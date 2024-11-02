Парламент Турции рассмотрит закон об иноагентах с наказанием до семи лет тюрьмы

Закон подразумевает тюремный срок для тех, кто "работает против безопасности государства"

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Анкара. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Турции в ближайшие дни рассмотрит проект закона против иностранного влияния, который, по мнению представителей гражданского общества и СМИ, может быть использован для подавления инакомыслия, сообщает - Парламент Турции в ближайшие дни рассмотрит проект закона против иностранного влияния, который, по мнению представителей гражданского общества и СМИ, может быть использован для подавления инакомыслия, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg





Закон призван ограничить деятельность тех, кто, по версии властей, "работает против безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов" под влиянием или по приказу иностранного государства или организации. За нарушения будет грозить до семи лет тюрьмы.





Документ подготовила правящая Партия справедливости и развития (ПСР), он напоминает закон об иноагентах в Грузии, принятие которого этой весной спровоцировало массовые протесты, и аналогичный механизм в России.





Эксперты и журналисты обеспокоены двусмысленными формулировками закона, депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии Инан Акгюн Альп считает, что документ подготовит почву для "гораздо более репрессивной среды". Отменить рассмотрение проекта призвали десятки представителей медиа.





Мы рассматриваем законопроект как угрозу свободе слова и гражданскому обществу. Расплывчато сформулированный закон может превратить повседневную журналистскую и гражданскую деятельность в наказуемые преступления", - сказал вице-президент Европейской федерации журналистов Мустафа Кулели.