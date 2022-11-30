Подозреваемая в коррупции Airbus предпочла заплатить штраф - Sud Oues

Фото: Depositphotos
Париж. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во избежание судебного преследования компания Airbus, подозреваемая в коррупции в Ливии и Казахстане, предпочла заплатить штраф.
Парижский суд должен будет вынести решение по этому соглашению в среду.
Судья парижского суда вынесет в среду решение по соглашению между Airbus и Национальной финансовой прокуратурой (PNF), согласно которому производитель самолетов соглашается на штраф, чтобы избежать уголовного преследования по делам о коррупции в Ливии и Казахстане", - сообщает французский портал Sud Ouest со ссылкой на информированный источник.
Сумма штрафа пока остается неизвестной.
По данным РБК, расследование в отношении Airbus началось еще в 2016 году. Компанию обвинили в том, что она давала взятки чиновникам в разных странах, когда выходила на новые рынки. Reuters сообщает, что Airbus давала взятки должностным лицам в ОАЭ, Китае, Южной Корее, Индии, на Тайване, в России, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Японии, Турции, Мексике, Бразилии, Таиланде, Кувейте и Колумбии. По информации SFO, компания также незаконно перечисляла деньги чиновникам на Шри-Ланке, в Индонезии, Малайзии и Гане. Бюро отмечает, что взятки компания давала с 2011 по 2015 год.
По данным SFO, коррупцией занимались сотрудники подразделения Airbus, которое производит оборудование для военной и космической сферы. Бюро также удалось выяснить, что компания использовала сеть посредников в разных странах, имевших влияние на тех, кто принимает решения о закупке авиатехники, и за деньги помогавших ей заключать сделки, передает Reuters.