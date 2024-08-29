28.08.2024, 14:19 9746
Магнитные бури вновь обрушились на Землю
Согласно прогнозам, магнитные бури будут непродолжительными и не будут усиливаться
Рассказать друзьям
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты полагают, что магнитные бури будут непродолжительными и усиливаться не будут.
После трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 – это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь. Скорее всего, магнитная буря будет непродолжительной и ее интенсивность усиливаться не будет", - сообщили в центре погоды "Фобос".
Эксперты отметили, что еще вчера вечером модели, прогнозирующие будущее состояние геомагнитного поля, обещали, что предстоящий день пройдет при небольших колебаниях геомагнитного поля от слабого до неустойчивого, и только в ночь на среду ожидались кратковременные и слабые возмущения магнитосферы Земли, недостигающие уровня магнитных бурь. Но прогнозы оказались неточными.
Солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальным называют класс A0.0, он соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нановатт на 1 кв. м. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы (газа из ионов и электронов). Облака этого газа могут привести к магнитным бурям, когда достигают Земли, информирует РБК.
Бури могут продолжаться как несколько часов, так и несколько дней. Их разделяют на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Некоторые люди во время магнитных бурь страдают от плохого самочувствия, у них могут возникнуть проблемы со здоровьем. Среди частых симптомов - замедление капиллярного кровотока, ухудшение проблем с давлением, бессонница, тахикардия и мигрень.
новости по теме
28.08.2024, 18:30 6741
Павла Дурова доставили в суд в Париже
Сегодня истекает срок его содержания под стражей без судебного постановления
Рассказать друзьям
Париж. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Павла Дурова доставили в суд, где ему либо предъявят обвинения, либо отпустят. Следователи считают основателя Telegram соучастником незаконной деятельности в мессенджере, в его деле содержится 12 обвинений, сообщает РБК.
Сегодня истекает срок его содержания под стражей без судебного постановления.
26 августа срок задержания Дурова продлили до 28 августа, он может длиться максимум 96 часов, после чего ему либо предъявят обвинения, либо отпустят.
Напомним, Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Его сопровождали телохранитель и ассистентка, их отпустили после допроса, сообщали Le Figaro и AFP. Через несколько дней прокуратура заявила, что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве. По информации AFP, Дурову продлили срок задержания до 28 августа, после этого ему должны предъявить обвинения или отпустить.
Французский лидер говорил, что предпринимателя задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования" и что это решение "ни в коем случае не политическое".
Брат основателя Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции.
28.08.2024, 17:38 7571
Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции
Местонахождение Николая Дурова на данный момент неизвестно
Рассказать друзьям
Париж. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Брат основателя Telegram Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции.
Местонахождение Николая Дурова на данный момент неизвестно. Власти Франции выдали ордеры на арест Павла Дурова и его брата Николая 25 марта 2024 года. Они обвиняются, в частности, в соучастии в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы", - сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Politico.
В судебном документе указывается, что ордера были выданы после того, как платформа обмена сообщениями не ответила на более ранний судебный запрос об идентификации пользователя Telegram.
Напомним, Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Его сопровождали телохранитель и ассистентка, их отпустили после допроса, сообщали Le Figaro и AFP. Через несколько дней прокуратура заявила, что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве. По информации AFP, Дурову продлили срок задержания до 28 августа, после этого ему должны предъявить обвинения или отпустить.
Французский лидер говорил, что предпринимателя задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования" и что это решение "ни в коем случае не политическое".
28.08.2024, 12:02 11771
СМИ: Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж
В 2017 году Франция вместе с ОАЭ провела шпионскую операцию против Дурова, в рамках которой был взломан его iPhone
Рассказать друзьям
Париж. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Франции Эмманюэль Макрон во время ланча в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, но тот отказался, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Один из собеседников рассказал, что Макрон также обсуждал вопрос о предоставлении предпринимателю французского гражданства. Дуров получил гражданство этой страны в 2021 году, сообщает РБК.
По словам источников, в 2017 году, за год до ланча с Макроном, Франция вместе с ОАЭ провела шпионскую операцию под кодовым названием Purple Music против Дурова, в рамках которой был взломан его iPhone. Французские спецслужбы были "крайне обеспокоены" использованием террористической организацией "Исламское государство" Telegram для вербовки боевиков и планирования атак, пишет WSJ. Источник, близкий к Дурову, рассказал, что компания долгое время игнорировала повестки и постановления суда, отправленные правоохранительными органами, они скопились на электронной почте Telegram, которую редко проверяют", - пишет издание.
После задержания основателя мессенджера его команда заявила, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и незаконного контента. Платформа подчеркнула, что Дурову "нечего скрывать".
Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею", - убеждены там.
Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Его сопровождали телохранитель и ассистентка, их отпустили после допроса, сообщали Le Figaro и AFP. Через несколько дней прокуратура заявила, что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве. По информации AFP, Дурову продлили срок задержания до 28 августа, после этого ему должны предъявить обвинения или отпустить.
Французский лидер говорил, что предпринимателя задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования" и что это решение "ни в коем случае не политическое".
27.08.2024, 20:54 17516
Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Фото: facebook/Pavel Durov
Рассказать друзьям
Москва. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ректор Евразийского международного университета, президент Дома БРИКС Константин Клименко в своем Telegram-канале написал о том, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении основателю мессенджера Павлу Дурову Нобелевской премии.
Арест Павла Дурова вызывает лично у меня недоумение. Абсурдно предъявлять обвинения создателю цифровой платформы в том, что криминал может использовать это техническое средство для незаконных действий. В таком случае почему французское правосудие не предъявляет обвинение заводам, которые выпускают кухонные ножи? Ведь они часто тоже используются преступниками для убийств и терактов! Или почему не привлечено к уголовной ответственности ни одно должностное лицо Франции, повинное в проведении испытательных взрывов атомных и нейтронных бомб в Африке? Франция провела в Африке полсотни ядерных взрывов. После ядерных испытаний радиоактивному заражению подверглись миллионы людей, отравлена почва на столетия. Это привело к массовым болезням людей раком. Кто наказан за эти преступления? Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии", - написал Константин Клименко.
Он добавил, что именно поэтому направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии.
Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки. Также я как председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС пригласил Павла быть почетным гостем и спикером этого форума. И отзывать приглашение не собираюсь. Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубайском форуме БРИКС", - добавил Клименко.
Напомним, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа. Павел Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, когда частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту Ле Бурже.
Дело, по которому был задержан основатель Telegram Павел Дуров, было открыто 8 июля, в этом деле содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица".
27.08.2024, 08:45 22206
В Германии предполагают, что США координировало задержание Дурова
Прокуратура Франции предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в 12 преступлениях
Рассказать друзьям
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, 26 августа выразил мнение, что за задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова ответственность несет правительство США, сообщает издание "Известия".
Возмутительно. Это будет очень тяжелая и долгая битва. (Хештэг. - Прим. ред.) "Свободу Павлу". Ввиду масштаба, количества и стиля подрыва репутации у этих обвинений у меня нет сомнений, что правительство США координирует это", - написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Он также добавил, что только минюст "ненормального" хозяина Белого дома Джо Байдена станет применять столь "грязные" юридические методы.
Напомним, основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Команда Telegram заявила, что платформа соблюдает все законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 августа подчеркнула, что Москва будет следить за тем, как международные организации проявят бдительность касательно охраны прав человека и гарантии свободы слова.
Прокуратура Франции предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в 12 преступлениях. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сказал о том, что решение о задержании Дурова не было политическим. Более того, он также добавил, что в соцсетях якобы распространяется ложная информация о причинах задержания.
26.08.2024, 21:33 27541
Павла Дурова обвиняют в 12 преступлениях
Срок задержания основателя Telegram может быть продлен максимум до 28 августа
Рассказать друзьям
Париж. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дело, по которому был задержан основатель Telegram Павел Дуров, было открыто 8 июля, в этом деле содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица", сообщает РБК со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Среди этих обвинений: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.
Срок задержания основателя Telegram может быть продлен максимум до 28 августа.
Эта мера пресечения в виде содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности", - пояснили в прокуратуре.
Напомним, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа. Павел Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, когда частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту Ле Бурже.
25.08.2024, 21:07 41926
Эдвард Сноуден назвал задержание Дурова "захватом заложника" для Макрона
Сноуден выразил сожаления из-за задержания Дурова и обвинил власти Франции в попытке получения доступа к частной переписке
Рассказать друзьям
Москва. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-сотрудник Агентства национальной безопасной США Эдвард Сноуден прокомментировал задержание Павла Дурова в Париже. Он назвал случившееся посягательством на свободу слова.
Я удивлен и глубоко опечален тем, что (президент Франции Эмманюэль Макрон. - прим. ред.) Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям. Это унижает не только Францию, но и мир", - цитирует РБК пост Сноудена в соцсети X.
Сноуден выразил сожаления из-за задержания Дурова и обвинил власти Франции в попытке получения доступа к частной переписке.
В 2013 году Сноуден передал прессе материалы, свидетельствующие о слежке спецслужб США за гражданами через ведущие интернет-компании, включая Google и Apple. После этого он получил убежище в России, а через год - трехлетний вид на жительство. Российское гражданство он получил в сентябре 2022 года.
Ранее стало известно о задержании Павла Дурова в Париже. Предприниматель предстанет перед судом как гражданин Франции, так как в 2021 году он получил французское гражданство.
По информации французских СМИ, жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функций мессенджера, например позволяющих пользователям пересылать криптовалюту. Как отмечает lenta.ru, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.
В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции "сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена".
25.08.2024, 10:53 47656
В МИД России прокомментировали арест Дурова во Франции
Фото: facebook/Консульский департамент МИД России
Рассказать друзьям
Москва. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных Российской Федерации прокомментировали арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже.
В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена. Дипломаты начали эту работу задолго до обращения Даванкова (вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков. - Прим. ред.)", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, Владислав Даванков обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой призвать Францию освободить бизнесмена, пишет РБК.
Ранее стало известно о задержании Павла Дурова в Париже. Предприниматель предстанет перед судом как гражданин Франции, так как в 2021 году он получил французское гражданство.
По информации французских СМИ, жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функций мессенджера, например позволяющих пользователям пересылать криптовалюту. Как отмечает lenta.ru, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.08.2024, 09:22В Казахстане появится 26 тысяч новых рабочих мест 28.08.2024, 10:55Волочил собаку, привязав к автомашине: полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера41901Волочил собаку, привязав к автомашине: полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера 28.08.2024, 12:3439436Казахстан и Таджикистан договариваются о взаимной поставке электроэнергии 28.08.2024, 15:1832636Новый сервис: казахстанцы смогут вызвать сотрудника ЦОНа на дом 28.08.2024, 15:5430771Завод по производству серной кислоты построят в Жамбылской области 23.08.2024, 20:01287126Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава 23.08.2024, 15:29265536Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной 23.08.2024, 12:17262471Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк 23.08.2024, 12:10257616Холодную воду отключат в двух районах Алматы 22.08.2024, 16:38223276ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП 31.07.2024, 09:28458191Публичное обсуждение проекта решения по петиции о часовом поясе состоится в пятницу в Астане 30.07.2024, 15:38390851Нанесли разметку, не залатав ямы - алматинцы вновь жалуются на качество дорог 30.07.2024, 20:36385721В горах Алматы объявлена высокая селевая опасность 30.07.2024, 16:59374101Строительство АЭС в Казахстане: публичные обсуждения прошли в Кызылорде 31.07.2024, 12:34363101Более $12 млрд инвестиций привлек Казахстан через МФЦА
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?