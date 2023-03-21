МИД КНР опубликовал доклад о ситуации с демократией в США

С 15 марта в Китай можно будет въехать по еще не истекшим визам, выданным до 28 марта 2020 года

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Пекин. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Китая сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз для иностранных граждан с 15 марта.





С целью дальнейшего облегчения передвижения людей между Китаем и другими государствами принято решение с 00.00 15 марта 2023 года по пекинскому времени внести следующие коррективы в визовую политику и политику въезда для иностранных граждан, прибывающих в Китай", - приводит РИА Новости текст заявления консульского департамента МИД КНР.





С 15 марта в Китай можно будет въехать по еще не истекшим визам, выданным до 28 марта 2020 года.





Отмечается, что находящиеся за границей учреждения, занимающиеся выдачей виз, возобновят рассмотрение и выдачу всех типов виз для въезда в Китай иностранных граждан.





Учреждения, занимающиеся выдачей виз в приграничных районах, возобновят рассмотрение и выдачу всех видов приграничных виз.





Также будет возобновлена политика безвизового въезда на остров Хайнань и политика безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также безвизовый въезд в южную провинцию Гуандун для въезжающих из Гонконга и Макао групп иностранцев, а также безвиз для туристических групп из стран АСЕАН в город Гуйлинь в Гуанси-Чжуанском автономном районе.





Согласно опубликованным данным на сайте Государственного управления КНР по делам миграции, действовавшие до пандемии правила предусматривали, что группы иностранных граждан, въезжающие из Гонконга и Макао в регион дельты Жемчужной реки и город Шаньтоу провинции Гуандун, могут воспользоваться безвизовым режимом и находить в указанных районах в течение 144 часов с даты въезда в КНР. При этом граждане 59 стран, включая РФ, направляющиеся на остров Хайнань с целью туризма, могут въехать в КНР в безвизовом режиме через открытые для въезда КПП провинции Хайнань, срок пребывания на острове не может превышать 30 дней.





Вместе с тем действовавшие ранее правила предусматривали, что туристические группы иностранных граждан могут осуществлять въезд в КНР в безвизовом режиме через КПП для круизных лайнеров города Шанхая, срок их пребывания не должен превышать 15 дней, в течение всего пребывания туристы должны перемещаться только группой по маршруту одного и того же круизного лайнера вплоть до выезда из КНР.





МИД Китая пока не пояснил, будет ли политика о безвизовом въезде и приграничных визах действовать в том же виде, какой она была до пандемии, или же в нее будут внесены коррективы. Перед поездкой в Китай лучше дополнительно уточнить эти детали в консульских учреждениях КНР или визовых центрах", - отмечает издание.





Китай с 28 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции временно приостановил въезд иностранным гражданам по имеющимся действительным визам и разрешениям на проживание, консульские учреждения КНР в других стран приостановили выдачу виз, также было приостановлено оформление виз по приезде на границе, безвизовые транзиты на 24, 72 и 144 часа, безвизовый режим на острове Хайнань, безвизовый въезд в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров. Впоследствии власти страны послабляли меры, однако в Китай в последние три года могли въезжать преимущественно те, кто едет в страну по рабочим и семейным визам.





Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.





С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. С 6 февраля в тестовом режиме возобновлена организация выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. С 15 марта в список будут добавлены еще 40 стран, включая Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан.