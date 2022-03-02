Минобороны РФ сообщило о блокировке выхода украинских войск к Азовскому морю

МОСКВА. 1 МАРТА - Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее в Донецкой Народной Республике над Харцызском сбита ракета "Точка-У", в кассетной части ее заряда мог содержаться фосфор. При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске.
28 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.
Также 28 февраля российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.