В качестве целевых групп выступали не только осужденные или наркоманы, но и бойцы ВСУ

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Москва. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией, проводившихся на Украине.





Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, за время спецоперации удалось получить более 20 тысяч документов, опросить очевидцев и участников американских военно-биологических программ. Эти материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других соседних с Россией государств, сообщает РИА Новости





Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединенные Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером служат эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", - сказал генерал.





Он обратил внимание на то, что в качестве целевых групп выступали не только осужденные или наркоманы, но и бойцы ВСУ.





Кириллов добавил, что Минобороны получило свидетельства применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотиков, а также контрабандной доставки морфина на фронт.





Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки", - заявил он.





Генерал отметил, что сейчас США сворачивают военно-биологическую деятельность на Украине и переводят ее в Польшу и Прибалтику. Некоторые незавершенные программы переносят в страны Центральной Азии, одновременно наращивая сотрудничество с Кенией, Сингапуром, Таиландом. А специалистов, которые принимали участие в этих исследованиях, перевозят на Запад и трудоустраивают в США, Канаде и Евросоюзе, чтобы Россия не получила от них свидетельства незаконной работы и нарушений международных обязательств.





Полученные материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия мер по привлечению виновных к ответственности", - заключил Кириллов.





Вскоре после начала спецоперации Минобороны начало получать свидетельства о том, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В стране формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. В частности, в них исследовали возбудителей различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.





В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.