, множество других видных политических деятелей также отказались встретиться с королем в австралийской столице.
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21.10.2024, 19:40 5956
МИД Турции подтвердил смерть проповедника Гюлена
У Гюлена диагностировали почечную недостаточность, диабет и деменцию
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Анкара. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава турецкого МИД Хакан Фидан подтвердил смерть в США проповедника и главы объявленной в Турции террористической организации ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, сообщает РБК со ссылкой на агентство Anadolu.
Наши источники в спецслужбах подтверждают эту информацию", - сказал он после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой.
По словам министра, новость о смерти главы ФЕТО не ослабит бдительность Турции.
Наш народ и государство продолжат борьбу с этой организацией, как и с любой другой террористической группировкой", - подчеркнул Фидан.
О смерти Гюлена в возрасте 83 лет ранее сообщили его родственники. Как пишет CNN Turk, ранее у Гюлена диагностировали почечную недостаточность, диабет и деменцию.
В 1970-х годах Гюлен основал неформальное движение "Хизмет", турецкие власти назвали его ФЕТО. Сам Гюлен выступал против насилия, террора и атак смертников, а также был первым мусульманским богословом, публично осудившим атаки 11 сентября 2001 года в США. Президент Турции Реджеп Эрдоган и Гюлен долгое время были союзниками, но в 2013 году их отношения испортились. Позднее Эрдоган обвинил Гюлена в попытке государственного переворота, который произошел в июле 2016 года.
20.10.2024, 12:30 23411
Си Цзиньпин призвал ракетные войска КНР усилить готовность к ведению реальных боевых действий
Глава КНР потребовал всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, а также улучшить боевые возможности, чтобы эффективно защищать национальную стратегическую безопасность и коренные интересы страны
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Пекин. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал ракетные войска стратегического назначения повысить стратегическое сдерживание и способность к ведению реальных боевых действий и решительно выполнять задачи, возложенные партией и народом, сообщает ИА "Синьхуа".
Си Цзиньпин в четверг утром провел инспекцию указанной бригады ракетных войск стратегического назначения, которая имеет более чем 50-летнюю историю. После 18-го съезда КПК в 2012 году бригада активно проводила военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий и выполнила ряд важных задач.
Затем Си Цзиньпин отправился на учебный полигон бригады, где ознакомился с тактико-техническими характеристиками недавно поступившего в бригаду вооружения и техники, а также проверил подготовку по обращению с оружием.
Он призвал офицеров и солдат бригады хорошо командовать и наилучшим образом использовать имеющееся в их руках оружие, а также оправдать доверие партии и народа", - пишет агентство.
Позже китайский лидер был проинформирован о работе бригады и выступил с речью. Он подчеркнул важность сохранения абсолютного руководства партии над вооруженными силами и укрепления партийного строительства на низовом уровне.
Си Цзиньпин потребовал всесторонне усиливать военное обучение и боевую подготовку, а также улучшить боевые возможности, чтобы эффективно защищать национальную стратегическую безопасность и коренные интересы. Он также подчеркнул необходимость усиления целенаправленной подготовки с использованием нового оборудования, новых навыков и новых методов ведения боя, улучшения поддержки и систематического повышения боевых возможностей", - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что Китай отрабатывает блокировку Тайваня, в связи с чем проводит учения "Совместный острый меч - 2024Б" в Тайваньском проливе.
В апреле КНР провела боевое патрулирование в Южно-Китайском море.
Напомним, ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил поездку чиновницы, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, после чего провел масштабные военные учения.
20.10.2024, 09:26 25346
Шесть человек погибли в результате схода лавины в горах Кыргызстана
Фото: МЧС Кыргызстана
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Бишкек. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть сельчан погибли вчера в результате схода лавины в Чаткальском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана.
Тела трех из них были найдены 18 октября и доставлены на вертолете в штаб в районе Кумбель. Ранее спасатели нашли тело 46-летнего мужчины.
Еще двух погибших спасатели обнаружили вчера утром, сообщили в МЧС республики.
В Чаткале пропали шесть человек, которые пошли в горы собирать лекарственные травы. 9 октября группа из 14 человек направилась в отдаленную местность, после чего связь с ними пропала. Родственники обратились за помощью к спасателям. Восемь человек удалось найти, судьба остальных шестерых оставалась неизвестной. По словам местных жителей, 14 октября в районе гор Ак-Сай сошла снежная лавина. На поиски пропавших вылетел вертолет МЧС", - сообщает 24.kg.
Поисковые работы проходили под личным контролем главы МЧС Кыргызстана Бообека Ажикеева.
Напомним, в августе в Кыргызстане альпинистов из Казахстана и России накрыла лавина. Один человек погиб.
19.10.2024, 16:53 33546
Ушел из жизни автор "стэнфордского эксперимента" психолог Филип Зимбардо
Эксперимент был направлен на исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и влияние навязанной социальной поведенческой модели
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В возрасте 91 года в своем доме в Сан-Франциско скончался американский социальный психолог Филип Зимбардо - автор "стэнфордского" или "тюремного эксперимента", вызвавшего волну критики.
Зимбардо занимался исследованием психологических корней зла, застенчивости, социального влияния. Написал несколько книг на основе своих исследований.
Более всего Зимбардо известен психологическим экспериментом, который он проводил в 1971 году. Его называют "стэнфордский" или "тюремный эксперимент". Он был направлен на исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и влияние навязанной социальной поведенческой модели, сообщает РБК.
Зимбардо разделил 24 студента колледжа на "охранников" и "заключенных", которые жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии Стэнфорда. Они участвовали в эксперименте за вознаграждение во время каникул. Эксперимент должен был продлиться две недели, но был прерван после шести дней по этическим соображениям. В процессе каждый третий "охранник" проявил садистские наклонности, а двое "заключенных" были исключены из эксперимента раньше времени из-за сильной моральной травмы.
Эксперимент Зимбардо подвергся резкой критике. Сам ученый защищал исследование, называя его "поучительной историей" о том, что может произойти, когда "мы недооцениваем степень влияния социальных ролей и внешнего давления на наши действия", отмечает The Washington Post.
О "стэнфордском эксперименте" написано несколько книг, в том числе "Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев" (2007) самого Зимбардо, который сравнивает результаты эксперимента с событиями в реальных тюрьмах и вооруженных конфликтах. Также было снято несколько фильмов, включая "Эксперимент" (2010) с Эдрианом Броуди и "Стэнфордский тюремный эксперимент" (2015) с Эзрой Миллером.
19.10.2024, 15:38 34541
Тотальный блэкаут на Кубе: весь остров остался без электричества
Фото: pixabay
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Гавана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вся Куба погрузилась во мрак из-за аварии на местной теплоэлектроцентрали в Матансасе. Сроки восстановления энергосистемы не известны.
После непредвиденного выхода из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Электросоюз работает над ее восстановлением", - приводит РБК сообщение Министерства энергетики и горной промышленности Кубы.
Электроэнергия в стране сейчас подается только на объекты критической инфраструктуры, имеются перебои с мобильной связью и интернетом. Профильные службы делают все возможное для скорейшего решения проблемы, однако точные сроки пока не известны, информирует РИА Новости.
Причиной могла стать перегрузка - еще до блэкаута глава правительства Кубы сообщил населению о чрезвычайной энергетической ситуации в стране, причинами которой стали недостаток топлива, состояние инфраструктуры и рост спроса, уточняет news.by.
По информации издания USNews, электросети и электростанции, работающие на мазуте, устарели и существенно изношены. Они были построены десятки лет назад и почти не обслуживались. А поскольку Куба производит очень мало собственного топлива, поскольку ограничена в перерабатывающих мощностях, то она почти полностью зависит от импорта для обеспечения необходимой выработки электроэнергии. А объемы импорта топлива от основных поставщиков были сокращены в текущем году.
Ситуация достигла апогея в пятницу, когда вышла из строя крупнейшая электростанция Кубы, присоединившись к нескольким более мелким электростанциям, которые уже были отключены от сети. Плохая погода также остановила доставку топлива с морских танкеров, что привело к остановке электростанций острова. Сочетание этих факторов привело к обрушению всей электросети", - пишет издание.
Ранее масштабный блэкаут на Кубе произошел в 2022 году в результате обрушения на остров урагана "Иэн".
Отметим, что в Казахстане изношенные инженерные сети (износ превышает 80%) и растущее потребление электроэнергии являются серьезной угрозой энергосистеме страны.
Напомним, в Астане в октябре прошлого года произошло массовое отключение электричества из-за короткого замыкания на ТЭЦ.
В 2022 году блэкаут произошел сразу в трех странах Центральной Азии: Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. В АО "KEGOC" сообщили, что произошло аварийное разделение транзита Север -Восток - Юг Казахстана, что привело к отключениям электроэнергии на юге РК. По мнению экспертов авария произошла из-за перегрузки транзитной линии на территории Казахстана.
Недавно вице-премьер РК Роман Скляр заявил, что в Казахстане в пиковые часы нагрузок дефицит электроэнергии достигает 2 ГВт и без принятия соответствующих мер к 2030 году данный показатель может вырасти до 7 ГВт. Он отметил, что Казахстан принял на себя обязательства по достижению к 2060 году углеродной нейтральности, поэтому строительство собственной атомной электростанции является единственным приемлемым вариантом.
Стоит отметить, что по мнению экспертов, одна АЭС не поможет решить проблему дефицита электроэнергии в стране. Их должно быть как минимум три.
Три станции так или иначе позволят почувствовать это в энергобалансе. Потому что к моменту, когда они могут быть введены, а я прогнозирую это не ранее 2040 года, к этому времени мы можем достичь установленной мощности энергосистемы порядка 40+ гигаватт, тогда это будет заметно", - сказал председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов.
19.10.2024, 14:53 35281
Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области
Эксперты выяснят, подлежит ли дом восстановлению
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Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Три человека погибли при взрыве в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове в Тамбовской области, сообщает РИА Новости.
По последним данным, при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове погибли три человека, еще девять пострадали. Двух из них доставили в областную больницу с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей, информирует издание.
Инцидент произошел ранним утром на четвертом этаже дома. Спасатели менее чем за час локализовали пожар, позднее удалось ликвидировать открытое горение. Начался разбор завалов.
По словам губернатора региона Максима Егорова, людям временно ограничили доступ в квартиры, а дом оцепила полиция для защиты имущества от мародеров.
Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику "Струна", которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление", - отметил глава региона.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следственным органам предстоит уточнить версию взрыва природного газа и проверить исполнение законодательства при эксплуатации газового оборудования.
18.10.2024, 13:07 41221
Активная фаза совместного учения с Коллективными силами ЦА началась в Таджикистане
Фото: Пресс-центр ОДКБ
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Душанбе. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Таджикистане началась активная фаза совместного учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2024", сообщает объединенный пресс-центр учений ОДКБ.
Тема учения: "Подготовка и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ".
Учение продлится до 21 октября на полигоне "Харбмайдон" под руководством заместителя министра обороны Таджикистана генерал-майора Абдуллозоды Саидасрора Саида.
Казахстанскую военную делегацию возглавляет заместитель начальника департамента оперативного планирования Вооруженных сил РК полковник Даурен Абдулин, сообщили в Минобороны.
Учебно-боевые задачи совместно с другими участниками учения выполняют военнослужащие десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК.
Боевые действия будут вестись в горно-пустынной местности с применением артиллерии, штурмовой и армейской авиации. В ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований и освобождения захваченных объектов будет совершена высадка тактического воздушного десанта и восстановлен участок государственной границы. Особое внимание будет уделено ведению боевых действий с применением сил и средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, БПЛА и противодействию им", - говорится в релизе ведомства.
В совместном учении "Рубеж-2024" принимают участие воинские контингенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. Всего в них задействованы около 1500 военнослужащих, 250 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты, вертолеты и беспилотники.
В ходе учения отрабатываются вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ", - уточнили в пресс-центре организации.
В настоящее время Коллективные силы быстрого реагирования отрабатывают вопросы организации боевых действий в условиях горно-пустынной местности, слаживания подразделений и их подготовки к выполнению учебно-боевых задач.
Особое внимание уделяется вопросам организации противовоздушного прикрытия подразделений КСБР ЦАР в ходе оперативного развертывания, а также взаимодействия командования КСБР ЦАР с силами и средствами ПВО Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Таджикистан и 201-й военной базы Вооруженных сил Российской Федерации при подготовке и ведении боевых действий", - отметили в пресс-службе ОДКБ.
16.10.2024, 15:56 50946
Сильное землетрясение произошло на востоке Турции
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала
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Анкара. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчок произошел в 12.45 по времени Астаны в 44 километрах к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине около десяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
По данным турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, магнитуда составила 5,9. Как передает телеканал NTV, толчки ощущались в провинциях Малатья, Диярбакыр и Элязыг.
Специалисты начали оценку ущерба.
Напомним, мощное землетрясение, произошедшее Турции в феврале 2023 года, унесло жизни 43 тыс. человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Ущерб, нанесенный стихией, оценили в 105 миллиардов долларов.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?