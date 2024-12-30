Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

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Тбилиси. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В здании парламента Грузии прошла церемония инаугурации нового президент страны Михаил Кавелашвили, сообщает - В здании парламента Грузии прошла церемония инаугурации нового президент страны Михаил Кавелашвили, сообщает РИА Новости





Кавелашвили произнес слова торжественной клятвы, после чего прозвучал гимн Грузии.





Также сообщается, что Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец Грузии и вышла к собравшимся митингующим.





Напомним, выборы президента Грузии проходили 14 декабря. Впервые главу государства сроком на пять лет избирали не прямым голосованием все граждане страны, а избирательная коллегия, куда входят 300 человек - все 150 депутатов однопалатного парламента, 20 членов высших представительных органов Абхазской автономной республики, 21 - от Аджарской, а также 109 членов органов местного самоуправления (сакребуло), которых, согласно квотам Центризбиркома, выдвигают политические партии. Такой порядок президентских выборов парламент Грузии утвердил в 2017 году, когда в Основной закон внесли соответствующие поправки.





Михаил Кавелашвили - бывший футболист, он был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского "Динамо", "Манчестер Сити", "Спартак-Алании"; спортивную карьеру завершил в 2006 году. В 2022 году, будучи депутатом парламента, вышел из "Грузинской мечты" и стал сооснователем движения "Сила народа", которое сформировало парламентскую группу и вошло в парламентское большинство. Эта группа выступала с антизападными заявлениями, а в 2023 году выдвинула резонансный законопроект об иноагентах (в 2023-м из-за общественного давления его отозвали, но в 2024-м, несмотря на протесты, все же приняли, и это привело к приостановке приема Грузии в ЕС). В 2024 году "Сила народа" стала политической партией, а Кавелашвили занял пост ее политического секретаря. На парламентские выборы 2024 года он шел по партийному списку "Мечты", в котором участвовали в том числе и кандидаты от "Силы народа".