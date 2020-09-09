Пандемия привела к росту преступлений против детей - Интерпол

Нур-Султан. 8 сентября. Kazakhstan Today - Интерпол опубликовал доклад, из которого следует, что пандемия коронавируса привела к росту числа преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, передает Kazakhstan Today.

Международная организация уголовной полиции назвала несколько причин такой тенденции. Так, дети становились более легкой мишенью для потенциальных преступлений из-за закрытия школ и других детских учреждений. Помимо этого, несовершеннолетние стали проводить больше времени онлайн, где могли стать потенциальной целью преступников. При этом социальные службы, которые должны были следить за безопасностью детей, некоторое время не работали, что также могло привести к ухудшению ситуации. Из-за пандемии могли быть нарушены связи между правоохранительными органами разных стран, выявлявшими преступников.

В Интерполе, помимо этого, зафиксировали повышение активности сайтов в Даркнете, на форумах которых собирались потенциальные преступники. Выросло число посетителей и на сайтах, где демонстрировались сцены насилия с несовершеннолетними, пишет РБК

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток заявил, что нынешнее ухудшение ситуации - "верхушка айсберга". По его словам, в действительности ситуация может быть намного хуже.

Важно помнить, что каждое фото или видеосвидетельство насилия над несовершеннолетними является уликой настоящего преступления", - сказал он.





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