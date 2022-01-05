Перестрелка на туркмено-афганской границе: никто не пострадал

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БИШКЕК. 1 ЯНВАРЯ - Председательство в Евразийском экономическом союзе в 2022 году перешло от Казахстана к Кыргызстану, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на состоявшемся в декабре 2021 года заседании Высшего экономического совета ЕАЭС пообещал "приложить максимум усилий не только в реализации текущей повестки союза, но и расширении деятельности в новых направлениях", сообщает РИА Новости.

Лидер страны неоднократно заявлял, что укрепление сотрудничества с партнерами по ЕАЭС является одним из ключевых направлений внешней политики Бишкека. В 2021 году товарооборот между Кыргызстаном и другими странами союза вырос почти на 40%. При этом экспорт вырос примерно на 25% и импорт более чем на 40%. Основными торговыми партнерами Бишкека в ЕАЭС являются Россия и Казахстан, однако показатели взаимной торговли из года в год увеличиваются в том числе с Арменией и Белоруссией.

Основной задачей председательства Кыргызстана в ЕАЭС лидер республики на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем назвал возвращение к допандемийным темпам роста и обеспечение дальнейшего интенсивного развития экономических показателей в странах союза.

Лидер Кыргызстана отметил, что 2022 год важно посвятить укреплению инвестиционного и кооперационного сотрудничества, развитию транспортных коридоров, расширению торгово-экономических связей с выходом на новые перспективные рынки. Кроме того, по мнению Жапарова, необходимо обратить особое внимание на климатическую повестку, внедрение зеленых технологий, реализацию проектов в сфере электронной коммерции, а также начать проработку совместных высокотехнологичных проектов, "которые станут символами ЕАЭС".

На заседании Высшего Евразийского экономического совета Жапаров в очередной раз обратил внимание глав стран на все еще сохраняющиеся барьеры внутри ЕАЭС, которые противоречат основным принципам союза. По его словам, в договоре расставлены четкие и понятные нормы о том, что государства-члены не будут вводить новые дискриминационные меры в отношении партнеров. Президент подчеркнул, что "этот базовый принцип, заложенный в основу функционирования свободного внутреннего рынка услуг, должен четко соблюдаться и контролироваться комиссией".

Президент Кыргызстана отметил и важность единого рынка труда на пространстве ЕАЭС.

Важно продолжить работу по созданию условий для пребывания трудящихся на территории стран союза. Особенно в условиях текущей эпидемиологической ситуации наши трудящиеся граждане и члены их семей должны иметь полную гарантию социальной защиты на территории любого из государств-членов. В частности, нам необходимо обеспечить им доступ как к системе обязательного медицинского страхования, так и к вакцинации, проводимой в наших странах", - сказал он.

Также глава Кыргызстана подчеркнул, что одним из обстоятельств, усиливающих влияние кризиса на экономики государств-членов, остается использование иностранной валюты во взаиморасчетах. В условиях роста влияния внешних инфляционных факторов и в целях повышения конкурентоспособности экономик ЕАЭС он призвал активнее использовать в расчетах национальные валюты.