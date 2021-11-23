Несколько человек погибли и более 20 пострадали в результате наезда автомобиля в США

ВАШИНГТОН. 22 НОЯБРЯ - Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на рождественскую процессию в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Об этом сообщил глава местного полицейского управления Дэн Томпсон в воскресенье, 21 ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приблизительно в 16.39 красный внедорожник протаранил участников рождественского парада. В результате инцидента пострадали более 20 человек", - цитируют "Известия" главу полицейского управления.
Он также сообщил, что полиция обнаружила автомобиль, который, предположительно, участвовал в инциденте. Кроме того, был задержан "человек, представляющий интерес для следствия".
Автомобиль сбил более 20 человек, среди них дети... Были смертельные случаи, мы не можем сообщить подробнее", - сказал глава полиции Уокешо Дэн Томпсон.
Пока неизвестно, связано ли происшествие с терроризмом, пишет РИА "Новости".
21 ноября красный внедорожник на скорости протаранил людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. Район был эвакуирован.