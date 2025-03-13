12.03.2025, 21:22 8696
Президент Таджикистана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
Ожидается подписание договора о государственной границе
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Бишкек. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 12 марта, в Бишкеке встретили прибывшего в Кыргызстан с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По итогам переговоров на высшем уровне предполагаются подписание важных соглашений с упором на налаживание экономического взаимодействия и укрепление региональных связей.
Особое место в этом ряду занимает договор о государственной границе, Бишкек и Душанбе шли к этому несколько лет. Межгосударственная комиссия путем взаимных уступок и компромиссов выработала взаимоприемлемый вариант размежевания на спорных участках, где периодически происходили конфликты и столкновения. Документ направлен на подпись президентам и его парафирование наверняка состоится в столице Кыргызстана в ходе визита Эмомали Рахмона.
Отметим, что земля и вода в густонаселенной Ферганской долине имеют особую ценность, и именно эти ресурсы становились причиной большого количества конфликтных ситуаций. У каждой стороны есть свои интересы, поэтому на территориях, где граница в буквальном смысле петляла по дворам и улицам населенных пунктов, риски многократно возрастали. 30 лет, как в Бишкеке, так и в Душанбе, не могли найти общие подходы к решению проблемы, ни один из бывших руководителей Кыргызстана всерьез этим и не занимался.
В 2021 и 2022 годах на границе дважды произошли серьезные вооруженные столкновения. Во время тех конфликтов проявились очень четкие признаки того, что разногласия сторон по приграничным территориям используются в том числе и внешними силами. В Кыргызстане и Таджикистане сложилось однозначное понимание того, что нужно садиться за стол переговоров, и политико-дипломатическим путем урегулировать все спорные вопросы, чтобы выработать взаимоприемлемый вариант территориального размежевания и обсудить поле для манипуляций, направленных на создание напряженности и недоверия между народами.
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13.03.2025, 12:32 401
Лидеры Кыргызстана и Таджикистана подписали договор о государственной границе
Фото: kabar.kg
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Бишкек. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе.
Церемония подписания прошла в Бишкеке, в здании "Ынтымак-Ордо", в рамках государственного визита Рахмона в Киргизию. Она сопровождалось длительными аплодисментами", - сообщает РИА Новости.
После этого президенты по видеосвязи открыли закрытые более четырех лет КПП на киргизско-таджикской границе - "Кайрагач" и "Кызыл-Бель".
Напомним, в среду, 12 марта, в Бишкеке встретили прибывшего в Кыргызстан с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Как сообщает ИА "Кабар", Бишкек и Душанбе пошли на взаимные уступки и компромиссы, чтобы снять напряженность на спорных участках, обезопасить приграничные территории и создать условия для совместного взаимовыгодного развития.
Земля и вода в густонаселенной Ферганской долине имеют особую ценность, и именно эти ресурсы становились причиной большого количества конфликтных ситуаций. У каждой стороны есть свои интересы, поэтому на территориях, где граница в буквальном смысле петляла по дворам и улицам населенных пунктов, риски многократно возрастали. 30 лет, как в Бишкеке, так и в Душанбе, не могли найти общие подходы к решению проблемы, ни один из бывших руководителей Кыргызстана всерьез этим и не занимался.
В 2021 и 2022 годах на границе дважды произошли серьезные вооруженные столкновения. Во время тех конфликтов проявились очень четкие признаки того, что разногласия сторон по приграничным территориям используются в том числе и внешними силами. В Кыргызстане и Таджикистане сложилось однозначное понимание того, что нужно садиться за стол переговоров, и политико-дипломатическим путем урегулировать все спорные вопросы, чтобы выработать взаимоприемлемый вариант территориального размежевания и обсудить поле для манипуляций, направленных на создание напряженности и недоверия между народами.
12.03.2025, 12:07 15976
Экс-президента Грузии приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств
Саакашвили запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет
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Тбилиси. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Грузии приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего президента страны Михаила Саакашвили по делу о хищении около $3,2 млн бюджетных средств.
В срок наказания зачтут период лишения свободы с 1 октября 2021. Также Саакашвили запретили занимать должности на госслужбе в течение трех лет", - сообщает РБК со ссылкой на Mtavari.
Cуд также признал виновным бывшего главу службы госохраны Темура Джанашию, ему назначен штраф в размере $108 тысяч.
Напомним, обвинения экс-президенту предъявили еще в 2014-м, когда он находился в США. По версии следствия, Саакашвили потратил бюджетные средства на обслуживание личных нужд и свою семью, деньги проходили через фонд госохраны. В частности, по данным прокуратуры, речь идет об оплате гостиниц, аренде яхт в Италии, оплате услуг повара, массажистки и т.д.
В Грузии против Саакашвили возбуждено еще несколько уголовных дел: об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. Суд приговорил экс-президента к шести годам лишения свободы; об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани - в ноябре 2014 года прокуратура обвинила Саакашвили в том, что он попытался помешать расследованию преступления. Саакашвили назначили три года лишения свободы; о превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании Imedi.
11.03.2025, 19:40 27171
Приговоренную в Казахстане к 12 годам за торговлю органами украинку задержали в Польше
Казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол
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Варшава. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Польши задержала разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами 35-летнюю украинку, сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря окружной прокуратуры в Перемышле и прокурора Марты Пентковской, женщина с июля 2017 по январь 2019 года в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане незаконно приобретала человеческие почки, чтобы их перепродать на черном рынке.
Украинку разыскивали власти Казахстана. В республике ее приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю человеческими органами и участие в организованной международной преступной группировке. Во время проверки на польской границе выяснилось, что она находится в международных базах данных розыска, а казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол.
Теперь задержанная будет под стражей ожидать решения суда об экстрадиции. Прокуратура пока не предоставляет никакой дополнительной информации по делу.
11.03.2025, 17:05 29521
В Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда - AFP
Экстремисты взорвали железнодорожные пути
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Исламабад. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" захватили в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане, заявил высокопоставленный чиновник железнодорожного ведомства провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф.
Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков", - цитирует ТАСС чиновника со ссылкой на Agence France-Presse.
По данным телеканала Geo TV, экстремисты взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду. Ранен машинист состава. Во время нападения произошла интенсивная перестрелка между сотрудниками службы безопасности поезда и боевиками.
10.03.2025, 20:36 44331
У берегов Британии загорелся нефтяной танкер
В близлежащий порт Гримсби доставили 32 пострадавших
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Лондон. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Северном море у берегов Великобритании столкнулись нефтяной танкер Stena Immaculate, который ходит под флагом США, и контейнеровоз Solong, следовавший под флагом Португалии. Оба судна загорелись, сообщает РБК со ссылкой на Sky News.
Спасательная служба Royal National Lifeboat Institution (RNLI) сообщила, что на место происшествия отправились четыре спасательные шлюпки.
Исполнительный директор Восточного порта Гримсби сообщил о 32 доставленных туда пострадавших.
Британская береговая охрана уточнила, что столкновение произошло у побережья графства Восточный Йоркшир.
Из данных сервиса отслеживания судов Vesselfinder следует, что 183-метровый танкер Stena Immaculate на момент столкновения стоял на якоре. 9 марта судно прибыло в порт Киллингхолм. 27 февраля танкер вышел из греческого порта Агии Теодорой. 140-метровый контейнеровоз Solong, согласно данным сервиса, накануне вышел из шотландского порта Грейнджмут и вечером 10 марта должен был прибыть в нидерландский Роттердам.
10.03.2025, 16:05 48561
США отменили 83% программ USAID
Оставшиеся 18% программ (примерно 1000) будет контролировать Госдепартамент США
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Вашингтон. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 83% программ USAID будут отменены. Об этом он написал в соцсети X.
После шестинедельного анализа мы официально отменяем 83% программ USAID. 5200 отмененных контрактов, на которые были истрачены десятки миллиардов долларов, не служили, а в некоторых случаях даже вредили национальным интересам Соединенных Штатов", - написал Рубио.
Он добавил, что по согласованию с Конгрессом оставшиеся 18% программ (примерно 1000) будут находится под контролем Госдепартамента США.
Напомним, ранее глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.
В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.
После заявлений Трампа МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране. Также стало известно, сколько агентство выделило Казахстану средств в 2023 году.
10.03.2025, 15:09 49491
Лукашенко назначил нового премьер-министра и главу Национального банка Беларуси
Правительство возглавил Александр Турчин, Нацбанк - экс-премьер Роман Головченко
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Минск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра и председателя правления Национального банка страны.
Как сообщает Belta.ru, правительство Беларуси возглавил Александр Турчин.
Согласно Конституции Беларуси, премьер-министр назначается президентом с предварительного согласия палаты представителей.
До назначения Турчин занимал пост председателя Минского облисполкома. Президент поручил внести кандидатуру того, кто мог бы исполнять эти обязанности, посоветовавшись и в экономическом блоке, и с парламентариями.
Чтобы у меня были разные точки зрения", - отметил глава государства.
Он также отметил, что Турчин работал в правительстве и хорошо знает эту сферу.
Экс-премьер Роман Головченко возглавил Нацбанк.
Это назначение связано с тем, что Роман Александрович всегда хотел большей вовлеченности банка и банковской системы в экономику. Опытный человек. Очень важное назначение. Я полагаю, что они с Александром Генриховичем (Турчиным. - Прим. Belta) найдут общий язык и наконец-то поставят с ног на голову некоторые вопросы нашей экономики, которые касаются ее финансирования", - сказал Лукашенко.
09.03.2025, 14:10 64816
На острове Лонг-Айленд объявлено чрезвычайное положение из-за пожаров
За день зафиксировано три возгорания на самом большом густонаселенном острове материковой части США
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Вашингтон. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Соединенных Штатах Америки на острове Лонг-Айленд объявлено чрезвычайное положение из-за низовых пожаров.
В Саутгемптоне, расположенном в округе Саффолк, бушует огонь, объявлено чрезвычайное положение", - сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал ABC.
Уточняется, что пожар вспыхнул в субботу. За день зафиксировано три возгорания на самом большом густонаселенном острове материковой части США. Лонг-Айленд примыкает к городу Нью-Йорку. При тушении возгорания пострадал пожарный, он получил ожоги лица второй степени и попал в больницу.
Ранее разрушительные лесные пожары вспыхнули в США в начале января. Площадь возгорания достигала 163 квадратных километров. Занимавший на тот момент пост президента США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Ущерб от возгораний превысил 350 миллионов долларов.
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