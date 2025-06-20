19.06.2025, 17:24 13601
Космический корабль Starship взорвался во время испытания
Фото: кадр из видео
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Вашингтон. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Космический корабль Starship компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска взорвался во время испытания на космодроме Starbase в Техасе, передает корреспондент агентства.
Наша команда Starbase совместно с местными властями активно работает над обеспечением безопасности на испытательном полигоне и прилегающей территории. Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает", - сообщает компания SpaceX на своей странице в Сети.
Ранее в США отправили в космос первый в истории полностью женский экипаж.
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15.06.2025, 17:56 79266
Прогулочные воздушные шары совершили жесткую посадку в Турции, есть пострадавшие
Пилот застрял под корзиной и погиб
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Стамбул. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком городе Аксарае воздушные шары, взлетевшие из долины Ихлара, совершили жесткую посадку из-за сильного ветра, в результате чего погиб пилот и пострадал 31 турист, сообщает издание iz.ru со ссылкой на губернатора региона.
К сожалению, наш пилот застрял под корзиной и погиб. Наши туристы в хорошем состоянии. Мы отвезли их в больницу на машине скорой помощи. Они проходят обследование", - цитирует издание губернатора региона Мехмета Али Кумбузоглу.
Как отмечает издание, подобный инцидент уже происходил с индийскими туристами.
14.06.2025, 13:26 109736
До 274 выросло число погибших при крушении самолета в Индии
241 человек погиб в самолете и 33 - на месте крушения
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Нью-Дели. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Количество погибших в крушении самолета Air India на западе Индии выросло до 274 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на NDTV.
До 274 выросло число жертв крушения Boeing 787 Dreamliner в Ахмедабаде. В самолете погиб 241 человек, на месте крушения - 33, среди них десять студентов общежития, на которое упал лайнер. Еще несколько человек погибли на улице в момент падения лайнера.
Напомним, самолет авиакомпании Air India разбился 12 июня в Индии сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабада. На борту находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Среди пассажиров - граждане Индии, Великобритании, Португалии и Канады.
13.06.2025, 20:28 126676
Flydubai приостановила полеты в несколько стран, включая Казахстан
Фото: Depositphotos
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Абу-Даби. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Эмиратская авиакомпания Flydubai временно приостановила полеты по ряду направлений, в том числе в страны СНГ, в связи с конфронтацией Израиля и Ирана, сообщает РИА Новости.
Рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан были отменены 13 и 14 июня", - заявил представитель авиаперевозчика.
Ранее группа Air Astana предупредила пассажиров об изменении маршрутов некоторых рейсов, пролегающих в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
Напомним, посольство Казахстана в Израиле обратилось к находящимся в этой стране казахстанцам с рекомендацией соблюдать указания командования тыла и повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством.
Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. В Израиле объявлена чрезвычайная ситуация из-за возможной ответной атаки. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила руководство, согласно которому с 03.00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.
13.06.2025, 08:09 136701
При атаке Израиля в Иране погиб глава КСИР
Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня
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Тегеран. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хосейн Салами и ряд высокопоставленных офицеров КСИР могли погибнуть в результате израильских ударов, сообщает РБК со ссылкой на иранские СМИ.
По данным изданий, также погибли иранские физики-ядерщики: глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.
Израиль объявил об операции против ядерной программы Ирана в ночь на 13 июня. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что целями удара были в том числе иранские физики-ядерщики и ядерный объект в Натанзе.
В Израиле объявлено чрезвычайное положение, пишет Axios. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила руководство, согласно которому с 03.00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.
Министр обороны Исраэль Кац объявил, что Израиль наносит "упреждающий удар" по Ирану, после которого "в ближайшей перспективе ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения", передает Ynet.
Издание сообщает о созыве израильского кабинета министров по вопросам политики и безопасности. Об этом также пишет The Times of Israel. По данным газеты, ЦАХАЛ подтвердила начало воздушной кампании против ядерной программы Ирана, удары наносятся по десяткам целей, связанных с ней, а также по другим военным объектам.
Армия обороны Израиля заявляет, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы за несколько дней создать несколько бомб, в связи с чем необходимо принять меры против этой "неминуемой угрозы". В сообщении ЦАХАЛ, на которое ссылается Times of Israel, операция называется "Народ львов".
The Wall Street Journal до этого писала, что Израиль может атаковать Иран 15 июня, если Тегеран не согласится на жесткие ограничения в рамках ядерной сделки с США. На 15 июня запланирован шестой раунд переговоров Тегерана и Вашингтона по этому вопросу.
12.06.2025, 14:30 150686
Авиакатастрофа в Индии: на борту находились более 240 человек
Фото: Кадр из видео
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Нью-Дели. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет авиакомпании Air India, на борту которого, по предварительным данным, находились более 240 человек, потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабад в штате Гуджарат на западе Индии.
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India направлялся из индийского города Ахмедабад в Лондон, сообщает РБК.
Катастрофа произошла через несколько минут после взлета самолета. Над местом крушения поднимается столб темного дыма, который видно за несколько километров", - пишет издание.
По данным РИА Новости, самолет не смог набрать высоту. Boeing упал в жилом районе Мегани Нагар у аэропорта имени Сардара Валлабхая Пателя. Пилоты успели подать сигнал бедствия диспетчерской службе. Судно достигло максимальной высоты в 190 метров, затем начало снижаться с вертикальной скоростью 144 метров в минуту.
Дополнено 12.06.2025 14.50
Власти Индии уточнили, что на борту разбившегося самолета находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
В результате катастрофы погибли по меньшей мере 110 человек.
По данным СМИ, из 230 пассажиров 169 граждане Индии, 53 британца, семь португальцев и один канадец.
Дополнено 12.06.2025 17.30
При крушении авиалайнера в индийском штате Гуджарат, вероятно, никто не выжил, заявил комиссар полиции Ахмадабада Гьянендра Сингх Малик.
Похоже, что при крушении самолета никто не выжил", - цитирует его РИА Новости со ссылкой на AP.
11.06.2025, 15:32 172276
USAID закроет все представительства за рубежом к 30 сентября
Госсекретарь США распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами помощи госдепартаменту
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Вашингтон. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Американская администрация закроет к 30 сентября все зарубежные представительства Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.
Госсекретарь США Марко Рубио "отдал распоряжение упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно Госдепартаменту". Директива затрагивает сотни представителей USAID по всему миру, включая сотрудников дипломатической службы, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах.
Место USAID в странах третьего мира намерен занять Евросоюз, сосредоточившись на проектах по "продвижению демократии", - отмечает издание.
Напомним, в марте госдепартамент США официально уведомил о роспуске USAID. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США.
Министр нацэкономики РК Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане проведут детальный анализ деятельности USAID. Ссылаясь на данные Минкультуры и информации, он рассказал, что в 2024-2025 годах программы USAID реализуются следующими отечественными неправительственными организациями и международными НПО: ОФ "Десента", ОО "Кадыр-касиет", представительство EURASIA FOUNDATION в Республике Казахстан, представительство Winrock International в Республике Казахстан, представительство Internews Network в Республике Казахстан, представительство American Bar Association в Республике Казахстан".
Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в депутатском запросе потребовал раскрыть подробности программ "помощи", оказываемой USAID и другими иностранными спонсорами.
11.06.2025, 11:03 174761
Бывший ученик школы в австрийском Граце убил 10 человек и покончил жизнь самоубийством
Фото: кадр из видео
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Вена. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Одиннадцать человек погибли в результате нападения в гимназии в австрийском Граце. В их числе - сам нападавший, который покончил жизнь самоубийством.
21-летний бывший учащийся гимназии Драйершютценгассе, вооруженный пистолетом и ружьем, расстрелял людей в двух классах. Погибли 11 человек, включая самого нападавшего, ранены 12", - пишет DW.
По данным источника, нападение произошло около 10 утра во вторник, 10 июня. В гимназии жертвами стрельбы стали 9 человек: шесть девушек и три юноши, десятым стал сам нападавший, тело которого нашли в туалете. Позже в больнице от ранений скончалась еще одна пострадавшая. Таким образом, число погибших возросло до 11 человек.
По данным австрийской газеты Krone Zeitung, 21-летний нападавший был ранее учеником этой гимназии, но не окончил ее. В его доме было найдено прощальное письмо, в котором он написал, что мотивом преступления стал буллинг со стороны бывших одноклассников.
На данный момент, по данным газеты Krone Zeitung, госпитализированы около 30 человек, многие из них - в тяжелом состоянии.
В стране объявили трехдневный траур по жертвам трагедии.
Трагедия вызвала большой резонанс.
CNN отметило, что насилие с применением огнестрельного оружия в Австрии, как и в большинстве стран Центральной Европы, является редким явлением.
По данным источника, уровень убийств с применением огнестрельного оружия в стране в 2021 году составлял 0,1 на 100 000 человек, по сравнению с 4,5 на 100 000 человек в США.
Долгие годы Австрия была избавлена от массовых инцидентов со стрельбой в школах", - пишет BBC.
При этом, подчеркивает источник, Австрия является одной из самых вооруженных стран Европы.
По данным независимого исследовательского проекта Small Arms Survey, на 100 человек приходится около 30 единиц огнестрельного оружия. Однако случаи стрельбы в школах здесь редки. За последние годы произошло несколько инцидентов, в которых число жертв было гораздо меньше", - пишет сайт.
Источник напомнил о жестоком нападении с применением огнестрельного оружия, которое произошло в центре Вены в ноябре 2020 года. Тогда осужденный ранее за причастность к джихадистским группировкам открыл огонь в центре города. Погибли 4 человека, еще 22 получили ранения, прежде чем нападавшего застрелила полиция.
Напомним, в 2023 году подросток открыл стрельбу в школе Белграда. Погибли не менее девяти человек.
В декабре этого же года в Брянске восьмиклассница расстреляла школьников и покончила с собой.
В феврале 2023 года в Петропавловске девятиклассник напал с топором и ножом на школьников.
03.06.2025, 19:44 251051
Подрывы мостов в двух областях РФ квалифицировали как теракт
Подрывы привели к сходу поездов
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Москва. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракты, сообщает РИА Новости.
Факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, исполнители действовали по указанию киевского режима и предусмотрели, чтобы под удары попали сотни мирных граждан.
Ранее сообщалось об обрушении мостов в Курской и Брянской областях России.
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