В Сиане начал работу пресс-центр саммита "Китай - Центральная Азия"   

Фото: russian.news.cn

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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии саммита "Китай - Центральная Азия", который пройдет с 18 по 19 мая в городе Сиане провинции Шэньси на северо-западе Китая, начал работу пресс-центр саммита.





В нем был создан зал традиционной китайской медицины, где врачи из Сианьской больницы традиционной китайской медицины по лечению болезней мозга продемонстрировали такие услуги, как массаж и лечение медицинскими банками, сообщает информационное агентство "Синьхуа".





Фото: russian.news.cn





Также в пресс-центре состоялся первый брифинг саммита, передает корреспондент Kazakhstan Today.





Руководители департаментов по делам Евразии МИД КНР, международных обменов и сотрудничества при Министерстве культуры и туризма КНР, а также отдела международных связей Китайского комитета по содействию международной торговле рассказали журналистам о предстоящих мероприятиях.





Как подчеркнули спикеры, саммит станет первой и яркой страницей китайской дипломатии с начала этого года, которая внесет ощутимый вклад в стабилизацию ситуации в регионе и мире.





Фото: russian.news.cn





В ходе брифинга стало известно, что форум пройдет под председательством главы КНР Си Цзиньпина. Он выступит с программной речью, в ходе которой выдвинет ряд важных инициатив.





Состоятся двусторонние встречи лидеров Китая и стран ЦА. Причем президенты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана будут находиться с государственным визитом. Состоятся церемонии подписания политических документов, которые позволят поднять сотрудничество на новый уровень. Лидеры государств совместно посадят дерево дружбы.



