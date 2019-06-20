О наступлении эры цифрового терроризма предупредили в Совбезе РФ

Уфа. 19 июня. Kazakhstan Today - В Совете безопасности России предупредили о наступающей эре цифрового терроризма, масштабы которого будут сопоставимы с применением боевиками оружия массового уничтожения, передает Kazakhstan Today.

Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения", - сказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Он добавил, что сегодня Глобальная сеть для террористов является основным механизмом управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми. По экспертным оценкам, в мире насчитывается около 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов, пишет ТАСС

Очень важно в сфере безопасности, объединив усилия, соответствовать современным вызовам, связанным с информатизацией, с цифровизацией, с созданием искусственного интеллекта, квантовых компьютеров и других технологий. В этих условиях сохранение разногласий между странами в оценках и подходах к роли и месту глобальной сети в общественной жизни недопустимо. Перефразируя одно высказывание, хотел бы отметить, что по меньшей мере не логично своими руками создавать параллельную вселенную, свободную от закона и морали", - подчеркнул замсекретаря Совбеза РФ.





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