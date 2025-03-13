Президент Таджикистана прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

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Бишкек. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 12 марта, в Бишкеке встретили прибывшего в Кыргызстан с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По итогам переговоров на высшем уровне предполагаются подписание важных соглашений с упором на налаживание экономического взаимодействия и укрепление региональных связей.





Особое место в этом ряду занимает договор о государственной границе, Бишкек и Душанбе шли к этому несколько лет. Межгосударственная комиссия путем взаимных уступок и компромиссов выработала взаимоприемлемый вариант размежевания на спорных участках, где периодически происходили конфликты и столкновения. Документ направлен на подпись президентам и его парафирование наверняка состоится в столице Кыргызстана в ходе визита Эмомали Рахмона.





Отметим , что земля и вода в густонаселенной Ферганской долине имеют особую ценность, и именно эти ресурсы становились причиной большого количества конфликтных ситуаций. У каждой стороны есть свои интересы, поэтому на территориях, где граница в буквальном смысле петляла по дворам и улицам населенных пунктов, риски многократно возрастали. 30 лет, как в Бишкеке, так и в Душанбе, не могли найти общие подходы к решению проблемы, ни один из бывших руководителей Кыргызстана всерьез этим и не занимался.





В 2021 и 2022 годах на границе дважды произошли серьезные вооруженные столкновения. Во время тех конфликтов проявились очень четкие признаки того, что разногласия сторон по приграничным территориям используются в том числе и внешними силами. В Кыргызстане и Таджикистане сложилось однозначное понимание того, что нужно садиться за стол переговоров, и политико-дипломатическим путем урегулировать все спорные вопросы, чтобы выработать взаимоприемлемый вариант территориального размежевания и обсудить поле для манипуляций, направленных на создание напряженности и недоверия между народами.