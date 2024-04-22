Мощный ураган в Анкаре разрушил крыши части зданий  

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Тель-Авив. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль нанес удар по территории Ирана, сообщили ночью ABC, CBS, CNN и Fox со ссылкой на источник среди американских чиновников.





По данным РБК , Израиль заранее предупредил США о планах ударить по Ирану в течение 24-48 часов, рассказал источник Bloomberg.





Как сообщили источники иранского информагентства Fars, в городе Кахджаваристане в иранской провинции Исфахан раздался взрыв. О взрыве в этих окрестностях сообщил и телеканал Habar. Город Кахджаваристан расположен неподалеку от аэропорта Исфахана и 8-й базы армейских ВВС.





Системы ПВО сработали в нескольких регионах Ирана, в том числе над Тебризом. Воздушное движение в аэропортах Тегерана, Исфахана, Шираза и других аэропортах в западной части страны приостановлено.





По данным Al-Mayadeen, на юге Ирака был слышен взрыв. Звук взрыва прогремел также неподалеку от аэропорта "Аль-Тала" в Сувейде на западе Сирии, сообщает IRNA.





Сирены воздушной тревоги затем включили на севере Израиля.





Reuters сообщает, что Израиль не использовал ракеты. Кроме того, представитель Иранского космического агентства Хоссейн Далириан написал в X, что иранские ПВО сбили несколько беспилотников, "информации о ракетной атаке пока нет".





Как сообщило издание New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников, иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару . Собеседники газеты уточнили, что удар стал первым ответом Израиля на атаку Ирана в ночь на 14 апреля.





Вблизи Исфахана в центральной части Ирана расположена 8-я тактическая авиабаза им. шахида Бабаи. NYT со ссылкой на сайты отслеживания полетов отмечает, что гражданские самолеты изменили свои маршруты и облетают район Исфахан.





Иранское агентство Fars News сообщило, что вблизи гражданского аэропорта Исфахана были слышны взрывы. Вместе с тем, по данным источников агентства, ядерные объекты в провинции Исфахан не были атакованы и находятся в полной безопасности.