Давно ли на повестке дня США стоит разжигание этнических конфликтов в Китае? - экс-чиновник госаппарата США

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором заснято, как Лоуренс Вилкерсон, бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, рассуждает о планах дестабилизировать Китай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Итак, третья причина, по которой мы здесь, заключается в том, что там 20 миллионов уйгуров. И если ЦРУ США придется провести операцию с использованием этих уйгуров, как Эрдоган сделал в Турции против Асада, ну, что ж, ЦРУ захочет дестабилизировать Китай, и это будет лучший способ сделать это, организовать беспорядки и присоединиться к этим уйгурам к вытеснению Пекина изнутри", - говорит на видео Лоуренс Вилкерсон, бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, в августе 2018 года.
Ранее Информационное агентство КНР "Синьхуа" сообщило, что некоторые антикитайские силы на Западе, включая США, сфабриковали и распространили множество ложной информации о Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Агентство развенчало 24 фейка о СУАР.
24 февраля чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ по вопросам, связанным с Синьцзяном.
В начале марта в Совете по правам человека ООН ряд стран поддержали КНР по вопросам Синьцзяна и Гонконга.
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