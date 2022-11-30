Подозреваемая в коррупции Airbus предпочла заплатить штраф - Sud Oues

В рамках операции Desert Light, которую координировал Европол, задержаны 49 подозреваемых

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция в Европе и Объединенных Арабских Эмиратах ликвидировала суперкартель, координировавший около трети торговли кокаином в Европе.





Гражданская гвардия ликвидировала суперкартель наркоторговцев, который контролировал третью часть всего объема торговли кокаином в Европе. В рамках операции Desert Light, которую координировал Европол, задержаны 49 подозреваемых. Среди задержанных есть и главари этой преступной организации, которые из Дубая управляли операциями по торговле наркотиками между между Южной Америкой и Европой, сообщает RT





Международная операция Desert Light - историческая глава в борьбе против глобальной торговли наркотиками. В рамках этой беспрецедентной операции в Дубае были задержаны шесть наркобаронов. В этом городе в ОАЭ главари организации чувствовали себя неприкасаемыми, ведя роскошный образ жизни и управляя различными ячейками. Эти ячейки были созданы там, где расположены основные порты Европы, которые были главными воротами для ввоза наркотиков", - информирует издание.





Группа по борьбе с наркотиками центрального оперативного подразделения гражданской гвардии в рамках операции Desert Light провела собственную операцию Faukas. В ходе нее было проведено более 20 обысков в домах и компаниях в провинциях Малага, Мадрид и Барселона.





Операция Faukas началась в марте 2020 года с задержания контейнеровоза в порту Валенсии с 698 килограммами кокаина.















