06.11.2024, 09:27 9086
NYT: Трамп с вероятностью 88% станет следующим президентом США
Трамп заручится поддержкой от 251 до 336 выборщиков
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Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидат от республиканцев Дональд Трамп может одержать победу на президентских выборах с вероятностью 88%, прогнозирует The New York Times на основании предварительных результатов и данных экзитполов.
По подсчетам издания, он заручится поддержкой от 251 до 336 выборщиков (в среднем 300), а его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис - от 202 до 287 (в среднем 238). Для победы необходимо набрать 270, сообщает издание РБК.
Известно, что к настоящему времени Трамп заручился поддержкой 205 выборщиков, получив Юту и Монтану, Харрис отстает с 117 голосами.
Трамп с небольшим перевесом вырвался вперед в Пенсильвании - важнейшем колеблющемся штате - с 50,9% против 48,2. Там подсчитаны 61% бюллетеней. Огромная толпа сторонников Трампа в его штабе в Палм-Бич "взревела от восторга" после появления предварительных результатов выборов в Пенсильвании, передает корреспондент газеты. Издание отмечает, что настроение собравшихся изменилось всего за несколько минут.
На колеблющиеся штаты приходится 93 голоса выборщиков, помимо Пенсильвании это Висконсин, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона. В шести из семи, кроме Невады, лидирует республиканец, подсчитала газета.
Fox News передает, что Трамп может рассчитывать на 216 голосов выборщиков, Харрис - 193.
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06.11.2024, 21:03 5056
В Узбекистане скатившийся с горы камень раздавил автомобиль с людьми
Фото: пресс-служба Китабского районного хокимията
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Ташкент. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 6 ноября, в 15.45 на 1137-м километре автодороги М-39 Ташкент - Термиз на перевале Тахтакарача в Кашкадарьинской области камень упал с горы на автомобиль Cobalt, сообщает пресс-служба Китабского районного хокимията.
Автомобиль двигался из Китабского района в сторону Самарканда, в нем находились три человека. Все погибли на месте.
Перевал временно закрыли для движения автотранспорта.
01.11.2024, 19:09 35766
Парламент Турции рассмотрит закон об иноагентах с наказанием до семи лет тюрьмы
Закон подразумевает тюремный срок для тех, кто "работает против безопасности государства"
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Анкара. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Турции в ближайшие дни рассмотрит проект закона против иностранного влияния, который, по мнению представителей гражданского общества и СМИ, может быть использован для подавления инакомыслия, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Закон призван ограничить деятельность тех, кто, по версии властей, "работает против безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов" под влиянием или по приказу иностранного государства или организации. За нарушения будет грозить до семи лет тюрьмы.
Документ подготовила правящая Партия справедливости и развития (ПСР), он напоминает закон об иноагентах в Грузии, принятие которого этой весной спровоцировало массовые протесты, и аналогичный механизм в России.
Эксперты и журналисты обеспокоены двусмысленными формулировками закона, депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии Инан Акгюн Альп считает, что документ подготовит почву для "гораздо более репрессивной среды". Отменить рассмотрение проекта призвали десятки представителей медиа.
Мы рассматриваем законопроект как угрозу свободе слова и гражданскому обществу. Расплывчато сформулированный закон может превратить повседневную журналистскую и гражданскую деятельность в наказуемые преступления", - сказал вице-президент Европейской федерации журналистов Мустафа Кулели.
31.10.2024, 20:40 41696
В Таджикистане официально запретили игры GTA и Counter Strike
Фото: istockphoto.com
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Душанбе. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан строго запрещено распространение видеороликов и игр, содержащих аморальный и насильственный характер, сообщили в местной милиции.
В частности, согласно заключению историко-культурной экспертизы Министерства культуры Республики Таджикистан, игры COUNTER STRIKE и GRAND THEFT AUTO (GTA) содержат элементы насилия, убийств и грабежей. Анализы правоохранительных органов также показывают, что, к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления", - говорится в сообщении.
В связи с этим управление МВД по Душанбе требует от всех владельцев игровых центров впредь не допускать распространения этих игр. В то же время гражданам следует контролировать своих детей и не позволять им играть в игры, пропагандирующие убийства и насилие.
Столичная милиция со своей стороны будет проводить рейды и проверочные мероприятия.
29.10.2024, 15:05 57171
Наим Касем стал новым лидером "Хезболлы"
Ранее Касем занимал должность первого заместителя генерального секретаря "Хезболлы"
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Бейрут. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Наим Касем стал Новым генеральным секретарем "Хезболлы", сообщили в пресс-службе ливанского движения.
Законодательный совет "Хезболла" избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения, который продолжит с божьей помощью нести наше знамя", - цитирует сообщение "Хезболлы" РИА новости.
Ранее Касем занимал должность первого заместителя генерального секретаря "Хезболлы".
Напомним, 28 сентября Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Израильская сторона объяснила свои действия планами "Хезболлы" и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений. Позже французская Le Parisien сообщила, что местонахождение лидера группировки Израилю выдал иранский "крот".
Новым лидером "Хезболлы" стал двоюродный брат бывшего лидера и сооснователь группировки Хашем Сафи ад-Дин
Позже телеканал Al Arabiya сообщил о гибели лидера движения "Хезболла" Хашима Сафи ад-Дина в результате израильских ударов по ливанскому Бейруту.
27.10.2024, 11:35 82661
Парламентские выборы проходят в Узбекистане
В выборах участвуют пять партий
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Ташкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Узбекистане начались выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента и местные кенгаши (советы) народных депутатов, сообщает eadaily.com.
Первые избирательные участки открылись при посольствах Узбекистана в Японии и Южной Корее, последними закроются участки в диппредставительствах в США. Всего в 40 странах открыли 57 избирательных участков.
В выборах участвуют пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП); Демократическая партия "Миллий тикланиш"; Экологическая партия Узбекистана; Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ); Социал-демократическая партия "Адолат".
Выборы в парламент впервые пройдут по смешанной избирательной системе - 75 из 105 депутатов изберут по одномандатным округам на основе голосов, а остальные 75 - по партийным спискам пропорционально числу голосов, отданных за политические партии по единому избирательному округу.
Предыдущие парламентские выборы в республике прошли в 2019 году.
27.10.2024, 09:45 84276
Coca-Cola отзывает 28 млн бутылок продукция из-за опилок
Под отзыв попали напитки со сроком годности с февраля по апрель 2025 года
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Вена. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Coca-Cola отзовет из продажи в Австрии 28 млн бутылок после сбоя на производстве. Акция по возврату товара коснется напитка в пластике объемом 0,5 литра, сообщает iz.ru.
Под отзыв попали напитки со сроком годности с февраля по апрель 2025 года. Причина изъятия продукции - металлические опилки в жидкости. Употребление бракованной газировки может нанести вред здоровью.
На производстве Coca-Cola сломался фильтр, что и привело к загрязнению. Для австрийского завода это первый масштабный отзыв продукции. На данный момент пострадавших после употребления напитка нет.
26.10.2024, 19:38 92126
В США растет количество отравившихся бургерами известной сети быстрого питания, один человек погиб
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что в результате вспышки кишечной палочки E. coli, обнаруженной в гамбургерах McDonald’s, заразились 75 человек, один человек погиб, сообщает The Guardian.
Истинное число заболевших от этой вспышки, вероятно, намного выше, чем сообщается, и может не ограничиться штатами, где зарегистрированы случаи заболевания", - проинформировали в центре по контролю и профилактике заболеваний.
В качестве возможного источника смертельных бактерий были названы свежие луковицы, а не мясо для бургеров, как можно было ожидать, пишет издание.
По словам специалистов, кишечная палочка, ставшая причиной смерти одного человека, вызывает "очень серьезное заболевание", особенно у пожилых людей, детей и людей с ослабленным иммунитетом.
Компания Taylor Farms была поставщиком для пострадавших регионов, и McDonald’s инициировал добровольный отзыв продукции, сообщила компания и агентство. Поставщик также отозвал несколько партий желтого лука, произведенного на предприятии в Колорадо.
В McDonald’s уточнили, что лук с предприятия Taylor Farms в Колорадо был распределен примерно в 900 ресторанах в Колорадо, Канзасе, Вайоминге и некоторых других штатах региона.
Компания заявила, что также решила прекратить поставки лука с этого предприятия на неопределенный срок.
26.10.2024, 14:26 93426
В Китае наказали более полумиллиона человек за коррупцию
Фото: Depositphotos
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Пекин. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае прошли масштабные мероприятия по борьбе с коррупцией, в результате которых было наказано 589 тысяч человек. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Центральной комиссии по проверке дисциплины Китая, сообщает lenta.ru.
С января по сентябрь 2024 года в органы дисциплинарной проверки и надзора по всей стране поступило 2,703 миллиона писем и отчетов, в том числе 756 тысяч отчетов и жалоб. (...) В общей сложности 2972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования", - говорится в отчете.
Уточняется, в числе "наказанных" оказались 53 сотрудника провинциального и министерского уровня, более 2,7 тысячи сотрудников департаментов и бюро, 74 тысячи чиновников поселкового и районного уровней.
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