ПЕКИН. 14 МАЯ - Религиозные лидеры Синьцзян-Уйгурского автономного района, населенного преимущественно мусульманами, выступая на приеме по случаю праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), назвали все обвинения Запада в нарушениях китайскими властями религиозных прав мусульман "абсолютной чепухой" и "попытками антикитайских сил" подорвать стабильность в Синьцзяне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент исламской ассоциации Синьцзяна, ректор Исламского института Синьцзяна Абдурекип Томурнияз, выступая на приеме, на котором присутствовали представители правительства Синьцзяна, иностранные дипломаты и журналисты, заявил, что правительство Китая, улучшая условия жизни мусульман, создавая образовательные и перевоспитательные центры, уничтожило почву и условия для возникновения религиозного экстремизма, сообщает РИА Новости

Ситуация с религиозными правами в Синьцзяне сейчас лучше, чем когда бы то ни было в истории. Это неопровержимый факт. Антикитайские силы в США и в других западных странах закрывают глаза на гармонию в Синьцзяне и распространяют слухи и ложь относительно ограничений религиозных прав, сноса мечетей, запрета соблюдать пост, ареста религиозных деятелей, они даже придумали ложь о геноциде уйгуров. Они хотят саботировать стабильность в Синьцзяне, испортить отношения между Китаем и мусульманским миром. Мы решительно осуждаем это и выражаем протест", - заявил Томурнияз.

По его словам, "антикитайские силы проявляют необычный интерес к правам мусульман в Синьцзяне, но при этом ничуть не жалеют о нарушениях прав мусульман в своих странах".

Ранее министры иностранных дел стран G7 приняли заявление, выразив глубокую озабоченность нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в особенности в отношении уйгуров, этнических и религиозных меньшинств, а также наличием масштабной сети "лагерей политического перевоспитания, сообщениями о системе использования принудительного труда и принудительной стерилизации в Синьцзяне". Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь решительно осудил это заявление, назвав его грубым вмешательством во внутренние дела Китая.

Вице-президент Ассоциации мусульман Синьцзяна, имам мечети Янхан в Урумчи Мухтирам Шерип заявил, что государство придает важное значение соблюдению традиций мусульман. По его словам, после официальной регистрации брака в Синьцзяне мусульмане приглашают его домой для совершения традиционного свадебного обряда.

Некоторые за пределами Китая утверждают, что Китай уничтожает ислам в Синьцзяне. Это сущая чепуха", - подчеркнул имам.

Имам крупнейшей в Китае мечети Ид-Ках в Кашгаре Мамат Джума заявил, что сообщения о задержаниях религиозных деятелей не соответствуют действительности, арестованные не были мусульманскими священнослужителями.

В последнее время за границей СМИ заявляют, что некоторые религиозные лидеры, которых не признает правительство, были задержаны. Но так называемые арестованные религиозные лидеры не были священнослужителями, скорее, это преступники, которые распространяют идеологию религиозного экстремизма и вовлечены в сепаратистскую и террористическую деятельность под предлогом ислама", - заявил Джума.

По его словам, правительство борется с любой криминальной деятельностью, и преступные деяния под предлогом религии не являются исключением.

В настоящее время мы, мусульмане, живем счастливой жизнью и от всего сердца благодарны правительству и партии", - подчеркнул Джума.

Еще три имама из мечетей Урумчи, Или и Хотаня, двое из которых направили видеопослания, также заверили, что права мусульман соблюдаются в полной мере.

Организаторы приема также обеспечили трансляцию из разных мечетей Синьцзяна, в которых было видно большое количество верующих, совершающих молитву и празднующих окончание поста.

Напомним, в апреле посол Китая в Казахстане Чжан Сяо на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором заснято, как Лоуренс Вилкерсон, бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, рассуждает о планах дестабилизировать Китай.

В начале года Информационное агентство КНР "Синьхуа" сообщило , что некоторые антикитайские силы на Западе, включая США, сфабриковали и распространили множество ложной информации о Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Агентство развенчало 24 фейка о СУАР.

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