15.04.2023, 10:46 7616
Неизвестный устроил взрыв рядом с местом выступления премьер-министра в японском городе Вакаяма
Премьер был эвакуирован и не пострадал
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Токио. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв произошел рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма. Премьер был эвакуирован и не пострадал.
Перед началом публичного выступления премьера Японии в городе Вакаяма кто-то кинул в его сторону похожий на сигнальную ракету предмет", - сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Киодо".
Публичное выступление пришлось отменить.
Инцидент с "сигнальной ракетой" произошел утром в субботу, после того как премьер Японии осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки и должен был выступить с речью. Неизвестный, по словам очевидцев, бросил в сторону Кисиды "цилиндрический черный предмет", после этого мужчину скрутили, а еще чуть позже раздался взрыв и повалил дым. Премьера же увела охрана", - пишет агентство.
Задержанный после ЧП в порту Вакаямы, где должен был выступить премьер Японии Кисида, арестован.
На фоне произошедшего Кисида все же решил выступить во второй половине субботы: раз в Вакаяме, где произошло ЧП, еще дважды - в префектуре Тиба", - говорится в информации.
Напомним, в июле прошлого года в Японии было совершено покушение на экс-премьера страны Синдзо Абэ. Неизвестный напал с огнестрельным оружием на политика во время его выступления в городе Нара. Абэ скончался в больнице. Задержанный стрелок Тэцуя Ямагами во время показаний объяснил покушение тем, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".
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14.04.2023, 17:40 12996
МИД РФ заявил о прогрессе в обсуждении проекта газового союза России, Узбекистана и Казахстана
Газовый союз России, Казахстана и Узбекистана укрепит энергобезопасность
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Москва. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Проект газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном позволит укрепить энергетическую безопасность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
Россия, Узбекистан и Казахстан, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который совершенно точно позволит укрепить энергетическую безопасность", - цитирует ТАСС Сергея Лаврова.
Он подчеркнул, что "выгода будет для всех, поскольку есть и поставщики газа, и те, кто в этом газе заинтересован, когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены и, если всех все устраивает, то выигрывают все".
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
13.04.2023, 20:13 20136
Главы МИД России, КНР, Ирана и Пакистана встретились в Самарканде
В Самарканде проходит министерская конференция стран - соседей Афганистана
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Самарканд. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министры иностранных дел России, Китая, Ирана и государственный министр по иностранным делам Пакистана проводят встречу в Самарканде, сообщает РИА Новости.
Перед началом встречи Сергей Лавров, Цинь Ган, Хоссейн Амир Абдоллахиан и Раббани Кхар вместе сфотографировались, после чего встреча продолжилась в закрытом формате.
В Самарканде проходит министерская конференция стран - соседей Афганистана с участием глав МИД России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Стороны обсуждают дальнейшие шаги по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране, а также развитие региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула.
Лавров помимо участия в конференции по Афганистану в пятницу примет участие в совещании министров иностранных дел стран СНГ и министерской встрече в формате РФ - Центральная Азия.
12.04.2023, 19:54 31626
Лауреат Пулитцеровской премии Херш: Зеленский покупал топливо у России и присвоил $400 млн
Один из экспертов сравнил уровень коррупции в Киеве с Афганской войной
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Вашингтон. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Украины Владимир Зеленский и члены его окружения присвоили сотни миллионов долларов, которые США выделяли на закупку топлива, сообщает RT.
Зеленский покупал топливо у России - страны, с которой Украина и Вашингтон находятся в состоянии войны, а украинский президент и многие в его окружении снимали несметные миллионы американских долларов, предназначенных для дизельного топлива", - написал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге.
По словам Херша со ссылкой на данные аналитиков Центрального разведывательного управления, в 2022 году киевский режим присвоил по меньшей мере $400 млн.
Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой <...> А кто платит за газ и нефть? Мы", - цитирует Херш "осведомленного американского сотрудника разведки". Он добавляет, "сколько Киев платил за солярку, неизвестно".
Зеленский и многие из его окружения забирали себе "несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива", продолжает расследователь. По оценке аналитиков из ЦРУ, в прошлом году было "присвоено по меньшей мере 400 миллионов долларов", цитирует Херша РИА Новости.
По словам американского журналиста, директор ЦРУ Уильям Бернс в январе проинформировал украинского президента о коррупции в Киеве, передав ему список из 35 чиновников и генералов. Через полторы недели Зеленский уволил десяток самых "хвастливых" из них, не стеснявшихся разъезжать на своих новых мерседесах.
Один из экспертов сравнил уровень коррупции в Киеве с Афганской войной, хотя, как отметил Херш, профессиональных аудиторских отчетов от Украины ждать не придется.
12.04.2023, 18:32 33146
Си Цзиньпин указал на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям
Он также отметил важность углубления исследований в сфере военного дела и обновления тактики и методов обучения
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Пекин. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин указал на необходимость усилить подготовку к реальным боевым действиям.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, такое указание он дал в среду в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК в провинции Гуандун на юге страны.
Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия", - сказал Си Цзиньпин.
Он также отметил важность углубления исследований в сфере военного дела и обновления тактики и методов обучения.
Китайский лидер заявил, что НОАК должна "улучшать способность своевременно и надлежащим образом реагировать на сложные ситуации", а также "решительно защищать территориальный суверенитет КНР, права и интересы в море".
Кроме того, он указал, что китайские военные должны стремиться поддерживать общую стабильность на прилегающих территориях.
Ранее в Китае был сформирован новый состав правительства страны.
11.04.2023, 19:13 41166
США и Китай выразили опасения в связи с использованием искусственного интеллекта ChatGPT
Фото: telegram/Китайская панорама
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Пекин. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Искусственный интеллект ChatGPT вызывает серьезные опасения в части утечки конфиденциальной информации, заявляют власти США и Китая.
В администрации Байдена заявили, что назрела необходимость проверки инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT", - сообщает SCMP.
В Китае тоже намерены регулировать работу сервисов генеративного искусственного интеллекта, сообщается на сайте "Большая Азия".
Сейчас проект вынесен на общественное обсуждение.
Государство поддерживает независимое создание и распространение алгоритмов, базовых технологий искусственного интеллекта, а также международное сотрудничество в этой сфере. Вместе с этим такие сервисы не должны призывать к подрыву госвласти и расколу страны. Контент, создаваемый генеративным искусственным интеллектом, должен отражать основные ценности социализма и не должен призывать к подрыву государственной власти, свержению социалистического строя, подстрекательству к расколу страны, подрыву национального единства", - говорится в проекте документа.
В нем также подчеркивается, что сервисы ИИ не должны пропагандировать терроризм, экстремизм, ксенофобию, насилие, порнографию и ложную информацию.
Платежная и клиринговая ассоциация Китая предостерегли своих членов от использования ChatGPT и аналогичных инструментов искусственного интеллекта на фоне опасений по поводу возможности "трансграничной утечки данных".
Практики в индустрии платежей должны соблюдать правила использования Интернета в своих регионах. Необходимо всесторонне оценить риски использования ChatGPT и других подобных инструментов для работы, а также использовать ChatGPT и другие инструменты в соответствии с законами и правилами", - говорится в онлайн-заявлении Китайской ассоциации платежей и клиринга, которая управляется центральным банком страны.
Ассоциация также предупредила, что сотрудники платежно-клиринговой отрасли, использующие чат-ботов, не должны загружать конфиденциальные документы или данные, касающиеся страны, финансовой отрасли и их компаний, включая информацию о клиентах и коды в платежно-расчетной инфраструктуре.
Тем не менее некоторые сторонние разработчики поспешили предоставить несанкционированный доступ к чат-боту через WeChat, также некоторые китайские пользователи получили доступ к сервису, используя виртуальные частные сети (VPN) и виртуальные иностранные телефонные номера.
Мощный инструмент искусственного интеллекта также вызвал озабоченность в других странах. В частности, Италия временно запретила ChatGPT и начала расследование в связи с подозрениями в нарушении правил сбора данных.
Управление по защите данных Италии обвинило ChatGPT в неспособности проверить возраст своих пользователей, которые должны быть старше 13 лет, и заявило, что нет никаких юридических оснований для оправдания массового сбора и хранения персональных данных для обучения чат-бота.
09.04.2023, 21:31 57356
В Гамбурге после крупного пожара образовалось ядовитое облако дыма
Население призывают закрыть окна и двери
Фото: кадр из видео
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Берлин. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Ядовитое облако дыма образовалось в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт.
Жителей Ротенбургсорта предупредили, что они могут пострадать "от дымовых газов и химических компонентов в воздухе", информирует РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.
Население призывают закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование.
В распространенном официальном предупреждении пожар и задымление классифицировали как "крайнюю опасность".
Облако дыма движется к центру города", - сообщила полиция Гамбурга на своей странице в Сети.
Ведомство также предупредило о риске опасного влияния дыма и химических компонентов в воздухе для дыхания.
Местная радиостанция NDR передает, что, по предварительным данным, речь идет об утечке сероводорода. Пожар затронул движение поездов.
Как сообщила пресс-служба немецких железных дорог Deutsche Bahn, из-за происшествия некоторые станции в городе закрыли, также отменили, задержали или перенесли на другое время поезда по некоторым маршрутам из Гамбурга по направлению в Берлин и Росток.
Ранее в центре Марселя обрушился четырехэтажный дом. После обрушения возник пожар, что мешает направить спасателей и собак на поиски жертв и пострадавших.
09.04.2023, 12:42 61131
В центре Марселя обрушился четырехэтажный дом
Фото: кадр из видео
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Париж. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Четырехэтажное здание обрушилось в центре Марселя на юге Франции.
Ночью в 00.40 обрушилось здание по адресу улица Тиволи, 17, в результате чего обрушилась и часть соседних домов, 15 и 19", - цитирует РИА Новости главу города Бенуа Пайан со ссылкой "Франс Пресс".
После обрушения, по его словам, возник пожар, что мешает направить спасателей и собак на поиски жертв и пострадавших, которые могут находиться под завалами.
На месте происшествия работают 100 спасателей. Жильцов соседних домов эвакуировали. Полиция, пожарные и представители городских властей пока не могут сказать, что стало причиной обрушения.
Ранее в Турции обрушился пострадавший при землетрясении семиэтажный дом.
07.04.2023, 14:29 72211
Террористическая обстановка в ШОС остается сложной и динамичной - зампред КНБ
Важное значение приобретает повышение взаимодействия компетентных органов государств - членов ШОС
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Ташкент. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Террористическая обстановка в регионе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается сложной и динамичной. Об этом заявил на 39-м заседании исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбеков.
Террористическая обстановка в регионе (ШОС) остается сложной и динамичной", - цитирует Билисбекова Sputnik со ссылкой на РИА Новости.
По словам замглавы КНБ РК, генераторами напряженности выступают кризисные события в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также растет влияние информационных войн, которые стали серьезным инструментом внутренней и внешней политики.
Угрозы терроризма, сепаратизма, экстремизма наряду с межконфессиональными факторами дополняются обострением межнациональных отношений", - сказал зампред КНБ.
По его словам, эффективность региональной безопасности на пространстве ШОС прямо зависит от упреждающего реагирования на новые гибридные проявления "трех зол".
Поэтому важное значение приобретает повышение взаимодействия компетентных органов государств - членов ШОС", - сказал Билисбеков.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Казахстан в настоящий момент председательствует в РАТС.
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