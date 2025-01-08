Премьер-министр Канады объявил о скорой отставке

Рассказать друзьям

Оттава. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Джастин Трюдо объявил, что намерен уйти в отставку с поста лидера правящей в Канаде Либеральной партии и должности премьер-министра страны после того, как его партия выберет своего следующего председателя, сообщает - Джастин Трюдо объявил, что намерен уйти в отставку с поста лидера правящей в Канаде Либеральной партии и должности премьер-министра страны после того, как его партия выберет своего следующего председателя, сообщает РБК со ссылкой на ведет Reuters





Трюдо также попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон (ее назначила королева Великобритании) не распускать парламент до 24 марта, на что та ответила согласием.





Ожидается, что за два последующих месяца Либеральная партия выберет нового лидера, который попытается победить на парламентских выборах консерваторов во главе с Пьером Пойевром.





На фоне резкого падения рейтинга премьера его отставки потребовали партийные организации в Квебеке, Онтарио и провинциях на побережье Атлантического океана.