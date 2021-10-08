Мощное землетрясение произошло возле Токио

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БЕРЛИН. 8 ОКТЯБРЯ - В Германии начался суд над 100-летним бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен под Берлином, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нациста подозревают в том, что он добровольно служил в Заксенхаузене с 1942 по 1945 год. Его также обвиняют в пособничестве в убийстве 3518 человек, пишет Lenta.ru
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Адвокат подозреваемого заявил, что его клиент не хочет комментировать обвинения.
Отмечается, что подсудимого, несмотря на преклонный возраст, считают достаточно здоровым для проведения процесса.
С 1936 по 1945 год в Заксенхаузене содержались сотни тысяч человек, отмечают СМИ. Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, а также в результате медицинских экспериментов и систематических операций СС по уничтожению: расстрелов, повешения и удушения газом.
КАБУЛ. 7 ОКТЯБРЯ - Семь человек погибли и более 15 пострадали при взрыве в религиозной школе в провинции Хост на востоке Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно информации Министерства внутренних дел временного правительства Афганистана, в религиозной школе взорвалась ручная граната, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на источник в органах безопасности.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 17 пострадавших.
Напомним, мощный взрыв прогремел
3 октября около мечети Идгах в столице Афганистана. Источник в движении Талибан (согласно решению Верховного суда движение запрещено в Казахстане) заявил, что жертвами взрыва стали 12 человек, пострадали 32 человека.
НЬЮ-ЙОРК. 5 ОКТЯБРЯ - Акции компании Facebook подешевели в понедельник на 4,89% к закрытию торгов на фоне сообщений о массовых сбоях по всему миру в работе социальных сетей и мессенджеров Facebook, WhatsApp и Instagram, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Падает стоимость акций и других крупных американских IT-компаний. Так, стоимость акций Twitter упала к закрытию торгов на 5,79%, Alphabet (компания, которой принадлежит Google) - на 2,11%, Amazon - на 2,85%, Apple - на 2,46%, сообщает ТАСС
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Индекс электронной биржи NASDAQ сократился к закрытию торгов на 311,22 пункта (2,14%) и составляет 14 255,48 пункта. Американский промышленный индекс Dow Jones в течение торговой сессии сократился на 323,27 пункта (0,94%), до 34 003,19 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 56,55 пункта (1,30%) и оказался на отметке 4 300,49 пункта.
Как отмечает телекомпания CNBC, произошедший сбой
является самым масштабным с 2008 года, когда работа сервисов Facebook нарушилась на сутки. На тот момент число пользователей соцсети составляло около 80 млн, сегодня же аудитория Facebook приближается к 3 млрд. В 2019 году аналогичное отключение продлилось около часа.