13.11.2024, 11:10 10921
Планировали захват власти: в Кыргызстане задержали подозреваемых в организации массовых беспорядков
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане задержали семь подозреваемых в организации массовых беспорядков, планировавших насильственный захват власти, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики.
Решением суда в отношении вышеуказанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО 1 до 10 января 2025 года", - проинформировали в министерстве.
В МВД Кыргызстана по данному факту возбудили уголовное дело по нескольким статьям: приготовление к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, либо оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.
По полученным данным, указанная организованная группировка была создана с целью организации массовых беспорядков, насильственного захвата власти. У каждого участника были распределены роли (...) Планировалось проведение спортивных игр, а также иных соревнований в пригороде Бишкека. Под предлогом проведения национальных спортивных игр они намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные кенеши 17 ноября 2024 года", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время по уголовному делу проводится ряд следственно-оперативных мероприятий по установлению других организаторов и участников организованной преступной группы.
Напомним, в прошлом году в Кыргызстане задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота.
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13.11.2024, 12:17 9976
Трамп назначил Маска и Рамасвами руководителями нового департамента эффективности госуправления США
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил миллиардера Илона Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового департамента эффективности государственного управления.
Это станет потенциально "Манхэттенским проектом" нашего времени", - цитирует РБК Дональда Трампа.
По его словам, работа Маска и Рамасвами завершится к 4 июля 2026 года, а более эффективное правительство станет "подарком" стране к 250-летию подписания Декларации независимости.
Департамент эффективности государственного управления будет "предоставлять консультации и руководство извне правительства" совместно с Белым домом и его административно-бюджетным управлением "для проведения крупномасштабной структурной реформы и создания невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению", - добавил избранный президент США.
Напомним, в конгрессе США Трампа объявили избранным главой государства. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов из необходимых 270.
06.11.2024, 21:03 52076
В Узбекистане скатившийся с горы камень раздавил автомобиль с людьми
Фото: пресс-служба Китабского районного хокимията
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Ташкент. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 6 ноября, в 15.45 на 1137-м километре автодороги М-39 Ташкент - Термиз на перевале Тахтакарача в Кашкадарьинской области камень упал с горы на автомобиль Cobalt, сообщает пресс-служба Китабского районного хокимията.
Автомобиль двигался из Китабского района в сторону Самарканда, в нем находились три человека. Все погибли на месте.
Перевал временно закрыли для движения автотранспорта.
06.11.2024, 09:27 55966
NYT: Трамп с вероятностью 88% станет следующим президентом США
Трамп заручится поддержкой от 251 до 336 выборщиков
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Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидат от республиканцев Дональд Трамп может одержать победу на президентских выборах с вероятностью 88%, прогнозирует The New York Times на основании предварительных результатов и данных экзитполов.
По подсчетам издания, он заручится поддержкой от 251 до 336 выборщиков (в среднем 300), а его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис - от 202 до 287 (в среднем 238). Для победы необходимо набрать 270, сообщает издание РБК.
Известно, что к настоящему времени Трамп заручился поддержкой 205 выборщиков, получив Юту и Монтану, Харрис отстает с 117 голосами.
Трамп с небольшим перевесом вырвался вперед в Пенсильвании - важнейшем колеблющемся штате - с 50,9% против 48,2. Там подсчитаны 61% бюллетеней. Огромная толпа сторонников Трампа в его штабе в Палм-Бич "взревела от восторга" после появления предварительных результатов выборов в Пенсильвании, передает корреспондент газеты. Издание отмечает, что настроение собравшихся изменилось всего за несколько минут.
На колеблющиеся штаты приходится 93 голоса выборщиков, помимо Пенсильвании это Висконсин, Мичиган, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Аризона. В шести из семи, кроме Невады, лидирует республиканец, подсчитала газета.
Fox News передает, что Трамп может рассчитывать на 216 голосов выборщиков, Харрис - 193.
01.11.2024, 19:09 82786
Парламент Турции рассмотрит закон об иноагентах с наказанием до семи лет тюрьмы
Закон подразумевает тюремный срок для тех, кто "работает против безопасности государства"
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Анкара. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Турции в ближайшие дни рассмотрит проект закона против иностранного влияния, который, по мнению представителей гражданского общества и СМИ, может быть использован для подавления инакомыслия, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Закон призван ограничить деятельность тех, кто, по версии властей, "работает против безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов" под влиянием или по приказу иностранного государства или организации. За нарушения будет грозить до семи лет тюрьмы.
Документ подготовила правящая Партия справедливости и развития (ПСР), он напоминает закон об иноагентах в Грузии, принятие которого этой весной спровоцировало массовые протесты, и аналогичный механизм в России.
Эксперты и журналисты обеспокоены двусмысленными формулировками закона, депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии Инан Акгюн Альп считает, что документ подготовит почву для "гораздо более репрессивной среды". Отменить рассмотрение проекта призвали десятки представителей медиа.
Мы рассматриваем законопроект как угрозу свободе слова и гражданскому обществу. Расплывчато сформулированный закон может превратить повседневную журналистскую и гражданскую деятельность в наказуемые преступления", - сказал вице-президент Европейской федерации журналистов Мустафа Кулели.
31.10.2024, 20:40 88716
В Таджикистане официально запретили игры GTA и Counter Strike
Фото: istockphoto.com
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Душанбе. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан строго запрещено распространение видеороликов и игр, содержащих аморальный и насильственный характер, сообщили в местной милиции.
В частности, согласно заключению историко-культурной экспертизы Министерства культуры Республики Таджикистан, игры COUNTER STRIKE и GRAND THEFT AUTO (GTA) содержат элементы насилия, убийств и грабежей. Анализы правоохранительных органов также показывают, что, к сожалению, некоторые молодые люди и подростки, регулярно увлекаясь такими играми, оказываются под их негативным влиянием и совершают различные преступления", - говорится в сообщении.
В связи с этим управление МВД по Душанбе требует от всех владельцев игровых центров впредь не допускать распространения этих игр. В то же время гражданам следует контролировать своих детей и не позволять им играть в игры, пропагандирующие убийства и насилие.
Столичная милиция со своей стороны будет проводить рейды и проверочные мероприятия.
29.10.2024, 15:05 104191
Наим Касем стал новым лидером "Хезболлы"
Ранее Касем занимал должность первого заместителя генерального секретаря "Хезболлы"
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Бейрут. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Наим Касем стал Новым генеральным секретарем "Хезболлы", сообщили в пресс-службе ливанского движения.
Законодательный совет "Хезболла" избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения, который продолжит с божьей помощью нести наше знамя", - цитирует сообщение "Хезболлы" РИА новости.
Ранее Касем занимал должность первого заместителя генерального секретаря "Хезболлы".
Напомним, 28 сентября Израиль объявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Он погиб в результате израильского авиаудара по Бейруту. Израильская сторона объяснила свои действия планами "Хезболлы" и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений. Позже французская Le Parisien сообщила, что местонахождение лидера группировки Израилю выдал иранский "крот".
Новым лидером "Хезболлы" стал двоюродный брат бывшего лидера и сооснователь группировки Хашем Сафи ад-Дин
Позже телеканал Al Arabiya сообщил о гибели лидера движения "Хезболла" Хашима Сафи ад-Дина в результате израильских ударов по ливанскому Бейруту.
27.10.2024, 11:35 129681
Парламентские выборы проходят в Узбекистане
В выборах участвуют пять партий
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Ташкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Узбекистане начались выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента и местные кенгаши (советы) народных депутатов, сообщает eadaily.com.
Первые избирательные участки открылись при посольствах Узбекистана в Японии и Южной Корее, последними закроются участки в диппредставительствах в США. Всего в 40 странах открыли 57 избирательных участков.
В выборах участвуют пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП); Демократическая партия "Миллий тикланиш"; Экологическая партия Узбекистана; Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ); Социал-демократическая партия "Адолат".
Выборы в парламент впервые пройдут по смешанной избирательной системе - 75 из 105 депутатов изберут по одномандатным округам на основе голосов, а остальные 75 - по партийным спискам пропорционально числу голосов, отданных за политические партии по единому избирательному округу.
Предыдущие парламентские выборы в республике прошли в 2019 году.
27.10.2024, 09:45 127361
Coca-Cola отзывает 28 млн бутылок продукция из-за опилок
Под отзыв попали напитки со сроком годности с февраля по апрель 2025 года
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Вена. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Coca-Cola отзовет из продажи в Австрии 28 млн бутылок после сбоя на производстве. Акция по возврату товара коснется напитка в пластике объемом 0,5 литра, сообщает iz.ru.
Под отзыв попали напитки со сроком годности с февраля по апрель 2025 года. Причина изъятия продукции - металлические опилки в жидкости. Употребление бракованной газировки может нанести вред здоровью.
На производстве Coca-Cola сломался фильтр, что и привело к загрязнению. Для австрийского завода это первый масштабный отзыв продукции. На данный момент пострадавших после употребления напитка нет.
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