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НАТО начала учения на случай ядерной войны

19.10.2021, 09:19 33346
АЛМАТЫ. 19 ОКТЯБРЯ - НАТО начала учения "Стойкий полдень", во время которых будет отработан сценарий ядерной войны. Подробности маневров засекречены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вооруженные силы Германии и 13 других стран НАТО в понедельник, 18 октября, начали ежегодные учения по защите территории альянса с помощью ядерного оружия. Как указали в Организации Североатлантического договора, в маневрах под названием "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) задействованы десятки самолетов, включая оснащенные ядерным оружием истребители, обычные боевые самолеты, а также заправщики и разведчики", сообщает DW.

 
По официальным данным, учения в этом году проходят в воздушном пространстве над южной территорией альянса. Это означает, что в рамках маневров может быть отработано применение американских ядерных бомб типа B61, которые, согласно неподтвержденным данным, хранятся на военной авиабазе Геди на севере Италии. При этом точное местоположение и другие детали учений в НАТО не раскрывают. По оценке полетных данных, которую провел датский эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен, в понедельник на аэродроме Геди приземлился немецкий боевой самолет Tornado.
 
По сообщениям военных экспертов, во время маневров "Стойкий полдень" будет, помимо прочего, отработана транспортировка американских ядерных бомб из подземных хранилищ и их прикрепление к истребителям. Однако тренировочные полеты будут выполняться без них.
 

С учетом ухудшения условий безопасности в Европе надежный и единый ядерный альянс имеет решающее значение", - говорится в распространенном ранее пресс-релизе НАТО. Одновременно в организации подчеркнули, что после окончания холодной войны количество ядерного оружия на европейской территории было резко сокращено.

 
Ядерная политика НАТО предусматривает, что страны-партнеры в чрезвычайной ситуации могут применить дислоцированные в Европе боеголовки США. По официально неподтвержденным данным, американское атомное оружие размещено в том числе в Бельгии, Турции, Нидерландах, а также в немецком Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
 

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На 9,8% вырос ВВП Китая с начала года

20.10.2021, 12:03 6400
ПЕКИН. 20 ОКТЯБРЯ - За первые три квартала текущего года валовой внутренний продукт Китая вырос на 9,8% в годовом исчислении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В январе - сентябре этого года экономика Китая продолжила стабильно восстанавливаться, при этом основные показатели оставались в разумных пределах, свидетельствуют данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР. Согласно этим данным, за первые три квартала текущего года валовой внутренний продукт /ВВП/ Китая вырос на 9,8% в годовом исчислении. Таким образом, средние темпы роста данного показателя за последние два года составили 5,2%, сообщает "Жэньминь жибао".
 
Как пишет издание, в третьем квартале 2021 года ВВП Китая вырос на 4,9% в годовом исчислении. Для сравнения, в первом квартале этого года рост составил 18,3%, во втором - 7,9%.
 
Другие основные экономические показатели продолжали расти по всем направлениям. При этом в январе - сентябре 2021 года розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 16,4% в годовом исчислении.
 
Кроме того, за указанный отчетный период добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, увеличилась в годовом исчислении на 11,8%, а капиталовложения в основные фонды Китая - на 7,3%.
 
В сентябре 2021 года уровень безработицы по обследованию в китайских городах и поселках городского типа составил 4,9%, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем за тот же месяц прошлого года.

 

Россия с 1 ноября приостановит работу представительства при НАТО

18.10.2021, 20:35 50842

МОСКВА, 18 ОКТЯБРЯ - С 1 ноября Россия приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы МИДа, свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве. Россия уже довела до сведения НАТО информацию об ответных шагах в связи с высылкой российских дипломатов из Брюсселя, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на сокращение численности российского дипкорпуса в Брюсселе Москва сформирует список ответных мер.

6 октября в НАТО приняли решение сократить число сотрудников дипмиссии РФ при военном альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылаемые работники постпредства России принадлежали к "необъявленным агентам разведки".

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Бывший госсекретарь США скончался от КВИ

18.10.2021, 18:52 53650
Бывший госсекретарь США скончался от КВИ
Фото: из открытых источников
ВАШИНГТОН, 18 ОКТЯБРЯ - Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщила его семья в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединённого комитета начальников штабов, скончался сегодня утром. Он был полностью вакцинирован", - говорится в заявлении.

 
Колин Пауэлл почти полвека служил на различных должностях в Пентагоне, Белом доме и Госдепе и участвовал в подготовке военных акций США.
 

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