Обострение ситуации на Ближнем Востоке: вопрос эвакуации казахстанцев находится в проработке и на особом контроле МИД
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с усиливающейся эскалацией напряженности в ближневосточном регионе Министерством иностранных дел РК совместно с уполномоченными органами ведется мониторинг ситуации для возможной проработки репатриационных рейсов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Международный аэропорт Израиля работает в штатном режиме, в Иране отменены все рейсы до утра 3 октября. При этом до 1 октября текущего года ни одно из более ста иностранных посольств в Ливане не осуществляло эвакуацию своих граждан. На этот счет не было и соответствующего предписания со стороны властей самого Ливана. Поэтому вопрос эвакуации наших граждан пока находится в проработке и на особом контроле МИД. Как я до этого заявлял, мы не оставим наших соотечественников в сложной ситуации, забота о каждом гражданине Республики Казахстан за рубежом основная задача внешнеполитического ведомства", - заявил Смадияров.
МИД Казахстана выражает глубокую обеспокоенность усиливающейся эскалацией напряженности в Ближневосточном регионе.
Мы призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки, которая может спровоцировать полномасштабную войну в регионе", - сказал Смадияров.
МИД РК отмечает важность принятия скорейших мер для разрешения разногласий исключительно политико-дипломатическим путем в рамках принципов Устава ООН и международного права.
Казахстан подтверждает свою неизменную поддержку инициативам международного сообщества, направленным на стабилизацию ситуации и обеспечение региональной безопасности", - подчеркнул представитель МИД.
Он отметил, что в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке казахстанские дипломаты в Израиле, Иране и Ливане работают в усиленном режиме последние несколько месяцев.
Созданы каналы связи с гражданами РК, находящимися в этих странах, с ними поддерживается постоянная связь и даются необходимые рекомендации в зависимости от развития ситуации в той или иной стране. Несколько раз посольства объявляли о необходимости покинуть страну в связи с обострением военно-политической ситуации. На постоянной основе актуализируется список граждан, состоящих на консульском учете. Таким образом, на сегодня на консульском учете в Израиле состоят 120, в Иране - 102, в Ливане - 139 граждан Казахстана, включая дипломатов и членов их семей", - сообщил представитель МИД РК.
Он обратил внимание, что не все граждане встают на консульский учет.
В этой связи установление связи и составление списков граждан Казахстана занимает определенное время. Пользуясь случаем, призываем всех граждан РК вставать на консульский учет в странах пребывания. Также просим граждан Казахстана, находящихся в настоящее время в Израиле, Иране и Ливане, не покидать места своего проживания без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с Министерством иностранных дел Казахстана и посольствами РК в этих странах", - сказал Смадияров.
В Министерстве иностранных дел и загранучреждениях Республики Казахстан в Израиле, Иране и Ливане открыты горячие линии, информация о которых будет опубликована на официальных ресурсах и социальных сетях Министерства иностранных дел и посольств.
Кроме того, в МИД создан специальный штаб, который в оперативном порядке координирует всю работу по организации необходимой помощи казахстанцам.
Посольства Казахстана в Израиле, Иране и Ливане также находятся на постоянной связи с уполномоченными органами этих стран. До настоящего времени информация о пострадавших или погибших гражданах РК не поступала", - сообщил представитель МИД РК.
По его словам, в связи со сложной военно-политической ситуацией, а также для обеспечения безопасности граждан Казахстана Министерством иностранных дел совместно с Центральной комиссией референдума было принято решение о временном приостановлении деятельности участков референдума в Израиле, Иране и Ливане.
Ранее посольство Казахстана в Израиле обратилось к казахстанцам в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Напомним, сегодня Иран нанес массированный ракетный удар по территории государства Израиль. По данным газеты Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Корпус Стражей исламской революции Ирана объяснил удар ответом на гибель лидера ливанской группировки "Хезболла" Насраллы Хасана и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильского удара по подземному штабу движения в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пригрозил, что если Израиль решит ответить на этот удар, то "столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками".
28 сентября Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Израильская сторона объяснила свои действия планами "Хезболлы" и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений. Позже французская Le Parisien сообщила, что местонахождение лидера группировки Израилю выдал иранский "крот".
30 сентября "Хезболлу" возглавил двоюродный брат бывшего лидера и сооснователь группировки Хашем Сафи ад-Дин. А в ночь на 1 октября Израиль объявил о начале наземных операций в Ливане.