Осужденные приверженцы ИГ совершили бунт в колонии неподалеку от Душанбе, убиты три сотрудника учреждения

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Душанбе. 20 мая. Kazakhstan Today - Осужденные приверженцы ИГ ("Исламское государство", террористическая организация, запрещена в Казахстане и других странах) совершили бунт в колонии недалеко от Душанбе, есть погибшие и раненые, передает Kazakhstan Today.

В исправительно-трудовой колонии, известной как "Кирпичный", расположенной в городе Вахдате, минувшей ночью произошел бунт заключенных. Колония находится в ведении главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Таджикистана, и в ней, по данным из различных источников, содержатся порядка 1,5 тыс. заключенных, пишет портал Avesta.tj

Как отмечается в официальном сообщении, опубликованном на сайте Минюста Таджикистана, бунт произошел 19 мая текущего года, в 20.30 по местному времени. 30 особо опасных осуждённых приверженцев "Исламского государства", содержащихся в исправительной колонии №3/2 города Вахдата, вооружившись ножами и режущими предметами, взяли в заложники и убили трех сотрудников исправительного учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы.

На просьбы сотрудников исправительного учреждения о прекращении беспорядков и соблюдении законности бунтовщики ответили категорическим отказом и требовали немедленного освобождения", - говорится в сообщении ведомства.

Далее подчеркивается, что в процессе переговоров возник вооруженный конфликт между самими осужденными, которые оказали сопротивление и ножами, и другими острыми предметами ранили несколько сотрудников охраны учреждения.

В результате законных мер, принятых администраций колонии по наведению внутреннего порядка, среди особо опасных мятежников имеются жертвы. В настоящее время ситуация нормализована и находится под полным контролем.

По данному происшествию продолжаются следственные действия, о результатах которых будет сообщено дополнительно, указывается в сообщении Минюста.

Ранее, 7 ноября 2018 года, в колонии строго режима ГУИН Минюста РТ в городе Худжанде произошел бунт, в результате которого были убиты два сотрудника колонии и 21 заключенный.

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