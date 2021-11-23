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Несколько человек погибли и более 20 пострадали в результате наезда автомобиля в США

22.11.2021, 11:22 43903
ВАШИНГТОН. 22 НОЯБРЯ - Более 20 человек пострадали в результате наезда автомобиля на рождественскую процессию в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Об этом сообщил глава местного полицейского управления Дэн Томпсон в воскресенье, 21 ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приблизительно в 16.39 красный внедорожник протаранил участников рождественского парада. В результате инцидента пострадали более 20 человек", - цитируют "Известия" главу полицейского управления.

 
Он также сообщил, что полиция обнаружила автомобиль, который, предположительно, участвовал в инциденте. Кроме того, был задержан "человек, представляющий интерес для следствия".
 

Автомобиль сбил более 20 человек, среди них дети... Были смертельные случаи, мы не можем сообщить подробнее", - сказал глава полиции Уокешо Дэн Томпсон. 

 
Пока неизвестно, связано ли происшествие с терроризмом, пишет РИА "Новости".
 
21 ноября красный внедорожник на скорости протаранил людей на рождественском параде в американском городе Уокешо, штат Висконсин. Полиция в ответ открыла огонь по автомобилю. Район был эвакуирован.
 

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45 человек погибли в загоревшемся при ДТП автобусе в Болгарии

23.11.2021, 14:55 5212
45 человек погибли в загоревшемся при ДТП автобусе в Болгарии
Фото: news.myseldon.com
СОФИЯ. 23 НОЯБРЯ - По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате ДТП и пожара в автобусе, перевозившем туристов из Северной Македонии, на шоссе в Западной Болгарии в ночь на вторник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
golos.ua
Как сообщил министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, группа туристов возвращалась в Скопье после поездки в Стамбул, пишет "Русская служба Би-би-си"
 
Всего в автобусе было 52 человека, семеро из них выжили. МВД Болгарии подтвердило гибель 45 человек. Также официально сообщается, что среди погибших - 12 несовершеннолетних.
 
Пострадавшие были доставлены в больницу в Софии с ожогами лица и верхних дыхательных путей, некоторым из них потребуется операция. По словам сотрудников больницы, семь человек, выпрыгнувших из горящего автобуса, сейчас в стабильном состоянии, пишет Рейтер.
 
Автокатастрофа произошла возле села Боснек на 31-м километре трассы Струма, примерно в 45 километрах к западу от Софии около двух часов ночи по местному времени.
 
Причина аварии пока неясна, но автобус, возможно, врезался в дорожное ограждение или бордюр - до или после того, как загорелся, заявили болгарские власти.
 
Министр внутренних дел Бойко Рашков сообщил, что погибшие находились внутри автобуса и "сгорели дотла".


lera-tour.ru

Картина ужасающая, ужасающая. Я никогда раньше не видел ничего подобного", - сказал Рашков журналистам на месте происшествия. 

 
Глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов уточнил, что накануне поздно вечером из Турции в страну прибыли четыре автобуса туристического агентства из Северной Македонии.
 
Ошибка водителя или техническая неисправность - две исходные версии аварии, заявил Сарафов.

 

Австралия откроет границы для иностранных рабочих и студентов

22.11.2021, 20:37 28000
КАНБЕРРА. 22 НОЯБРЯ - Власти Австралии заявили о намерении значительно ослабить правила въезда для определенных групп иностранцев в страну, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Австралия разрешит въезд квалифицированным работникам, студентам, а также жителям Южной Кореи и Японии с 1 декабря впервые с весны 2020 года, сообщает BBC News
 
Страна выдвигает два основных требования к въезжающим: полная вакцинация и отрицательный ПЦР-тест. 
 
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал решение правительства страны о принятии десятков тысяч иностранных держателей виз "важным шагом вперед". Правительство страны заявило, что с декабря по январь планируется принять около 200 тысяч въезжающих. 
 
Австралия начала поэтапное возвращение к нормальной жизни после того, как были достигнуты цели вакцинации - более 85% австралийцев старше 16 лет полностью вакцинированы. 
 
Ограничения международных поездок, введенные в связи с пандемией, показали экономическую зависимость Австралии от иностранной рабочей силы и иностранных студентов. 
 

Во Франции объявили о "стремительном начале" пятой волны коронавируса

21.11.2021, 17:59 77896
Во Франции объявили о "стремительном начале" пятой волны коронавируса
Фото: Image by Hubert de The from Pixabay
ПАРИЖ. 21 НОЯБРЯ - Во Франции заявили о пятой волне коронавируса COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заявление сделал представитель правительства страны Габриэль Атталь в эфире радио Europe 1 и подчеркнул резкий всплеск заболеваемости.
 

Сейчас у нас ситуация с пятой волной. Мы можем констатировать, что она начинается стремительно. За неделю число новых случаев выросло на 80%, в среднем 17 тыс. случаев ежедневно", - цитирует его ТАСС.

 
При этом, по словам Атталя, Франция несколько раньше других стран начала кампанию по ревакцинации населения при высоких показателях первоначальной вакцинации.
 
Он не стал отвечать на вопрос, намерены ли власти страны по примеру Австрии вводить какие-то новые меры.
 
В начале ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране ухудшается.
 

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