Магнитные бури вновь обрушились на Землю

Согласно прогнозам, магнитные бури будут непродолжительными и не будут усиливаться

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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты полагают, что магнитные бури будут непродолжительными и усиливаться не будут.





После трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная буря класса G2 – это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь. Скорее всего, магнитная буря будет непродолжительной и ее интенсивность усиливаться не будет", - сообщили в центре погоды "Фобос".





Эксперты отметили, что еще вчера вечером модели, прогнозирующие будущее состояние геомагнитного поля, обещали, что предстоящий день пройдет при небольших колебаниях геомагнитного поля от слабого до неустойчивого, и только в ночь на среду ожидались кратковременные и слабые возмущения магнитосферы Земли, недостигающие уровня магнитных бурь. Но прогнозы оказались неточными.





Солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальным называют класс A0.0, он соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нановатт на 1 кв. м. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы (газа из ионов и электронов). Облака этого газа могут привести к магнитным бурям, когда достигают Земли, информирует РБК





Бури могут продолжаться как несколько часов, так и несколько дней. Их разделяют на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Некоторые люди во время магнитных бурь страдают от плохого самочувствия, у них могут возникнуть проблемы со здоровьем. Среди частых симптомов - замедление капиллярного кровотока, ухудшение проблем с давлением, бессонница, тахикардия и мигрень.



