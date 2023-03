МИД КНР: о ситуации с демократией в США

Фото: depositphotos

Предисловие

В 2022 году Соединенные Штаты завязли в порочном круге нарушения демократии, политической дисфункции и социальной дисгармонии. Такие проблемы, как манипулирование политикой деньгами, политика идентичности, раскол общества и разрыв между богатыми и бедными, стали все более острыми. Застарелые проблемы американской демократии давно уже глубоко проникли во все аспекты политической и социальной ткани и еще больше отражают стоящие за ними сбои в госуправлении и системные недостатки.

Несмотря на собственные проблемы, Соединенные Штаты по-прежнему свысока выступают в роли учителя демократии, фабрикуют и распространяют ложные нарративы о "демократии против авторитаризма" и по своему усмотрению разделяют мир на "демократические и недемократические лагеря". США пытаются организовать второй Саммит за демократию, везде дают "демократические обещания". Будь то красноречивая риторика под вывеской морали или замаскированные вылазки, мотивированные своими интересами, не могут скрыть их истинного намерения политизировать и превращать демократию в инструмент, а также продвигать групповую политику и служить целям сохранять свое доминирование.

В настоящем докладе представлены многочисленные факты и оценки экспертов, показаны реальные обстоятельства США за прошедший год, раскрыт внутренний демократический хаос в Соединенных Штатах и беспорядки и бедствия, вызванные распространением и навязыванием демократии во всем мире, чтобы мир мог лучше понять истинное лицо американской демократии.

Проблемы с американской демократией трудно нейтрализовать

Соединенные Штаты игнорируют различные проблемы и институциональные кризисы, с которыми сталкивается нынешняя собственная демократия, и упорно верят, что американская демократия по-прежнему является глобальной моделью и маяком демократии. Этот вид самоуважения не только затрудняет накопление недостатков американской демократии, но и продолжают страдать от них все страны мира.

Продолжается деградация американской демократии

Американская демократическая система похожа на гламурную сцену. Разные политики приходят и уходят, но каким бы прекрасным ни было выступление, трудно скрыть многие долгосрочные серьезные недостатки и долго нерешаемые реальные проблемы. Французская газета Le Monde отмечает, что 2022 год станет годом сомнений в американской демократии, в США укоренилась тихая гражданская война, восстановление поврежденной демократии требует национального сознания и сознания общественных интересов, но в настоящее время не хватает ни того, ни другого. Печально для такой страны, как Соединенные Штаты, которая долгое время считалась образцом. Шведский аналитический центр "Международный институт демократии и помощи в проведении выборов" впервые включил Соединенные Штаты в "Список стран с деградирующей демократией" в 2022 году.

Прошло два года с тех пор, как 6 января 2021 года произошел бунт в Конгрессе США, но американская демократическая система не извлекала и не может по-настоящему извлечь уроки, а политическое насилие все еще развивается и усиливается. The Washington Post и New Yorker отметили, что американская демократия находится в беспрецедентно плохом состоянии, а беспорядки в Конгрессе полностью выявили социальные разрывы, политические разногласия и распространение ложной информации. Хотя обе партии в Конгрессе осведомлены о застаревших недостатках американской демократии, но исходя из собственных интересов им не хватает инновационной решимости и смелости во все более поляризованной партийной политической атмосфере.

В 2022 году Конгресс США снова был парализован не по беспорядкам, а из-за партийной борьбы. Скандал вокруг выбора 118-го спикера Палаты представителей Конгресса продолжался целые 4 дня, и наконец, спикер Палаты представителей был избран после 15 раундов голосования. В последнем туре голосования Республиканская и Демократическая партии разошлись и проголосовали только за своих. По данным New York Times, Конгресс США может неоднократно попадать в это хаос в следующие два года. Председатель политической консалтинговой компании в США Брэд Бэннон прямо заявил: "Палата представителей в этой суматохе еще раз продемонстрировала упадок политических институтов США".

Все слои общества в Соединенных Штатах также обеспокоены. В 2022 году Институт Брукингса опубликовал доклад, в котором говорится, что американская демократия, которой когда-то гордились, переживает системный кризис, она ускоряется и приходит в упадок, ее влияние на внутреннюю политику, экономику и общество смещается с частичного на целое, Это нанесет серьезный ущерб легитимности и будущему развитию капитализма. Фонд Карнеги за международный мир сообщил, что американская демократическая система находится на опасном поворотном этапе, когда она быстро приходит в упадок по мере того, как присущие американскому капитализму недостатки усиливаются. Многочисленные проблемы, такие как ограничение голосования, фальсификация выборов и дискредитация правительства, ускорят распад американской демократии. Президент Евразийской группы Ян Бремер написал статью о том, что дисфункция демократической системы США заставляет людей опасаться, что президентские выборы 2024 года могут снова привести к росту насилия. Большое количество социальных проблем по-прежнему вызывает общественный гнев и ставит под сомнение легитимность политических институтов США. Многие люди обеспокоены тем, что они не знают, как долго американская демократическая система сможет нормально функционировать.

Межпартийная борьба усилила политическую поляризацию

И Демократическая, и Республиканская партии сталкиваются с ростом внутреннего радикального крыла, все больше расходятся с точки зрения электората, идеологии и идентичности. Традиционно межпартийный баланс, основанный на политическом компромиссе,является неустойчивым. Обе партии рассматривают друг друга не только как политических противников, но и как угрозу для страны. В "The New York Review of Books" опубликовали статью о том, что Соединенные Штаты уже по сути дела уже стали "двумя странами". Республиканская партия и Демократическая партия возглавляют две резко противоположные группы населения, каждая из которых формирует свое федеральное правительство. Соединенные Штаты Америки стали разделенными штатами Америки, разногласия между "двумя Америками" усугубляются с каждым днем, ситуация с политической поляризацией стала беспрецедентной.

Борьба между двумя партиями спирально обостряются, партийные и блоковые интересы ставят выше национальных интересов, ведут баталию и обвиняют друг друга во всех грехах, не брезгая ничем. 8 августа 2022 года ФБР США провело обыск в резиденции бывшего президента Трампа во Флориде. Трамп заявил, что Министерство юстиции злоупотребляет свои полномочия в политических целях, чтобы помешать ему вновь баллотироваться в президенты, и подвергнуть его политическому преследованию. Республиканская партия расследуют обнаруженные в резиденции президента Байдена секретные бумаги и вывод войск администрации Байдена из Афганистана, способствуют привлечению Байдена к ответственности. Государственный аппарат использован политическими партиями в качестве инструмента для партийных интересов.

Партийная политика более четко разделена по этническому признаку и идентичности. "Файнэншл таймс" опубликовала статью о том, что Республиканская партия представляет белых, небольшие города и деревни, а Демократическая партия представляет города и многоэтническое население. Более трети сторонников обеих партий считают, что насилие может использоваться для достижения политических целей. Когда одна из двух партий проигрывают выборы, избиратели, поддерживающие эту партию, как будто чувствуют, что их Америка оккупирована иностранными силами. Политолог Барбара Уолтер заявила, что Америка стала чем-то средним между между авторитаризмом и демократией.

Политическая поляризация затрудняет выработку государственной политики. Согласно данным сайта GovTrack, количество законов, принятых Конгрессом в предыдущие периоды в Соединенных Штатах, проявляет нисходящий тренд: с 4247 в Конгрессе 93-98 созывов до 2081 в Конгрессе 111-116 созывов. Доля принятых законов в общем количестве предложений снизилась более значительно с 6% в 106-м Конгрессе до 1% в 116-м Конгрессе, что за 20 лет снизилось на 5%.

Методы борьбы между двумя партиями становятся все хуже и хуже. Ларри Даймонд, профессор политики и социологии Стэнфордского университета, отметил, что все стороны, участвующие в выборах, должны соблюдать демократические правила, такие как сдержанность в использовании власти и отказ от насилия. Однако сегодня в Соединенных Штатах эти правила находятся на грани краха. С одной стороны, все больше политиков и выборных должностных лиц предпочитают игнорировать и даже отказываться от демократических правил, чтобы получить или сохранить власть. С другой стороны, из-за отсутствия политического консенсуса все больше людей склоняются к принятию радикальных политических взглядов. Американская демократия находится в состоянии серьезной нестабильности.

Деньги все более влияют на политику

У английского драматурга Генри Филдинга знаменитая фраза – "Заработайте деньги вашему богу, и он будет преследовать вас, как дьявол". На политической арене США деньги являются грудным молоком в политике, а выборы все чаще становятся персональным шоу для богатых. Голос и требования простых людей к демократии превратились в "шумиху" политики. Когда дьявол денег наводняет все уголки американской политики, справедливость неизбежно будет подавлена.

Промежуточные выборы 2022 года – последнее примечание к американской денежной политике. Веб-сайт "Разъяснение", который долгое время отслеживал поток политических пожертвований в США, сообщил, что две партии потратили более 16,7 млрд долларов США на промежуточные выборы 2022 года, установив рекорд в 14 млрд долларов США в 2018 году и превысил валовой национальный продукт более чем 70 стран мира в 2021 году. Расходы на предвыборную кампанию федеральных сенаторов в Джорджии, Пенсильвании, Аризоне, Висконсине, Огайо и других штатах в среднем превышают 100 миллионов долларов США. Более 90% кандидатов в депутаты дорого заплатили за победу в выборах. Фактическую общую сумму "черных денег" с неизвестным источником средств трудно оценить.

Суть "игры для богатых" в политической жизни США становится все более очевидной. По данным Центра правосудия Бреннана в США каждая из 21 семьи с наибольшим пожертвованием пожертвовала не менее 15 миллионов долларов США, на общую сумму 783 миллиона долларов США, что намного превышает 3,7 миллиона небольших пожертвований. Миллиардеры обеспечивают 15,4% федеральных избирательных фондов, и большая часть этих огромных денег идет в суперкомитеты политической активности, которые могут принимать неограниченные пожертвования.

Огромные расходы на финансирование предвыборной кампании не привели к эффективному государственному управлению. Наоборот, усилилась политическая кормушка. "Lianhe Zaobao" опубликовал статью о том, что за последние несколько десятилетий западная демократическая политика испортилась. Богатство все больше концентрируется в руках немногих, бедные становятся беднее, а богатые богаче. Политическая власть находится в руках богатых и политиков и служит их собственным интересам. Хотя население имеет право голоса, но они не могут реально влиять на политику. Такое чувство бессилия и потери доверия к традиционным партиям и правительствам породило популизм, но проблема до сих пор не решена.

Свобода слова остается лишь пустым лозунгом

Соединенные Штаты всегда рекламировали свободу слова. Но на самом деле свобода слова по-американски соответствует лишь эгоцентричным стандартам США. Партийные интересы и денежная политика превратились в "две большие горы", которые давят на свободу слова. Все не идущие в пользу интересов правительства США и капитала высказывания будут строго ограничены.

Правительство США полностью контролирует СМИ и технологические компании и вмешивается в общественное мнение. В декабре 2022 года генеральный директор Twitter Маск и журналист Мэтт Тайби последовательно публиковали сообщения в Твиттере, разоблачая "документы Твиттера", в которых говорилось, что правительство США подвергает все компании социальных сетей строгой цензуре, иногда даже напрямую вмешивается в редакционно-издательскую деятельность крупных медиа-компаний. Например, Google часто заставляет страницы со ссылками исчезать. Помимо этого, компания Twitter перед выборами 2020 года проверяла конфиденциальную информацию кандидатов в президенты, создала "черный список", ограничивала разоблачение нежелательных аккаунтов и даже горячих тем, сотрудничала с ФБР в мониторинге контента в социальных сетях, в то же время дала зеленый свет ложной интернет-пропаганде американских военных. Все это, несомненно, сорвало фиговый листок свободы слова в Соединенных Штатах.

Капитал и заинтересованные группы полностью контролируют общественное мнение. "Свобода слова" американских СМИ будет источать сильный "медный запах", когда они сталкиваются с капиталом и группами интересов. Американские СМИ в основном находятся в частной собственности, а медиагруппы обслуживаются властью и богатыми элитами. Ни владельцы СМИ, ни доходы от инвестиций и рекламы, от которых зависит выживание СМИ, не могут быть отделены от капитала и групп интересов. Известный немецкий писатель и медийный деятель Михаэль Людерс в своей книге "Псевдосвятая Америка" подробно описал "фильтрующий механизм" американских СМИ, которые выбирают и искажают факты под влиянием заинтересованных групп. В январе 2023 года видео, связанное с Pfizer Pharmaceuticals, опубликованное американской правой организацией Project Veritas, стало предметом горячих поисков. Старший руководитель Pfizer Джодэн Тристон Уокер упомянул в видео, что Pfizer рассматривает возможность самостоятельной разработки вариантов нового штамма короновируса. Бизнес по производству новой вакцины является "дойной коровой", и сказал, что у регулирующих органов США есть интересы с фармацевтическими компаниями. Чтобы потушить пожар, помимо заявления, Pfizer также срочно связался с Youtube, чтобы удалить вышеупомянутое видео на том основании, что оно "нарушает правила сообщества".

США используют социальные сети для манипулирования международным общественным мнением. В декабре 2022 года сайт независимого расследования "The Intercept" сообщил, что агентства Министерства обороны США долгое время вмешивались в общественное мнение в странах Ближнего Востока посредством манипулирования темами и обманной пропаганды в социальных сетях, таких как Twitter. В июле 2017 года официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США Натаниэль Каллер отправил в команду по общественной политике Twitter форму, содержащую 52 аккаунта на арабском языке, с просьбой о приоритетном обслуживании шести из них. В соответствии с требованиями Каллера Twitter поместил эти аккаунты арабского языка в "белый список", чтобы приумножать положительный эффект полезной для США информации. Исполнительный директор американской антивоенной организации Public Foreign Policy Эрик Сблин в этой связи отметил, что Конгресс США и социальные сети должны расследовать и принять меры, чтобы люди знали, что их налоговые платежи используются для пропаганды бесконечных войн.

В сентябре 2022 года взрыв газопровода "Северного потока" шокировал мир, а личность и мотивы преступника привлекли большое внимание международного сообщества. 8 февраля 2023 года лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ведущий американский журналист-расследователь, написал статью, в которой прямо указал, что за инцидентом стоит правительство США. Но на эту сенсационную новость основные европейские и американские СМИ, которые всегда обладали острым чутьем, закрывали свои глаза и делали непонятное реагирование. Канадская газета "Western Standard" и немецкий телеканал "TV 2" комментировали, что репортаж Херша был одной из крупнейших новостей за последнее десятилетие, но в Северной Америке мало кто из СМИ хотел бы об этом говорить. Причина кроется в том, что западные страны не хотят, чтобы кто-то узнал правду и инфраструктуры для наблюдения, развернутые в странах Прибалтики. Кроме того, западные СМИ также "нашли другой путь" – поставить под сомнение достоверность информации Херша. 15 февраля Херш выступил с заявлением, в котором обвинил правительство США и основные СМИ в сокрытии правды о взрыве трубопровода "Северный поток". Аналитики отметили, что, учитывая, что западные СМИ прислушиваются к руководству США, их блокировка Херша не вызывает удивления.

Судебная система игнорирует общественное мнение

Как гарантирующий орган Конституции, Верховный суд, как и американское общество, оказался в ситуации непримиримого раскола. Судебная власть стала заложником социального раскола, и борьба между двумя партиями распространилась на судебную систему. Решение Верховного суда все больше отражает огромные различия между "двумя Америками" – консервативными и либеральными, что становится инструментом политической борьбы. "Разделение властей" постоянно размывается. В процессе партийных споров уже не учитывается традиция и красная линия.

Обе партии реализовали свои собственные повестки дня, изменив политические склонения Верховного суда. Президентские выборы в некоторой степени превратились в битву между двумя партиями за право назначать судей. Из-за кончины судей Верховного суда Трамп назначил трех судей консервативной позиции во время своего пребывания в должности, что дало консервативным судьям абсолютное преимущество над либеральными судьями. На южноафриканском сайте "Daily Maverick" опубликована статья о том, что из-за Трампа радикальные белые евангельские фундаменталисты взяли на себя бразды правления Верховным судом. Нет ничего удивительного в том, что Верховный суд почти всегда выносит решения в пользу христианских евангелистов, крупных корпораций и республиканцев.

Решение Верховного суда США о праве на аборт в полной мере продемонстрировало пагубные последствия его участия в партийной борьбе и его отрыва от общества. 24 июня 2022 года Верховный суд открыто поддержал религиозный консерватизм, отменил решение 1973 года по делу "Роу против Уэйда" и отменил конституционную защиту права женщин на аборт, что вызвало протесты во многих частях Соединенных Штатов. Опросы показывают, что более половины американцев считают лишение права на аборт регрессом. Израильская газета "Гаарец" опубликовала статью, в которой говорится, что Верховный суд подрывает демократию под предлогом защиты демократии в отношении права на аборт и представляет собой яркий пример "тирании меньшинства". Непредставительный Верховный суд, назначаемый непредставительным президентом, утверждается явно непредставительным Сенатом. Однако влияние этого решения Верховного суда на Соединенные Штаты будет продолжаться до 2030, 2040 и даже 2050 года.

Верховный суд также отменил закон, введенный штатом Нью-Йорк с 1913 года, запрещающий людям скрытно носить оружие на улице. Губернатор штата Нью-Йорк заявил, что, когда Соединенные Штаты размышляют о насилии с применением оружия, Верховный суд безрассудно отменил закон штата Нью-Йорк о контроле над огнестрельным оружием, это недопустимо. Американский политический обозреватель Мэттью Додд отметил, что проблемы, с которыми сегодня сталкиваются Соединенные Штаты, коренятся в разрушении демократии. Граждане США хотят видеть справедливое решение по делу "Роу против Уэйда", настоящие реформирования в отношении оружия, повышение минимальной заработной платы, повышение налогов на сверхбогатых и улучшение всеобщего медицинского обслуживания и другие реформы, которые отражают голос народа.

Американский народ все больше разочаровывается в американской демократии

Совместный опрос Washington Post и Университета Мэриленда показал, что уровень гордости американцев за свою демократию резко упал с 90% в 2002 году до 54% в 2022 году. Согласно опросу, проведенному Калифорнийским институтом государственной политики, избиратели в Калифорнии в целом обеспокоены тем, что американская демократия отклоняется от верного курса. 62% из них считают, что Соединенные Штаты движутся в неправильном направлении, 46% пессимистично оценивают перспективы сотрудничества американцев с разными политическими взглядами для разрешения разногласий, 52% недовольны тем, как работает нынешняя американская демократия. Согласно опросу, проведенному университетом Куиннипиак, 67% респондентов считают, что американская демократическая система находится под угрозой краха, а 48% считают, что в Соединенных Штатах могут повториться инциденты наподобие беспорядков в Конгрессе. Согласно опросу Pew Center, 65% американцев полагают, что американская демократическая система нуждается в серьезных реформах, а 57% респондентов считают, что Соединенные Штаты больше не являются образцом демократии. Как показывают результаты исследований, проведенных Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, способность правительства США управлять страной и его чувство демократической ответственности в последние годы снижаются, и ему не хватает эффективных мер по продвижению крупномасштабных реформ, решению многих проблем, таких как несправедливость на выборах и фальсификация средств массовой информации.

Навязывание США демократии по всему миру ведет к глобальному хаосу

Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается собственная демократия, Вашингтон вместо того чтобы переосмыслить свои действия, перекладывает вину на других, продолжают экспортировать ценности американской демократии по всему миру, используют вопросы демократии для подавления других стран в угоду своей узкокорыстной повестке, усугубляют раскол международного сообщества и блоковое противостояние.

Внешняя политика стала заложником политической поляризации

"Политика останавливается у кромки воды" (Politics stops at the water's edge) – это широко распространенная пословица в американских политических кругах, которая в основном означает, что партийная борьба должна ограничиваться внутренними делами и необходимо формировать двухпартийную поддержку внешней политики. Однако, по мере усиления политической поляризации, разногласий между Демократической и Республиканской партиями по основным внешнеполитическим вопросам становятся все больше и больше. Обе партии становятся более экстремальными и "не останавливаются у кромки воды" во внешней политике, что не только наносит вред многим развивающимся странам, но и представляет угрозу для союзников США.

С начала пандемии COVID-19 администрация Трампа и некоторые радикальные политиканы всеми методами сфабриковали ложь и слухи против Китая по вопросу определения источника вируса. Самым ярким примером является то, что в 2021 году разведывательные службы США опубликовали так называемый отчет о расследовании происхождения пандемии COVID-19, игнорируя принцип научной обоснованности и сфабриковав версию об "утечки вируса из Уханьского института вирусологии", обвиняют Китай в якобы непрозрачности и создании препятствия международным расследованиям. Расследование происхождения коронавируса – это научный вопрос. Истинная цель США – попытаться ввести в заблуждение аудиторию, манипулировать данной работой, обвинить Китай, сдержать и подавить его. Это позволило полностью разоблачить лицемерие и негативные последствия политической поляризации американской демократии.

После прихода к власти администрации Байдена 20-летняя война в Афганистане закончилась поспешным выводом американских войск. Соединенные Штаты разрушили страну, уничтожили будущее нескольких поколений и умыли руки. Хотя американские военные покинули Афганистан, правительство США продолжает вводить санкции в отношении этой страны и незаконно замораживать активы Центрального банка Афганистана, что ухудшает и без того печальную жизнь местных жителей. В мае 2022 года ООН опубликовала отчет, согласно которому почти 20 миллионов человек в Афганистане столкнулись с голодом. В июне 2022 года в Афганистане произошло сильное землетрясение и Соединенные Штаты по-прежнему отказываются отменить санкции.

Политическая поляризация США имеет побочные последствия. Оттавский университет в Канаде опубликовал доклад, в котором говорится, что некоторые консервативные политиканы в США и такие СМИ, как Fox News, открыто выражают поддержку канадским ультраправым, что представляет большую угрозу для канадской демократии, чем любая другая страна. Нужно задуматься о том, как деградация американской демократии скажется на Канаде. Профессор Университета Альберты в Канаде Гордон Лаксер считает, что силы, которые подталкивают Соединенные Штаты к автократии, уже существуют. Канадцы уже давно считают, что Соединенные Штаты являются нашим лучшим другом и всегда будут поддерживать демократию, но это уже не может считаться само собой разумеющимся.

Использование демократии для разжигания конфликтов

Демократия – это общая ценность всего человечества, и ее нельзя использовать в качестве инструмента для продвижения геополитической стратегии и нарушения человеческого развития и прогресса. Однако в течение долгого времени Соединенные Штаты "приватизировали" понятие демократии, чтобы сохранить свою гегемонию, подстрекая к расколу и создавая конфронтацию под прикрытием демократии, также подрывая международную систему, в основе которой лежат Организация Объединенных Наций и международный порядок, основанный на международном праве.

С начала 2022 года украинский кризис сильно ударил по экономике и уровню жизни Украины. В октябре 2022 года Всемирный банк опубликовал отчет, в котором указано, что для восстановления Украины после войны потребуется не менее 349 миллиардов долларов США, что в 1,5 раза больше общего объема экономики Украины в 2021 году. После начала украинского кризиса Соединенные Штаты рассматривали его как возможность извлечь выгоду из этого. Вместо того, чтобы предпринять какие-либо шаги в пользу перемирия, Соединенные Штаты продолжали подливать масло в огонь и наживаться на войне в сферах военной промышленности и энергетики. США также призвали поставлять оружия Украине под лозунгом "демократии против автократии". В июле 2022 года Центр стратегического прогнозирования Сербии опубликовал доклад, в котором говорилось, что в глазах США нападение России на Грозный (административный центр Чечни) в 1999 году было преступлением, а те же действия, которые США совершили в Фаллудже (иракский город) – это освобождение. Так называемая демократия в устах Вашингтона давно была похищена заинтересованными группами и капиталом, что причинило миру беспорядки и хаос.

В августе 2022 года бывшая спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси настояла на совершении провокационного визита на Тайвань, несмотря на решительное возражение и серьезное представление Китая. Повышение уровня официальных контактов между США и Тайванем – это серьезная политическая провокация и шаг обострения напряженности в Тайваньском проливе. Сама Пелоси утвердила, что "визит на Тайвань продемонстрировал твердую поддержку Соединенными Штатами демократии на Тайване". Суть визита Пелоси на Тайвань отнюдь не в какой-то защите демократии, а в явном нарушении суверенитете и территориальной целостности Китая. То, что она сделала – это не защита и поддержание демократии, а провокация и нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Хитрость Пелоси даже вызвала недовольство у некоторых американских политик. Конгрессмен-республиканец США Грин раскритиковал, что Пелоси находилась у власти десятилетиями, в то время как вся страна рушилась, такой фальшивой смелости для защиты демократии было достаточно.

Международное сообщество все более ясно осознало истинное лицо США. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, заявил, что США, претендуя на звание "верховного жреца", создают хаос в мире под видом "демократической правды", с помощью денег, союзов, высококлассного оружия и других средств грубо "экспортируют" и навязывают другим свою волю. Египетская газета "Ahram online" опубликовала статью о том, что идеология так называемой либеральной демократии используется Соединенными Штатами для дестабилизации других стран, вмешательства во внутренние дела и делегитимизации правительств других стран, что часто повлечет за собой серьезные негативные последствия и не имеет никаких отношений с демократией и свободой, которые Соединенные Штаты постоянно заявляют на словах. Председатель индонезийской партии Gelora Анис Мата отметил, что США хорошо владеют превращением других стран в поле боя, за кадрами политической поляризации Индонезии стоят США, антикитайскии голос в индонезийской общественности также является одним из важных пунктов политической повестки Соединенных Штатов, мусульманское общество должно сохранять бдительность.

Усиление односторонних санкций

В течение долгого времени Соединенные Штаты вводили односторонние санкции и "длиннорукий закон" под вывеской прав человека и демократии, основанных на их собственных ценностях. За последнее несколько десятилетий Соединенные Штаты ввели односторонние санкции и "длиннорукий закон" в отношении Кубы, Беларуси, Сирии, Зимбабве и других стран, оказали крайнее давление на КНДР, Иран, Венесуэлу и другие страны, в одностороннем порядке заморозили военную помощь Эфиопии на сумму 130 млн. долларов США. Под предлогом улучшения положения в области прав человека США серьезно подрывают процесс экономического развития и повышения благосостояния в этих странах, ставят под угрозу право на жизнь, право на самоопределение и право на развитие, что представляют собой постоянное, систематическое и массовое нарушение прав человека в других странах. В последние годы США ввели все больше и больше односторонних санкций и экстерриториального применения юрисдикции, чтобы сохранить свою гегемонию. Нарушая международные права и основополагающие нормы международных отношений, Соединенные Штаты причинят интересам других стран, особенно законные и легитимные интересы развивающихся стран.

В марте 2022 года в статье турецкого информационного агентства Anadolu написали, что Соединенные Штаты вторглись в Ирак под предлогом "демократии" по необоснованным обвинениям и принесли тяжелые страдания местному населению. Во-первых, неизбирательное введение санкций ухудшило условия жизни местных жителей. С 1990 по 2003 год Соединенные Штаты ввели жесткие экономические санкции против Ирака, что серьезно причинило местной экономике и жизни людей. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, из-за санкций и эмбарго США уровень голода в Ираке остается высоким. Только с 1990 по 1995 год 500 тыс. иракских детей погибли из-за голода или плохих условий жизни. Во-вторых, годы войны привели к большому количеству жертв. По данным Министерства здравоохранения Ирака, с момента начала войны в Ираке в 2003 году до объявления о выводе войск в 2011 году около 120 тыс. жителей погибли из-за войны. В-третьих, грубое копирование политической модели неприемлемо. Соединенные Штаты игнорируют национальные реалии Ирака, грубо продвигают американскую демократию и обостряют межпартийную политическую борьбу Ирака.

Односторонние санкции США демонстрируют высокомерие и пренебрежение Соединенных Штатов к гуманизму. 11 февраля 2022 года президент Джо. Байден подписал указ о блокировке активов Центрального банка Афганистана на сумму 7 миллиардов долларов, хранящихся в американских кредитных организациях. Половину средств направили в компенсации пострадавшим от терактов 11 сентября. Остальные деньги перевели на счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Это гегемонистское действие Соединенных Штатов, направленное на открытое разграбление имущества афганского народа, было широко осуждено международным сообществом. В марте 2022 года индонезийский веб-сайт "Тур Индонезия" сообщил, что афганцы устроили демонстрацию перед посольством США в Индонезии в знак протеста против разграбления США активов афганского правительства. Протестующие с возмущением заявили, что активы бывшего правительства Афганистана должны принадлежать афганскому народу и использоваться для оказания помощи афганскому народу, пострадавшему от экономического кризиса.

Произвольно нарушать демократизацию международных отношений

Международные дела – это общее дело человечества, и они должны решаться международными консультациями, но Соединенные Штаты никогда не соблюдают демократические принципы в международных отношениях. США, прикрываясь "многосторонностью" и "правилами", настаивая на менталитете "холодной войны", продвигают псевдомногосторонность и блоковую политику, провоцируют раскол и противостояние, создают блоковые конфронтации. Применение США гегемонией, господством и травлей серьезно подорвало развитие подлинной многосторонности.

Соединенные Штаты ставят внутренние законы выше международного права и занимают прагматичную позицию, применяя международные правила, если они подходят, и отказываясь от них, если они не соответствуют их интересам. С 1980-х гг. США вышли из 17 важных международных организаций или соглашений, таких как Совет ООН по правам человека, ВОЗ, ЮНЕСКО, Парижское соглашение по изменению климата, СВПД, международный договор о торговле оружием, ДРСМД и Договор по открытому небу.

Открыто нарушая цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, Соединенные Штаты повсюду начали войны и создали раскол и конфликты. Из 240-летней истории с момента основания Соединенных Штатов только 16 лет не воевали, можно сказать, США – это самая воинственная страна в истории мира. После окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты начали и участвовали во многих войнах за границей, включая Корейскую войну, войну во Вьетнаме, Афганскую войну и войну в Ираке, что привело к слишком тяжелым жертвам простых людей и материальному ущербу, даже огромной гуманитарной катастрофе. С 2001 года войны и военные операции, развязанные Соединенными Штатами во имя борьбы с терроризмом, привели к гибели более 900 тыс. человек, в том числе около 335 тыс. простых жителей, миллионам раненых и десяткам миллионов перемещенных лиц.

США, игнорируя Конвенцию ООН по морскому праву, принципы международного права и демократические права в международных и региональных делах стран АТР и островных государств Тихого океана, открыто поддерживают решение правительства Японии о сбросе загрязненной радионуклидами воды с АЭС "Фукусима-1" в океан, когда Япония не согласовала свое решение с заинтересованными сторонами и соответствующими международными учреждениями, не предоставила достаточного научного и фактического основания и не устранила законных озабоченностей международного сообщества. Но одновременно правительство США запретило импорт пищевых и сельскохозяйственных продуктов из районов вокруг Фукусимы из-за "радионуклидного загрязнения", что является ярким выражением лицемерия "двойных стандартов американского стиля".

Соединенные Штаты, продвигая менталитет холодной войны в южнотихоокеанском регионе, вместе с Великобританией и Австралией сколотили "трехстороннее партнерство в области безопасности", и в рамках этого "узкого круга" пообещали помочь Великобритании и Австралии построить как минимум 8 атомных подводных лодок. Действия Соединенных Штатов серьезно противоречат духу Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о безъядерной зоне южной части Тихого океана, являются безумной, опасной игрой на грани ядерного распространения. Их попытки в то же время открывают "ящик Пандоры" региональной гонки вооружений, бросая тень на мир, безопасность и стабильность в регионе.

Накануне 9-го Саммита Америк в июне 2022 года панамский эксперт по международным вопросам Хулио Яо написал в местных СМИ, что сегодняшние США являются абсолютным предателем международного права и наиболее реальным воплощением грубой силы в международных отношениях. Соединенные Штаты – единственная страна, которая не подписала или ратифицировала ни одного договора о правах человека, а также не ратифицировала Конвенции ООН по морскому праву. Это и единственная страна, которая не запретила секретное биологическое оружие и имеет более двухсот лабораторий за рубежом. Цель Соединенных Штатов в проведении Саммита Америк только в том, чтобы вовлечь Латинскую Америку в войну на Украине, тем самым расколоть и ослабить этот регион.

В августе 2022 года в газете South China Morning Post опубликовали статью о том, что так называемые "демократические страны", такие как Соединенные Штаты, безжалостно ослабляют основу международных правил и их применяют только тогда, когда это себе выгодно. Осуждая "вторжение" России на Украину, США и Запад полностью забыли о своих интервенций и подрывных деятельностей, которые навредили мировой экономике и погрузили больше стран со средним уровнем дохода в долговой кризис. Когда сильные избирательно следуют правилам, которые они сами же установили, вся эта система теряет доверие.

Фабрикация ложных нарративов о "демократии против авторитаризма"

В настоящее время правительство США придерживается менталитета "холодной войны", следует логике гегемонии, проводит блоковую политику, создает нарратив о "демократии против авторитаризма", навешивает ярлык "авторитарный режим" соответствующим странам. Суть их действий – использовать идеологию и ценности как инструменты для подавления других стран, продвигать геополитические стратегии под прикрытием демократии.

В 2021 году в США состоялся первый "Саммит за демократию", на котором открыто провели линию по идеологическому признаку и искусственно разделили международное сообщество на так называемый "демократический и недемократический лагерь", что подвергнуто сомнению многими сторонами, включая само американское общество. В журналах Foreign Affairs и The Diplomat опубликовали статьи, в которых критиковали Саммит за демократию за то, что он не нашел правильную цель. На нем не смогли достичь солидарности демократических стран, тем более что сам саммит подвергся критике в связи с представительностью стран-участниц. У США нет четких целей во время продвижения демократии во всем мире, их блестящие лозунги часто реализуются медленно. Созыв Саммита за демократию не укрепит демократию в мире и создаст только более серьезный геополитический кризис, когда ситуация с демократией в самих Соединенных Штатах оставляет желать лучшего. Хитоси Танака, председатель Японского института международных стратегических исследований, отметил, что Соединенные Штаты навязали так называемую "демократию" другим странам, инициировали конфронтацию "демократия против авторитаризма" и усугубили раскол мира. Япония не должна слепо следовать за США.

Определение своей страны как демократической, а других как авторитарных – само по себе является проявлением недемократичности. Так называемая "демократия против авторитаризма" не характерна для современного мира и не соответствует тенденции развития эпохи. В обзоре телеканала "Беларусь 1" говорится, что список участников саммита, очевидно, составлен по американским "либеральным стандартам", но вопрос в том, почему США считают, что они могут монополизировать право на определение и понимание демократии, и навязывать другим странам то, какой должна быть демократия. В опубликованной статье сингапурской газеты The Straits Times отмечено, что Соединенным Штатам необходимо осознавать, что их демократическая система потеряла былую славу и больше не является золотым стандартом. Причем бесспорным фактом является то, что не существует единой модели демократии, тем более абсолютного права голоса США в ее определении. Вашингтон должен прагматично пересмотреть свой дипломатический подход и сосредоточиться на сотрудничестве, а не на конфронтации.

Хотя рейтинг американской демократии как внутри страны, так и за рубежом находится на рекордно низком уровне, высоким остается стремление, если не одержимость Вашингтона распространением собственной демократии и ценностей. США не только продвигают формирование альянсов на основе ценностей, таких как AUKUS, QUAD, Пять глаз и т.д., но и пытаются нагнетать идеологическое противостояние в области экономики, торговли, науки, техники и гуманитарных наук, проповедуя идею холодной войны, и подрывая нормальное международное сотрудничество. Катарский телеканал "Аль-Джазира" прокомментировал, что в контексте снижения доверия людей к американской демократической системе Соединенные Штаты по-прежнему настаивали на проведении саммита демократии и выполнении роли лидера глобальной демократии, что вызвало всеобщие сомнения. По словам профессора международных отношений Американского университета Джеймса Голдгейла, репутация Соединенных Штатов испортилась, и властям США следует провести внутренний демократический саммит, на котором основное внимание будет уделено несправедливости и неравенству в самой Америке, в частности по таким вопросам, как право голоса и дезинформация. Старший научный сотрудник Атлантического совета Эмма Эшфорд задает вопрос о том, как же Вашингтон может распространять демократию или подавать пример другим странам, когда внутри самих США демократия практически не функционирует. The South China Morning Post констатирует, что проведение саммита продемонстрировало два ошибочных мнения США: Во-первых, глобальная демократия отступила после окончания холодной войны, и Соединенные Штаты обязаны изменить нынешнюю ситуацию; во-вторых, Соединенные Штаты являются самой важной демократией в мире, чье глобальное лидерство жизненно важно для других стран. При этом полностью игнорируется постоянная рецессия демократии в Соединенных Штатах, остается без внимания нежелание подавляющего большинства стран быть похищенными американской лицемерной "концепцией демократии", тем более сильное желание огромного числа развивающихся стран развивать свою экономику и улучшать благосостояние народа.

Заключительные замечания

Демократия является общей ценностью всего человечества, но в мире нет модели политической системы, применимой ко всем странам. Человеческая цивилизация богата и красочна, поэтому демократия всех стран должна носить многообразный характер. В Соединенных Штатах есть демократия американского стиля, в Китае – с китайской спецификой. Все страны должны иметь уникальные модели демократии, соответствующие их национальным реалиям. О том, является ли та или иная страна демократичной и как лучше к этой цели достигаться, должны судить ее жители, а не горстка стран, которые считают себя таковыми.

Страна с кучей внутренних проблем по-прежнему привыкли менторствовать. Попытки причинять другим ради собственной выгоды, ввергнуть мир в хаос под прикрытием демократии должны подлежать единодушному противостоянию. Разделение стран мира на демократию и авторитаризм необосновано. Сегодняшний мир нуждается не в расколе под предлогом демократии и продвижении односторонности в духе эксклюзивности, а в укреплении солидарности и сотрудничества на основе целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, а также поддержании подлинной многосторонности. Сегоднейшний мир нуждается не во вмешательстве во внутренние дела других стран под прикрытием демократии, а развитии настоящей демократии, отказе от псевдодемократии и совместном продвижении демократизации международных отношений. Сегодняшний мир нуждается не в Саммите за демократию, который преувеличивает конфронтацию, но не способствует объединению усилий для решения глобальных проблем, а в конференции солидарности, которая нацелена на решении актуальных проблем, стоящих перед международным сообществом.

Свобода, демократия и права человека – общие стремления человечества, а также ценности, которые всегда преследует Коммунистическая партия Китая. Поддерживая и развивая всепроцессную народную демократию, китайская сторона строго придерживается принципа "народ выше всего" в государственном управлении. Китай готов укреплять обмен и взаимное обучение с другими странами по вопросам демократии, продвигать общечеловеческие ценности мира, развития, равенства, справедливости, демократии и свободы и содействовать демократизации международных отношений, внести новый и больший вклад в дело прогресса человечества.