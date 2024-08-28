27.08.2024, 20:54 8296
Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Фото: facebook/Pavel Durov
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Москва. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ректор Евразийского международного университета, президент Дома БРИКС Константин Клименко в своем Telegram-канале написал о том, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении основателю мессенджера Павлу Дурову Нобелевской премии.
Арест Павла Дурова вызывает лично у меня недоумение. Абсурдно предъявлять обвинения создателю цифровой платформы в том, что криминал может использовать это техническое средство для незаконных действий. В таком случае почему французское правосудие не предъявляет обвинение заводам, которые выпускают кухонные ножи? Ведь они часто тоже используются преступниками для убийств и терактов! Или почему не привлечено к уголовной ответственности ни одно должностное лицо Франции, повинное в проведении испытательных взрывов атомных и нейтронных бомб в Африке? Франция провела в Африке полсотни ядерных взрывов. После ядерных испытаний радиоактивному заражению подверглись миллионы людей, отравлена почва на столетия. Это привело к массовым болезням людей раком. Кто наказан за эти преступления? Я лично считаю Павла Дурова выдающейся личностью. Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии", - написал Константин Клименко.
Он добавил, что именно поэтому направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии.
Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки. Также я как председатель оргкомитета Дубайского инвестиционного форума БРИКС пригласил Павла быть почетным гостем и спикером этого форума. И отзывать приглашение не собираюсь. Если французские власти не выпустят Дурова из тюрьмы, то Павлу будет предоставлена возможность дистанционно принять участие в Дубайском форуме БРИКС", - добавил Клименко.
Напомним, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа. Павел Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, когда частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту Ле Бурже.
Дело, по которому был задержан основатель Telegram Павел Дуров, было открыто 8 июля, в этом деле содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица".
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28.08.2024, 12:02 2571
СМИ: Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж
В 2017 году Франция вместе с ОАЭ провела шпионскую операцию против Дурова, в рамках которой был взломан его iPhone
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Париж. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Франции Эмманюэль Макрон во время ланча в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, но тот отказался, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Один из собеседников рассказал, что Макрон также обсуждал вопрос о предоставлении предпринимателю французского гражданства. Дуров получил гражданство этой страны в 2021 году, сообщает РБК.
По словам источников, в 2017 году, за год до ланча с Макроном, Франция вместе с ОАЭ провела шпионскую операцию под кодовым названием Purple Music против Дурова, в рамках которой был взломан его iPhone. Французские спецслужбы были "крайне обеспокоены" использованием террористической организацией "Исламское государство" Telegram для вербовки боевиков и планирования атак, пишет WSJ. Источник, близкий к Дурову, рассказал, что компания долгое время игнорировала повестки и постановления суда, отправленные правоохранительными органами, они скопились на электронной почте Telegram, которую редко проверяют", - пишет издание.
После задержания основателя мессенджера его команда заявила, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и незаконного контента. Платформа подчеркнула, что Дурову "нечего скрывать".
Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею", - убеждены там.
Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Его сопровождали телохранитель и ассистентка, их отпустили после допроса, сообщали Le Figaro и AFP. Через несколько дней прокуратура заявила, что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве. По информации AFP, Дурову продлили срок задержания до 28 августа, после этого ему должны предъявить обвинения или отпустить.
Французский лидер говорил, что предпринимателя задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования" и что это решение "ни в коем случае не политическое".
27.08.2024, 08:45 12986
В Германии предполагают, что США координировало задержание Дурова
Прокуратура Франции предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в 12 преступлениях
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, 26 августа выразил мнение, что за задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова ответственность несет правительство США, сообщает издание "Известия".
Возмутительно. Это будет очень тяжелая и долгая битва. (Хештэг. - Прим. ред.) "Свободу Павлу". Ввиду масштаба, количества и стиля подрыва репутации у этих обвинений у меня нет сомнений, что правительство США координирует это", - написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
Он также добавил, что только минюст "ненормального" хозяина Белого дома Джо Байдена станет применять столь "грязные" юридические методы.
Напомним, основателя Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Команда Telegram заявила, что платформа соблюдает все законы Евросоюза, включая закон о цифровых услугах.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 25 августа подчеркнула, что Москва будет следить за тем, как международные организации проявят бдительность касательно охраны прав человека и гарантии свободы слова.
Прокуратура Франции предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в 12 преступлениях. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сказал о том, что решение о задержании Дурова не было политическим. Более того, он также добавил, что в соцсетях якобы распространяется ложная информация о причинах задержания.
26.08.2024, 21:33 18321
Павла Дурова обвиняют в 12 преступлениях
Срок задержания основателя Telegram может быть продлен максимум до 28 августа
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Париж. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дело, по которому был задержан основатель Telegram Павел Дуров, было открыто 8 июля, в этом деле содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении "неназванного лица", сообщает РБК со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Среди этих обвинений: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.
Срок задержания основателя Telegram может быть продлен максимум до 28 августа.
Эта мера пресечения в виде содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности", - пояснили в прокуратуре.
Напомним, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа. Павел Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, когда частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту Ле Бурже.
25.08.2024, 21:07 32706
Эдвард Сноуден назвал задержание Дурова "захватом заложника" для Макрона
Сноуден выразил сожаления из-за задержания Дурова и обвинил власти Франции в попытке получения доступа к частной переписке
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Москва. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-сотрудник Агентства национальной безопасной США Эдвард Сноуден прокомментировал задержание Павла Дурова в Париже. Он назвал случившееся посягательством на свободу слова.
Я удивлен и глубоко опечален тем, что (президент Франции Эмманюэль Макрон. - прим. ред.) Макрон опустился до уровня захвата заложников как средства получения доступа к частным коммуникациям. Это унижает не только Францию, но и мир", - цитирует РБК пост Сноудена в соцсети X.
Сноуден выразил сожаления из-за задержания Дурова и обвинил власти Франции в попытке получения доступа к частной переписке.
В 2013 году Сноуден передал прессе материалы, свидетельствующие о слежке спецслужб США за гражданами через ведущие интернет-компании, включая Google и Apple. После этого он получил убежище в России, а через год - трехлетний вид на жительство. Российское гражданство он получил в сентябре 2022 года.
Ранее стало известно о задержании Павла Дурова в Париже. Предприниматель предстанет перед судом как гражданин Франции, так как в 2021 году он получил французское гражданство.
По информации французских СМИ, жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функций мессенджера, например позволяющих пользователям пересылать криптовалюту. Как отмечает lenta.ru, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.
В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции "сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена".
25.08.2024, 10:53 40506
В МИД России прокомментировали арест Дурова во Франции
Фото: facebook/Консульский департамент МИД России
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Москва. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных Российской Федерации прокомментировали арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже.
В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена. Дипломаты начали эту работу задолго до обращения Даванкова (вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков. - Прим. ред.)", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, Владислав Даванков обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой призвать Францию освободить бизнесмена, пишет РБК.
Ранее стало известно о задержании Павла Дурова в Париже. Предприниматель предстанет перед судом как гражданин Франции, так как в 2021 году он получил французское гражданство.
По информации французских СМИ, жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функций мессенджера, например позволяющих пользователям пересылать криптовалюту. Как отмечает lenta.ru, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.
25.08.2024, 09:29 42201
Во Франции задержали Павла Дурова
Фото: facebook/Pavel Durov
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Париж. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа.
Павел Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, когда частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту Ле Бурже, бизнесмена сопровождали женщина и телохранитель. Силовики имели ордер на обыск", - сообщает РБК.
По информации французских СМИ, жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функций мессенджера, например позволяющих пользователям пересылать криптовалюту.
Сообщается, что 25 августа Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, преступлениях по статьям о наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступлений, связанных с педофилией.
Предприниматель предстанет перед судом как гражданин Франции, так как в 2021 году он получил французское гражданство.
Как отмечает lenta.ru, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.
Собеседник французского телеканала LCI назвал прилет Дурова во Францию ошибкой, поскольку тот "знал, что он персона нон грата" в этой стране и мало путешествовал по Европе, избегая стран, где работа Telegram находится под наблюдением силовиков, предпочитая вместо этого поездки в ОАЭ, постсоветские республики или Южную Америку.
На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений и ничего не делал для сотрудничества в этом вопросе", - добавил источник LCI.
Подчеркивается, что задержанием Дурова преследуется несколько целей: в первую очередь так они могут "разворошить муравейник", произвести впечатление и повлиять на преступников, которые организуют свои действия в Telegram, рассказал собеседник телеканала. Кроме того, правоохранительные ведомства стремятся оказать давление на страны Европы, чтобы вместе принимать меры против зашифрованного обмена сообщениями подозреваемых в терроризме.
23.08.2024, 21:35 59876
Захват заложников в российской колонии: заключенных ликвидировали
Снайперы нейтрализовали четырех заключенных
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Москва. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, сообщило РИА Новости.
Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии", - уточнили в Росгвардии.
Заложников освободили.
Напомним, в российском городе Суровикино Волгоградской области заключенные исправительной колонии захватили в заложники несколько человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, заложниками стали сотрудники исправительного учреждения.
23.08.2024, 20:17 60231
В столице Татарстана проходит III Казанский глобальный молодежный саммит
Главной темой мероприятия стали цифровые технологии
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Казань. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Татарстана собрались сотрудники министерств и ведомств, отвечающие за молодежную политику, а также представители крупных международных организаций - более 110 делегатов из 43 стран, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
Главными темами мероприятия в 2024 году стали цифровые технологии, их роль в воспитании и формировании традиционных ценностей у молодежи. Саммит стал площадкой для общения и выстраивания связей между активной молодежью из десятков стран мира, которая впоследствии сможет внести существенный вклад в развитие и процветание своих государств.
Участники также обсудили вопросы сохранения традиционных ценностей в эпоху глобализации. О том, какая работа в этом направлении проводится в Казахстане, рассказал заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Биржан Алимжанов.
Для сохранения традиций степной демократии в Казахстане с 2022 года ежегодно проходит заседание Национального курултая при президенте страны. Его роль становится особенно важной в эпоху быстрых перемен и глобальных вызовов, когда необходимо объединять усилия разных групп общества, включая молодежь", - отметил Биржан Алимжанов.
Президент международной организации "Молодежный форум Организации исламского сотрудничества" Таха Айхан также отметил актуальность повестки саммита в 2024 году.
Я очень рад, что мы смогли создать такую площадку, которая способствует межкультурному диалогу, обмену информацией и идеями, позволяет искать ответы на самые актуальные вопросы", - сказал он.
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