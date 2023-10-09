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Премьер-министр Израиля заявил о намерении уничтожить ХАМАС
Фото: gov.il
Тель-Авив. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении уничтожить радикальную палестинскую организацию ХАМАС, сообщают СМИ.
Все правительство поддерживает мое решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС. Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля", - цитирует телеобращение премьер-министра Израиля ТАСС.
Он подчеркнул, что целью операции является полное уничтожение структуры ХАМАС в Газе, и призвал жителей анклава покинуть его территорию.
Я сейчас обращаюсь ко всем гражданам Израиля: мы вместе в этой войне, эта война займет время, она будет тяжелой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями благодаря нашей вере в Израиль мы победим", - сказал глава израильского правительства.
Говоря об ответе Израиля на массированный обстрел территории страны со стороны сектора Газа, начатый радикалами ХАМАС в субботу утром, Нетаньяху подчеркнул, что израильская армия готова действовать со всей мощью. При этом он призвал жителей Газы немедленно покинуть территорию палестинского анклава.
Те места, где прячется ХАМАС, мы превратим в руины. Я говорю вам, я обещаю, это произойдет. Я призываю гражданское население выйти оттуда, потому что мы будем действовать в полную мощь", - заявил Нетаньяху.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала сообщение в телеграм-канале, утверждающее о нанесении ударов по комплексу главы разведки ХАМАС.
Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления террористической организации ХАМАС. В настоящее время Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.
По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендовало всем казахстанским гражданам (в частности, находящимся на юге страны) соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.