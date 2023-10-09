Премьер-министр Израиля заявил о намерении уничтожить ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces

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Тель-Авив. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - После начала боевых действий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной, а не военной операцией, теперь это объявлено официально. Радикальная палестинская организация ХАМАС заявляла, что ведет военную операцию под названием "Буря Аль-Аксы".





Кабинет безопасности Израиля накануне, 7 октября, проголосовал за официальное объявление войны в стране", - пишет издание РБК со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.





Так было соблюдено требование Конституции страны, согласно которому Израиль не может вступить в войну без решения правительства.





Нетаньяху в первой половине дня 7 октября, в день начала конфликта с палестинским ХАМАС, в публичном заявлении назвал происходящее войной, а не военной операцией. ХАМАС в свою очередь объявил против Израиля военную операцию под названием "Буря Аль-Аксы". Стороны ведут массированные атаки.





По последним данным, в Израиле жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены почти 2 тысячи; в секторе Газа - более 300 погибших и тоже около 2 тысяч пострадавших.





В ходе боев силы ХАМАС частично перешли на территорию Израиля, они присутствуют на юге страны. Тель-Авив объявил там эвакуацию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила утром 8 октября об уничтожении около 400 боевиков ХАМАС, десятки были арестованы.





Боевики ХАМАС захватили заложников из числа участников музыкального фестиваля Nature Party, который проходил в израильском города Офакиме, недалеко от границы сектора Газа.





В секторе Газа, как сообщили в отчете управления ООН по координации гуманитарных вопросов, около 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в убежищах из-за израильских обстрелов.