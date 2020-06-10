Уровень насилия над детьми не снижается, несмотря на ужесточение наказания - глава МВД

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - В ходе отчетной встречи с населением министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о чудовищной статистике с насилием в отношении детей в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Практически динамики нет. Количество преступлений остается на уровне прошлого года. Это истязания, побои, вымогательства, оставление в опасности. Треть из них связана с посягательством на половую неприкосновенность", - сказал глава МВД.

По его информации, только в этом году в отношении несовершеннолетних совершено 879 преступлений, 402 из них связаны с сексуальным насилием.

В прошлом году резонанс вызвало изнасилование девочки в уличном туалете одной из школ города Тараза . Этот случай вскрыл множество проблем в организации безопасности в учебных заведениях. Сейчас совместно с Министерством образования и науки и местными исполнительными органами все школы оснащаются системами видеонаблюдения, заключаются договоры со службами охраны", - напомнил министр.

По его мнению, только усилиями полиции эту проблему не решить.

В более 70% таких случаев насилие совершается лицами из близкого окружения: отцами, отчимами, сожителями матерей, соседями, близкими родственниками, знакомыми. Иногда такие преступления длятся годами, а жертвы и родственники умалчивают и предпочитают решать эти проблемы внутри семьи", - сказал министр, подчеркнув, что каждый такой факт - трагедия ребенка, его поломанная судьба.

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