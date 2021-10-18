На Урале задержали двух подозреваемых после массового отравления метанолом

Школьника задержали. Мотив его поступка выясняется. Также устанавливается тип оружия, из которого велась стрельба.

МОСКВА. 18 ОКТЯБРЯ - Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс Пермского края, пострадавших нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ТАШКЕНТ. 16 ОКТЯБРЯ - Делегация Афганистана во главе с заместителем главы сформированного движением "Талибан" временного правительства Абдул Саламом Ханафи прибыла в город Термез для переговоров с правительственной делегацией Узбекистана.

В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита 7 октября 2021 года министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова в Афганистан, сегодня в Термез прибыла делегация Афганистана во главе с исполняющим обязанности заместителя главы временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи. На переговорах узбекскую делегацию возглавляет заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков", - сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Как ранее сообщил МИД Узбекистана, 7 октября в ходе встречи с главой МИД республики представители правительства талибов заверили, что Узбекистан не столкнется с угрозами с территории Афганистана.

В ведомстве также сообщили, что в ходе переговоров в Термезе планируется обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе по проектам, предусматривающим строительство ЛЭП Сурхан - Пули-Хумри и железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар.

21 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время онлайн-выступления на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана, отметив, что Ташкент на регулярной основе поставляет в соседнюю страну продовольствие, нефтепродукты и электроэнергию.