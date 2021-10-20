НАТО начала учения на случай ядерной войны

АЛМАТЫ. 19 ОКТЯБРЯ - НАТО начала учения "Стойкий полдень", во время которых будет отработан сценарий ядерной войны. Подробности маневров засекречены, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вооруженные силы Германии и 13 других стран НАТО в понедельник, 18 октября, начали ежегодные учения по защите территории альянса с помощью ядерного оружия. Как указали в Организации Североатлантического договора, в маневрах под названием "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) задействованы десятки самолетов, включая оснащенные ядерным оружием истребители, обычные боевые самолеты, а также заправщики и разведчики", сообщает DW .

По официальным данным, учения в этом году проходят в воздушном пространстве над южной территорией альянса. Это означает, что в рамках маневров может быть отработано применение американских ядерных бомб типа B61, которые, согласно неподтвержденным данным, хранятся на военной авиабазе Геди на севере Италии. При этом точное местоположение и другие детали учений в НАТО не раскрывают. По оценке полетных данных, которую провел датский эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен, в понедельник на аэродроме Геди приземлился немецкий боевой самолет Tornado.

По сообщениям военных экспертов, во время маневров "Стойкий полдень" будет, помимо прочего, отработана транспортировка американских ядерных бомб из подземных хранилищ и их прикрепление к истребителям. Однако тренировочные полеты будут выполняться без них.

С учетом ухудшения условий безопасности в Европе надежный и единый ядерный альянс имеет решающее значение", - говорится в распространенном ранее пресс-релизе НАТО. Одновременно в организации подчеркнули, что после окончания холодной войны количество ядерного оружия на европейской территории было резко сокращено.

Ядерная политика НАТО предусматривает, что страны-партнеры в чрезвычайной ситуации могут применить дислоцированные в Европе боеголовки США. По официально неподтвержденным данным, американское атомное оружие размещено в том числе в Бельгии, Турции, Нидерландах, а также в немецком Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.