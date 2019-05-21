Осужденные приверженцы ИГ совершили бунт в колонии неподалеку от Душанбе, убиты три сотрудника учреждения

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В исправительно-трудовой колонии, известной как "Кирпичный", расположенной в городе Вахдате, минувшей ночью произошел бунт заключенных. Колония находится в ведении главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Таджикистана, и в ней, по данным из различных источников, содержатся порядка 1,5 тыс. заключенных, пишет портал Avesta.tj.
Как отмечается в официальном сообщении, опубликованном на сайте Минюста Таджикистана, бунт произошел 19 мая текущего года, в 20.30 по местному времени. 30 особо опасных осуждённых приверженцев "Исламского государства", содержащихся в исправительной колонии №3/2 города Вахдата, вооружившись ножами и режущими предметами, взяли в заложники и убили трех сотрудников исправительного учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы.
На просьбы сотрудников исправительного учреждения о прекращении беспорядков и соблюдении законности бунтовщики ответили категорическим отказом и требовали немедленного освобождения", - говорится в сообщении ведомства.
Далее подчеркивается, что в процессе переговоров возник вооруженный конфликт между самими осужденными, которые оказали сопротивление и ножами, и другими острыми предметами ранили несколько сотрудников охраны учреждения.
В результате законных мер, принятых администраций колонии по наведению внутреннего порядка, среди особо опасных мятежников имеются жертвы. В настоящее время ситуация нормализована и находится под полным контролем.
По данному происшествию продолжаются следственные действия, о результатах которых будет сообщено дополнительно, указывается в сообщении Минюста.
Ранее, 7 ноября 2018 года, в колонии строго режима ГУИН Минюста РТ в городе Худжанде произошел бунт, в результате которого были убиты два сотрудника колонии и 21 заключенный.
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