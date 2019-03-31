Поражение ИГ в Сирии и Ираке смещает интересы группировки на территорию Казахстана и других стран СНГ

Москва. 30 марта. Kazakhstan Today - Поражение ИГ в Сирии и Ираке смещает интересы группировки на территорию нескольких стран СНГ, в том числе и Казахстана, заявил начальник Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России Олег Ильиных, передает Kazakhstan Today.

Деятели запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" вынашивают планы по формированию всемирной террористической сети, спящих ячеек, которые демонстрировали способность осуществлять террористические атаки по всему миру. Стратегическое поражение халифата в Сирии и Ираке влечет смещение интересов "Исламского государства" на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении", - цитирует Ильиных ТАСС .

Глава ГУПЭ также отметил, что продолжается укрепление позиций талибов (члены группировки "Талибан", запрещена в РФ) и боевиков ИГ в северной провинции Афганистана, граничащей со странами СНГ и Центральной Азии.

Эти процессы приобретают особую опасность из-за того, что в Сирии, Ираке, Афганистане на стороне ИГ воевали несколько тысяч граждан СНГ, неизбежно планирующих вернуться в свои страны. Учитывая эти обстоятельства, мы концентрируем внимание на взаимодействии с партнерами в рамках ШОС, СНГ и БРИКС", - подчеркнул Ильиных.

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