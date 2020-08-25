Несмотря на ужесточение ответственности, в Казахстане не уменьшается число преступлений против детей - МВД

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Сегодня Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало фильм "Берегите детей" , в котором поднимается тема насилия против несовершеннолетних, передает Kazakhstan Today.

В материале приводятся последние цифры из криминальных сводок. По официальной статистике МВД, за период с января по август 2020 года совершено 550 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Большая часть из них - 250 - это случаи абсолютного насилия с применением силы, шантажа, угроз или с использованием беспомощности ребенка. Более половины этих преступлений совершают люди из близкого окружения ребенка. Жертве, как правило, не больше 14 лет, пишет портал Polisia.kz





Специалисты МВД отмечают, что правоохранительные органы ведут борьбу уже с последствиями этих преступлений, и усилиями полиции, ужесточением наказания эту проблему не решить.

Несмотря на ужесточение ответственности за насилие над детьми, в том числе сексуальное, число таких фактов не уменьшается. Это истязания, побои, вымогательства, оставление в опасности. Треть из них связана с посягательством на половую неприкосновенность", - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В фильме описывается среднестатистический портрет насильника, какие категории граждан чаще всего совершают подобные преступления. Также в материале освещаются проблемы реабилитации жертвы. Полицейские поднимают проблему табуированности темы полового воспитания в нашем обществе, закрытости, когда взрослые предпочитают утаивать и скрывать факты преступлений, совершаемых против детей. МВД призывает граждан к открытому обсуждению проблемы насилия в отношении несовершеннолетних.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства