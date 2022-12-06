ПА ОДКБ приняла заявление о недопустимости разработки биологического оружия

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Москва. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости разработки биологического и токсинного оружия, а также о неукоснительном соблюдении Конвенции о запрещении биологического оружия.
Заявляем о своей приверженности миру, свободному от биологического оружия, и исходим из того, что государственные органы стран ОДКБ объединят усилия в координации работы по безусловному выполнению конвенции на пространстве организации и укреплению законодательной базы в данной области", - сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.
Согласно тексту документа, ПА ОДКБ отмечает возросшую роль КБТО "на фоне современных вызовов в сфере биологической безопасности, включая возможность использования достижений в сфере биотехнологий не в мирных целях".
Ранее сообщалось, что в Организации Договора о коллективной безопасности к концу нынешнего года появится формирование радиационной, химической и биологической защиты.