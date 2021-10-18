На Урале задержали двух подозреваемых после массового отравления метанолом

МОСКВА. 18 ОКТЯБРЯ - Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс Пермского края, пострадавших нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтер, она не пострадала", - рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.
Школьника задержали. Мотив его поступка выясняется. Также устанавливается тип оружия, из которого велась стрельба.
Сегодня около 08.00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия", - рассказали в ГУ МВД.
Позже выяснилось, что шестиклассник пронес в школу карабин "Сайга", который украл у отца, чтобы расправиться с обижавшей его девочкой. Обезвредить вооруженного ученика удалось директору школы, она вышла из своего кабинета и уговорила стрелка зайти к себе, пишет Lenta.ru
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В середине сентября в вузе в Перми произошла стрельба. Погибли шесть человек
, более 40 пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили.
ТАШКЕНТ. 16 ОКТЯБРЯ - Делегация Афганистана во главе с заместителем главы сформированного движением "Талибан" временного правительства Абдул Саламом Ханафи прибыла в город Термез для переговоров с правительственной делегацией Узбекистана.
В рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита 7 октября 2021 года министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова в Афганистан, сегодня в Термез прибыла делегация Афганистана во главе с исполняющим обязанности заместителя главы временного правительства Афганистана Абдул Саламом Ханафи. На переговорах узбекскую делегацию возглавляет заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков", - сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
Как ранее сообщил МИД Узбекистана, 7 октября в ходе встречи с главой МИД республики представители правительства талибов заверили, что Узбекистан не столкнется с угрозами с территории Афганистана.
В ведомстве также сообщили, что в ходе переговоров в Термезе планируется обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе по проектам, предусматривающим строительство ЛЭП Сурхан - Пули-Хумри и железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар.
21 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время онлайн-выступления на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана, отметив, что Ташкент на регулярной основе поставляет в соседнюю страну продовольствие, нефтепродукты и электроэнергию.
КАБУЛ. 16 ОКТЯБРЯ - "Исламское государство" взяло ответственность за подрыв мечети в Кандагаре, в результате которого погибли как минимум 47 человек.
Террористическая организация ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в шиитской мети в Кандагаре, сообщает "РБК"
. В результате взрыва погибли как минимум 47 человек, еще 70 получили ранения.
Атака произошла во время пятничной молитвы. Ее устроили два террориста-смертника.
Напомним, мощный взрыв прогремел
в пятницу, 15 октября, возле шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагаре.
8 октября подобный теракт произошел в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Тогда в результате взрыва погибли не менее 150 человек, около 200 получили ранения. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики группировки "Исламское государство в Хорасане".