Председатель КНР пообещал защищать интересы иностранных компаний в Китае

Шанхай. 5 ноября. Kazakhstan Today - Пекин намерен улучшить правовую систему в отношении иностранных компаний, работающих в Китае, защищать их интересы и строго наказывать за нарушения их прав, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия первого Китайского международного импортного ЭКСПО, передает Kazakhstan Today.





"Мы намерены формировать благоприятный бизнес-климат мирового уровня. Китай намерен ускорить принятие закона об иностранных инвестициях, повышать уровень открытости и прозрачности правовой системы, связанной с иностранными государствами", - сказал председатель Китайской Народной Республики, сообщает РИА "Новости" .





По его словам, "Китай будет уважительно относиться к общепринятым международным нормам предпринимательской деятельности и обеспечивать равное беспристрастное отношение ко всем зарегистрированным на территории Китая предприятиям".





Мы намерены защищать законные права и интересы иностранных предприятий, решительно бороться с нарушениями законных прав иностранных предприятий, в частности, нарушением прав интеллектуальной собственности, строго наказывать за такие нарушения, повышать качество и эффективность контроля за интеллектуальной собственностью, ввести систему штрафов за нарушения прав иностранных компаний", - подчеркнул китайский лидер.





Он отметил, что все страны должны совершенствовать бизнес-среду, решить имеющиеся проблемы, перестать оправдывать себя и винить других.





Первое Китайское международное импортное ЭКСПО (China International Import Expo) открылось в Шанхае в понедельник и продлится до 10 ноября. В выставке принимают участие более 2,8 тысячи компаний из 130 стран и регионов мира.





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