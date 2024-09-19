"Моссад" мог заложить взрывчатку в 5 тысяч пейджеров с Тайваня - Reuters

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Бейрут. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным канала Sky News Arabia, израильская разведка "Моссад" получила доступ к пейджерам, которые предназначались ливанской "Хезболле", и поместила в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов, сообщает - По данным канала Sky News Arabia, израильская разведка "Моссад" получила доступ к пейджерам, которые предназначались ливанской "Хезболле", и поместила в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов, сообщает РБК





По информации источников Sky News Arabia, израильская разведка перехватила устройства до того, как их доставили "Хезболле", и начинила взрывчаткой. Оснастив батареи пейджеров ею, "Моссад" увеличил их температуру, что привело к взрыву, пишет телеканал. Представитель "Хезболлы" предполагал, что нагрев устройств вызвало вредоносное программное обеспечение.





О том, что пейджеры оснастили взрывчаткой, до того как они попали в Ливан, пишет и Associated Press. По информации Al Jazeera, каждый пейджер был оснащен не более чем 20 граммами взрывчатки, устройства завезли в Ливан пять месяцев назад.





Напомним, пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате, по данным ливанского Минздрава, пострадали 4 тыс. человек, еще 11 погибли.





Среди пострадавших - посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, его госпитализировали с "несерьезным ранением". Кроме того, были ранены еще двое сотрудников иранского посольства, сообщало агентство Mehr. По информации Al Hadath, при взрыве пейджера пострадали члены "Хезболлы", находившиеся в Дамаске. Источники телеканала утверждали, что погиб сын депутата ливанского парламента от "Хезболлы" Али Аммара.





Хезболла" возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала "справедливый ответ откуда не ждали". Израильские власти официально не комментировали произошедшее. Axios со ссылкой на источник писало, что операция была одобрена на недавнем совещании израильского руководства.





Опрошенные РБК эксперты рассказали, что пейджеры могли взорваться как из-за кибератаки, которая заставляет их нагреваться, так и из-за заложенной в устройства заранее взрывчатки. Последней версии придерживается экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден.





Операция с массовым подрывом пейджеров членов ливанской группировки "Хезболла" была одобрена на встречах по безопасности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, высокопоставленными членами парламента и руководителями израильских спецслужб, сообщает Axios со ссылкой на источники.





Портал отмечает, что вечером 16 сентября кабинет министров Израиля по вопросам безопасности принял решение обновить цели войны, включив в них безопасное возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном. "Хезболла" нарастила обстрелы Израиля после начала войны Тель-Авива с палестинским исламистским движением ХАМАС.





По словам израильских чиновников, обновление целей войны должно сигнализировать о том, что Израиль собирается переключить внимание с конфликта в секторе Газа на ливанский фронт. Один из собеседников Axios, знакомый с ситуацией, рассказал, что операция направлена на то, чтобы подорвать доверие внутри "Хезболлы" и создать в рядах движения "ощущение, что оно полностью пронизано израильскими спецслужбами".





17 сентября израильский премьер и министр обороны Йоав Галлант провели несколько часов в командном центре Армии обороны Израиля в Тель-Авиве, рассказал изданию израильский чиновник.





По данным Axios, накануне операции спецпосланник США Амос Хохштейн встретился с Нетаньяху и предупредил его о последствиях серьезной эскалации в Ливане. Два американских чиновника сообщили порталу, что Израиль не уведомил США о готовящейся операции.