Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

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Сеул. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю, на прошлой неделе предпринявшему неудачную попытку ввести в стране военное положение, сообщает - Парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю, на прошлой неделе предпринявшему неудачную попытку ввести в стране военное положение, сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.





Подобную меру поддержали 204 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания. Против проголосовали 85 депутатов, еще трое воздержались от голосования, 8 голосов признаны недействительными.





Для импичмента была необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Однако у шести оппозиционных партий, запустивших процедуру, есть всего 192 места, поэтому им необходимо было заручиться поддержкой по меньшей мере восьмерых членов правящей партии "Сила народа".





На минувшей неделе в парламенте уже прошло голосование по импичменту Юна. Первоначально "Сила народа" планировала поддержать соответствующий законопроект, но, после того как президент извинился и пообещал вверить управление страной правящей партии, изменила свое мнение и решила бойкотировать голосование.





Ранее полиция и прокуратура Южной Кореи начали отдельные расследования в отношении президента Юн Сок Ёля, пытавшегося ввести военное положение в стране.





Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Юн Сок Ёль в этой связи заявил, что попытки отрешения от власти целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.





К парламенту страны был направлен армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, но Национальное собрание Южной Кореи все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, они единогласно поддержали требование к президенту отозвать свое решение.





Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране, после того как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре после этого решение об отмене было оформлено официально на заседании правительства. Командование, созданное для обеспечения режима военного положения, было распущено, созванные к парламенту военные также отозваны.