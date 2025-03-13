12.03.2025, 21:29 3086
Кыргызстан и Таджикистан нашли путь к прочному миру и согласию. Вопросы границ решены окончательно
Фото: kabar.kg
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Политико-дипломатический путь урегулирования пограничных разногласий между Кыргызстаном и Таджикистаном близится к завершению. Бишкек и Душанбе пошли на взаимные уступки и компромиссы, чтобы снять напряженность на спорных участках, обезопасить приграничные территории и создать условия для совместного взаимовыгодного развития, сообщает ИА "Кабар".
Земля и вода в густонаселенной Ферганской долине имеют особую ценность, и именно эти ресурсы становились причиной большого количества конфликтных ситуаций. У каждой стороны есть свои интересы, поэтому на территориях, где граница в буквальном смысле петляла по дворам и улицам населенных пунктов, риски многократно возрастали. 30 лет, как в Бишкеке, так и в Душанбе, не могли найти общие подходы к решению проблемы, ни один из бывших руководителей Кыргызстана всерьез этим и не занимался.
В 2021 и 2022 годах на границе дважды произошли серьезные вооруженные столкновения. Во время тех конфликтов проявились очень четкие признаки того, что разногласия сторон по приграничным территориям используются в том числе и внешними силами. В Кыргызстане и Таджикистане сложилось однозначное понимание того, что нужно садиться за стол переговоров, и политико-дипломатическим путем урегулировать все спорные вопросы, чтобы выработать взаимоприемлемый вариант территориального размежевания и обсудить поле для манипуляций, направленных на создание напряженности и недоверия между народами.
Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон достигли принципиальной договоренности урегулировать все разногласия политико-дипломатическим путем. Пока шел переговорный процесс, и межправительственная комиссия под руководством глав ГКНБ Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова работала над проектом делимитации границы, не было допущено ни одного конфликта. Стороны продемонстрировали твердое намерение обеспечить в регионе долгосрочный и прочный мир.
Когда договор, а границы и допсоглашения межправительственная комиссия утвердила и направила документы на ратификацию в парламенты Кыргызстана и Таджикистана, "прилетело" оттуда, откуда никто и не ждал. Одно дело, когда фейки распространяют те, кто этим занимается много лет и делает на этом бизнес, совсем другое, когда странности наблюдаются в поведении депутата Жогорку Кенеша. Султанбай Айжигитов из партии "Ыйман Нуру", первоначально одобривший проект соглашение, через несколько дней внезапно поменял свою позицию, заявив, что обмен приграничными селами делается неверно и договоренности нужно пересмотреть.
То есть представитель парламента, если называть вещи своими именами, был готов перечеркнуть трехлетнюю работу межправительственной комиссии, обнулить договоренности и сорвать подписание межгосударственного соглашения. Подавляющее большинство депутатов перемену настроения Султанбая Айжигитова не оценило. Ему припомнили, что он дважды работал губернатором Баткенской области, сначала при Бакиеве, а затем и при Отунбаевой, в общей сложности более 4-лет, и за это время ему не удалось согласовать хотя бы метр границы. Даже однопартийцы не поняли Айжигитова и исключили из фракции "Ыйман Нуру"
Обратил на это внимание и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В интервью глава страны отметил странности в поведении депутата.
Непонятно, почему этот человек за три дня поменял мнение и заговорил по-другому. Нам нужно разобраться, почему он так поступил. Он все знает и все хорошо понимает. Но почему-то по многим другим вопросам он делает вид, что ничего не знает, и только ведет провокацию. Например, в своем вчерашнем выступлении он говорит про Ворух. Создается впечатление, будто мы отдали 19 500 гектаров земли. Но согласно старым картам, Ворух изначально занимал 14 500 гектаров. Он прекрасно это знает. Он сам из Баткена. Более того, был губернатором. Кроме того, ворухцы всегда пользовались нашими пастбищами площадью 5 тысяч гектаров. Наше местное население могло попасть туда только через Ворух, поэтому сегодня эти пастбища вообще никто не использует. Другого пути туда нет. Тогда они предложили: полностью отдайте нам эти пастбища, а взамен мы дадим вам 5 тысяч гектаров в другом месте, обменяемся. Но мы отказались. Мы обменяли не все 5 тысяч гектаров, а только 1 тысячу, оставили 1 тысячу и взамен получили 1 тысячу гектаров пастбищ в Чон-Алае. Таким образом, территория Воруха остановилась на 15 500 гектарах. Все. Навсегда поставлена точка", - заявил он.
По словам Жапарова, 14 500 гектаров - это земли, которые они исторически занимали по старым картам.
Зная это, депутат все равно манипулирует. Теперь по поводу села Достук. Говорят, что оно якобы является "воротами" в Ворух. Где Ворух, а где Достук? Они находятся в совершенно разных местах. Воруху преграждает путь село Ак-Сай. Он прекрасно это знает. Мы произвели обмен тех участков, где происходили конфликты. Поэтому хочу заверить, что стороны в вопросе обмена земель не преследовали каких-либо стратегических целей. Потому что эти земли либо анклавы, либо расположены в шахматном порядке, либо непосредственно граничат с нашими селами. Мы тоже получили их села. Мы видим, что их народ тоже критикует свою власть. При урегулировании границы между двумя государствами нельзя руководствоваться только интересами одного села. Еще одна его фраза привлекла мое внимание. Он сказал: "В договоре указано, что он бессрочный и не подлежит денонсации - это неправильно". По его логике, мы должны каждый год заново спорить о земле, воевать, стрелять?Граница решена навсегда. Все, поставлена точка, учтены интересы обеих сторон", - подчеркнул Садыр Жапаров.
Политолог Бакыт Бакетаев обращает внимание на то, что в Ферганской долине находится стык границ Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, поэтому эту точкой и называли "пороховой бочкой". Были попытки срыва договоренностей, когда шел процесс размежевания между Бишкеком и Ташкентом. Что-то подобное мы наблюдаем и теперь, когда мы близки к урегулированию всех разногласий с Таджикистаном.
В густонаселенной Ферганской долине была самая сложная приграничная проблема, и три народа - кыргызы, узбеки и таджики - решили ее так, чтобы установить долгий и прочный мир. Чтобы больше никто не считал этот регион "пороховой бочкой". Отдельные манипуляции, которые мы видим сейчас вокруг этого вопроса, могут быть либо от небольшого ума, либо преследуют цель сознательно навредить Кыргызстану. И я очень рад тому, что наш парламент очень четко пресек подобного рода провокации, продемонстрировав единство народа Кыргызстана и наше стремление жить в мире и согласии с соседями. Я тоже родился в Баткене, и у меня тоже могут быть свои варианты. Как и у миллионов других, как кыргызов, так и таджиков, есть какие-то мысли. Что будет, если всех слушать? Нам жизни не хватит, чтобы закрыть вопрос границ. Тем более такой подход нельзя назвать мудрым для тех, кто называет себя политиком. Для мира в Кыргызстане, для развития будущих поколений мы должны принять решение межгосударственной комиссии и выразить благодарность за тяжелейшую работу", - подчеркнул Бакыт Бакетаев.
Участок границы протяженностью около тысячи километров между Кыргызстаном и Таджикистаном был последним в Центральной Азии, который не был описан и должным образом юридически оформлен. Как отмечают эксперты, завершение этого процесса открывает новый этап регионального сотрудничества и развития. Как Бишкек, так и Душанбе, они стремятся не просто к нормализации отношений, а налаживанию полноценного и полноформатного взаимодействия.
Правительства двух стран уже прорабатывают программу увеличения товарооборота, промышленной кооперации и совместной реализации крупных проектов. Как отметили на недавней встрече Душанбе премьер-министры, Кыргызстану будет очень полезен опыт строительства самой большой в ЦА Рогунской ГЭС, когда начнется возведении "Камьар-Аты - 1". Главы кабинетов министров двух стран обозначили цель к 2030 году, увеличить объемы в торговле между Кыргызстаном и Таджикистаном более чем в 10 раз, доведя его как минимум до 500 миллионов долларов в год.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
От редакции:
Пока готовился материал в Бишкеке встретили прибывшего в Кыргызстан с государственным визитом президента Таджикистана Эмомали Рахмон. По итогам переговоров на высшем уровне предполагаются подписание важных соглашений с упором на налаживание экономического взаимодействия и укрепление региональных связей.
Особое место в этом ряду занимает договор о государственной границе, Бишкек и Душанбе шли к этому несколько лет. Межгосударственная комиссия путем взаимных уступок и компромиссов выработала взаимоприемлемый вариант размежевания на спорных участках, где периодически происходили конфликты и столкновения. Документ направлен на подпись президентам и его парафирование наверняка состоится в столице Кыргызстана в ходе визита Эмомали Рахмона.
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06.02.2025, 14:50 46206
USAID - ликвидировать нельзя сохранить. Где администрация США ставит запятую?
Фото: kabar.kg
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Серия противоречивых заявлений новой американской администрации о структуре "продвигавшей демократию" в планетарном масштабе, привела в смятение большую часть либерального мира. Сначала Илон Маск заявил, "это преступная организация, и пришло время ей умереть. USAID всë это время финансировало аферистов и террористов по всему миру". Чуть позже Дональд Трамп сказал, что агентство "управляется кучкой радикальных сумасшедших, и мы их убираем... а потом примем решение", сообщает информационное агентство Kabar.
И решение, по крайней мере промежуточное, созрело достаточно быстро, руководство было уволено, а на должность главы USAID американский президент назначил госсекретаря Марка Рубио. При этом риторика Трампа смягчилась, и он выразил готовность сохранить поддержку программ, соответствующих интересам Вашингтона. То есть пока можно говорить о том, что агентство полностью переходит под контроль правительства США, возможно будет перенастроено под новые власти и с большой долей вероятности продолжит нести "демократию" тем, кто, по мнению американских властей, не "надышался воздухом свободы". То есть первоначальное заявление Илона Маска о том, что "кормушка закрывается и начат процесс ликвидации", оказалось преждевременным.
Пока на 90 дней решением Трампа вся международная деятельность структур USAID, а следовательно, и фондов Сороса, через которые ежегодно осваивались порядка 50 миллиардов долларов американских налогоплательщиков, приостановлена. Сайты американского агентства отключены в большинстве стран, финансирование проектов приостановлено. Поэтому возникает резонный вопрос - что будет с теми, кого они приручили?
Пока система перезагружается и трансформируется под Трампа, многие программы временно действительно подвисли.
Интересно выглядит график, на котором отражена финансовая активность USAID на постсоветском пространстве за последние 10 лет. Во главе списка те страны, по которым прокатились волны потрясений или переживающие жесткую турбулентность в настоящее время. Поэтому, второе место Грузии, уступившей первую строчку Украине, выглядит очень даже логично. Россия на одном из последних мест, потому что там американское агентство было ликвидировано, а помощь американского народа получают бежавшие из страны активисты и блогеры. А Белоруссия по-прежнему финансируется, причем в объемах сопоставимых с Кыргызстаном, там финансы осваиваются в обход Минска, на нужды предводителей несостоявшейся "революции" в 2020 - 21 годах, и сейчас оказавшихся в изгнании. То есть картина весьма и весьма показательна.
А вот по Казахстану есть некоторые вопросы, ему USAID уделяет непропорционально мало внимания. Блогер из соседней страны Антон Бударов объясняет это тем, что после событий, именуемых "кантаром", когда в январе сразу в нескольких городах Казахстана был поднят вооруженный мятеж с участием боевиков, информационные провокаторы, подогревавшие беспорядки фейками, были передислоцированы. Бударов дает такое объяснение, - "Прозападные бот - фермы находятся в Кыргызстане, и они же влияют на казахстанский сегмент".
Надо отметить, что USAID выделял средства не только НПО, "независимым" СМИ и журналистам на "развитие демократии", они, конечно, проедали большую часть бюджета, но часть средств все-таки направлялись на программы, которые были полезны. Например, обучение фермеров для повышения урожайности и переработки продукции, помощь в укреплении и повышении эффективности МСУ в решении проблем местных сообществ, в сфере образования поддерживались продвигались разные инициативы, в здравоохранении оказывалась поддержка в лечении туберкулеза и профилактике СПИДа. Разумеется, не осталась незамеченной активность в продвижении ЛГБТ-повестки, под предлогом инклюзивности и толерантности и так далее. Сектор НПО реализовывал эту повестку через самые различные проекты и грантовые программы, и их действительно было очень много. В общем деятельность была, весьма и весьма разноплановой.
Вопрос заключается в том, во что это все перестроится или перевоплотится после того, как USAID будет адаптирован под цели и задачи нового хозяина белого дома Дональда Трампа. Наверное, что-то изменится, но в какую сторону? Не будем забывать, что в лихие 90-е американское агентство по сотрудничеству действительно помогло Кыргызстану справиться с серьезными гуманитарными проблемами, это отмечает эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу. "Цель, которая заявляется USAID, действительно благородная. На заре независимости Кыргызстан действительно получил серьезную помощь и поддержку. Были реализованы хорошие гуманитарные и социальные проекты. Но после этого очень многое изменилось, и для нас не в лучшую сторону.
Трамп правильно делает, что разбирается с этой организацией, если бюджеты американского агентства по сотрудничеству осваивал фонд Сороса, то это пятно. Многие прозревшие государства уже избавились от структур и представительств этого филантропа, так как они занимались не социальными проектами, а циничным вмешательством во внутренние дела государств по всему миру. И во многих "цветных революциях" отчетливо прослеживается след именно офисов Сороса, ведь дошло до того, что эти технологии были использованы против самого Трампа.
Но не стоит обольщаться, деятельность USAID под контролем Государственного департамента США существенно изменится. Структура американского агентства раскинула сети влияния по всему миру, она имеет четкую структуру, группы поддержки и сторонников, схемы доставки финансов и возможности для реализации задач самого разного уровня сложности, в том числе через вмешательство во внутреннюю политику.
Поэтому USAID не прекратит свою деятельность, в крайнем случае возникнет такое же агентство под другим названием. В Америке существует глубинное государство, и стратегии там разрабатываются на десятки лет вперед, и, конечно, они от этого не откажутся. Поэтому нам в Кыргызстане нужно очень внимательно разбираться, уметь разделять социально-гуманитарные проекты от тех, что вредят нашему государству, которые подтачивают стабильность, общественный порядок, насаждают чуждые ценности, развращают. Мы должны всегда помнить, что внешнее вмешательство больших стран, если его вовремя не остановить, всегда заканчивается для малых государств плачевно, вплоть до утраты суверенитета, идентичности и полного развала. В пример я могу привести Грузию, там был активен USAID, тратил много денег, но страна находится в глубоком рукотворном политическом кризисе", - обращает внимание Эдил Марлис уулу.
По мнению экспертов, вероятнее всего речь идет об идейном перевоплощении и некоторой корректировке внутренних механизмов американского агентства по сотрудничеству. Развернувшаяся вокруг этого шумиха, скорее всего, преследует цель произвести эффект на внутреннюю американскую аудиторию, возможно устранить Сороса как конкурента. При этом на внешнем контуре кардинальных и значимых изменений в деятельности USAID ожидать вряд ли стоит, за исключением, разве что смены вывески.
P.S. Сегодня стало известно, что USAID отправляет в административные отпуска сотрудников своих офисов по всему миру. При этом основной персонал, курирующий важные направления и специальные программы, остается на своих рабочих местах.
Судя по всему, в USAID начинаются какие-то внутренние перестановки в самих США. Ну, а будущее представительств агентства за рубежом, видимо, будет решаться позже, после определенных кадровых решений.
То есть, многие программы в странах деятельности USAID действительно приостановлены, и видимо после внутренней ревизии какая-то часть из них будет либо адаптирована под новые задачи, либо свернута.
Источник: Кирилл Степанюк, информационное агентство Kabar.
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31.01.2025, 19:01 57191
Темпы роста экономик ЕАЭС превышают общемировые и опережают ЕС
Фото: gov.kg
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Первая в этом году встреча глав правительств стран ЕАЭС состоялась Алматы. Руководители кабинетов министров собрались, чтобы уточнить планы и скоординировать совместную деятельность по развитию экономического союза. Государства-партнеры продолжают работу по наращиванию объемов взаимной торговли и продвигают интеграционные проекты в промышленном секторе, который, как известно, является важнейшим фактором развития, сообщает ИА "Кабар".
В текущем году в ЕАЭС председательствует Беларусь. Премьер этой страны Николай Головченко, открывая заседание, отметил, что сила организации в прагматизме.
Идея евразийской экономической интеграции не подвержена политической конъюнктуре. Наша реальная работа не подменяется какими-то политическими лозунгами и всегда нацелена на практический результат, и он есть. ВВП союза устойчиво растет, причем опережающими темпами. Ожидается, что по итогам года этот ключевой показатель функционирования экономики составит около 4%, что выше как общемирового, так и ВВП еврозоны, причем существенно", - подчеркнул Роман Головченко.
Как отмечают эксперты, вопреки внешнему давлению закономерно, и то, что валовый внутренний продукт в малых стран, таких как Кыргызстан, Армения или Беларусь, растет быстрее чем российский или казахский. Совместная реализация каких-то проектов и инициатив, быстрее наполняет конкретным содержанием и раскрывает возможности компактных экономик. Поэтому, когда в Кыргызстане рост достигает 9%, то на пространстве ЕАЭС показатели скромнее - примерно 4%. Для большого пространства развития, которое формируется Евразийским союзом, это очень хороший результат. Тем более закладываемые сейчас процессы способствуют дальнейшему уверенному наращиванию экономической мускулатуры. Это и большие проекты в сфере энергетики, и динамичное развитие транспортной инфраструктуры.
Возможности промышленной кооперации главы правительств Кыргызстана и Беларуси обсудили в ходе двусторонней встречи. Обозначена задача в ближайшие годы довести товарооборот до 500 миллионов долларов. Адылбек Касымалиев отметил, что у народов двух стран сложились дружественные отношения, построенные на общей исторической памяти и стремлении к взаимной поддержке.
Мы сотрудничаем практически во всех сферах, растет товарооборот. Тем не менее у нас есть нереализованный потенциал в торговле, промышленной кооперации, сельском хозяйстве и транспортно-логистической сфере. Мы могли бы реализовать конкретные двусторонние проекты", - подчеркнул председатель правительства Кыргызстана
Роман Головченко поддержал коллегу, отметив, что наша страна является надежным и значимым партнером Беларуси в торгово-экономической сфере, и наблюдается хорошая динамика в реализации совместных проектов. Один из показательных примеров можно назвать завод по выпуску лифтового оборудования.
У нас есть совместное предприятие в Кыргызстане. Рассчитываем, что с учетом большой потребности республики в обновлении лифтов, у этого предприятия будет больше заказов. Локализация на предприятии достаточно высокая, мы настроены ее увеличивать, используя по максимуму комплектующие, произведенные в Кыргызстане", - сказал Роман Головченко.
При этом он также подчеркнул успешное в взаимодействие по строительству роторной парковки в Бишкеке. И еще одним результатом взаимовыгодного сотрудничества стал мусороперерабатывающий комплекс в Караколе, запущенный в августе прошлого года.
Кыргызстан очень динамично развивается, мы это отмечаем с удовлетворением. При необходимости Беларусь готова оказать любое содействие", - добавил Головченко.
Наш ближайший географический сосед и партнер по ЕАЭС Казахстан также нацелен на интенсификацию сотрудничества, углубление промышленной кооперации и наращиванию объемов торговли. По итогам 11 месяцев прошлого года двусторонний товарооборот достиг внушительных 1,6 миллиарда долларов. Естественно, что с учетом роста экономик Евразийских государств, это не предел. Президентами Садыром Жапаровым и Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача в ближайшие годы довести товарооборот до 3 миллиардов долларов. Правительства двух стран над этим работают.
На встрече с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым председатель правительства Кыргызстана Адылбек Касымалиев отметил готовность расширять взаимодействие по всем направлениям, представляющих взаимный интерес.
В 2024 году в кыргызско-казахстанских отношениях во всех сферах межгосударственного взаимодействия произошел ряд важных событий. Двусторонние отношения выведены на новый этап развития. Уверен, что мы с вами совместно будем и далее прилагать усилия для реализации имеющихся договоренностей и достижения новых результатов в развитии кыргызско-казахстанских отношений", - заявил Адылбек Касымалиев.
Особое внимание уделяется сельскохозяйственной отрасли, на долю которой приходится порядка 20% взаимной торговли. Казахстан является одним из главных поставщиков зерна и муки в нашу страну. В обратном направлении Кыргызстан экспортирует значительные объемы фруктов, овощей и ягод, а также продукцию животноводства. Это важный фактор продовольственной безопасности. Но сейчас речь идет не только о хлебе насущном.
Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более $203 миллиона. Среди них продукция нефтехимической, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, фармацевтической отрасли, строительные материалы и другие", - проинформировали в пресс-службе Акорды.
Постепенно складывается мозаика новых, более свободных и справедливых экономических отношений в Евразии. Как отмечают специалисты, регион абсолютно самодостаточен, имеет практически неиссякаемую ресурсную базу, с запасом обеспечивает продовольственную безопасность, движется в сторону индустриализации и достижения технологического суверенитета. Поэтому ЕАЭС, костяк которого составляют Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения, расширяет свои границы, и в той или иной степени с объединением сотрудничают Иран, Куба, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан, и еще целый ряд государств проявляет интерес к налаживанию партнерского диалога.
Пока же одним из главных вопрос на повестке дня ЕАЭС остается вопрос свободного передвижения товаров и оптимизации таможенных режимов. Выстраивание нового транспортного каркаса, диверсификация маршрутов поставок товаров - это движение в сторону удобной и быстрой логистики. Упростить бюрократию и волокиту на границах, значит убрать лишний барьер сдерживающий и замедляющий трансграничную торговлю.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
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02.12.2024, 19:00 131946
Зонтик евразийской безопасности. ОДКБ усиливает взаимодействие в регионе
Фото: kabar.kg
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Вызовы и угрозы на Евразийском пространстве имеют разноуровневый и разнонаправленный характер, поэтому механизмы реагирования на них должны учитывать любые сценарии развития событий. Лидеры стран ОДКБ обсудили в Астане ситуацию в зоне ответственности и приняли ряд коллективных решений для укрепления безопасности на ключевых направлениях, откуда можно ожидать разного рода поползновений, нацеленных на подрыв стабильности в государствах-партнерах, сообщает ИА "Кабар".
Конфликт на Украине, способный перерасти в противостояние с блоком НАТО, сосредоточение десятков тысяч террористов в северных провинциях Афганистана, наркотрафик и религиозный экстремизм, а также попытки дестабилизировать обстановку и спровоцировать беспорядки в отдельных странах - вот неполный список вызовов, представляющих угрозу безопасности Евразии. Поэтому в сессии коллективной безопасности кроме лидеров ключевых стран-партнеров принимали участие генеральные секретари ШОС и СНГ. Это говорит о том, что ОДКБ имеет поддержку большего количества стран, чем сейчас состоит в организации, и эти государства располагают мощными и хорошо оснащенными вооруженными силами.
Президент Казахстана, как глава республики, председательствующей в Организации Договора о коллективной безопасности, по итогам заседания глав государств в узком формате заявил, что итоги встречи еще раз подтвердили нашу твердую готовность сообща действовать для предупреждения вызовов и угроз коллективной безопасности. Так же Касым-Жомарт Токаев подвел основные итоги года, когда Казахстан руководил деятельностью ОДКБ.
На территории Казахстана и ряда других стран ОДКБ одновременно проведены различные этапы специальных операций "Наемник", "Канал", "Нелегал" и "ПРОКСИ". Мероприятия направлены на предотвращение угроз, связанных с международным терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией и вызовами в информационной среде. По нашей инициативе в текущем году впервые проведены консультации по вопросам противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов и организованной транснациональной преступности. Прорабатывается вопрос создания профильной рабочей группы в рамках ОДКБ. При координации казахcтанского председательства завершилась работа над Целевой межгосударственной программой ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы", - рассказал Касым-Жоомарт Токаев.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что ситуация в мире вызывает тревогу и требует объединения усилий партнеров. На фоне глобальных геополитических трансформаций необходимо тесное взаимодействие стран ОДКБ по поддержанию мира, международной и региональной безопасности.
В этой связи решение Совета коллективной безопасности "О дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках ОДКБ" свидетельствует об общем стремлении к дальнейшему выстраиванию сотрудничества в духе союзничества", - подчеркнул Садыр Жапаров.
Кыргызстан принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности. В этой связи глава государства перечислил приоритеты ОДКБ на 2025 год. Бишкек намерен акцентировать внимание на укреплении внешнеполитического взаимодействия, продолжении диалога с международными организациями и третьими странами в вопросах поддержания мира и безопасности.
Также будут приняты меры для развития военной составляющей и миротворческого компонента в ОДКБ. Планируем последовательно повышать эффективность военно-экономического сотрудничества", - сообщил Садыр Жапаров.
Кроме того, президент Кыргызстана затронул вопрос кибербезопасности. Это еще один важный аспект поддержания стабильности. Так как подрывная работа, проводимая в виртуальном пространстве, преследует цели не только разобщить государства, но и спровоцировать внутренние конфликты, чтобы ослабить государства и посеять вражду между народами. Кроме того, интернет-технологии стали использоваться для распространения псевдорелигиозных учений, где ведется вербовка адептов в террористические организации.
В сфере противодействия современным вызовам и угрозам будем активно продвигать взаимодействие по вопросам предупреждения и пресечения использования информационных технологий в террористических и экстремистских целях. Особое внимание будем уделять развитию практического сотрудничества в рамках действующих операций", - сказал президент, отметив намерение провести в 2025 году Международную конференцию по кибербезопасности в Кыргызстане.
Президент России Владимир Путин рассказал участникам встречи об испытании оружия сдерживания, боевые испытания которого были проведены совсем недавно. Гиперзвуковая ракета, неуязвимая для любых средств противодействия и ПВО, это еще один аргумент, который может быть использован для защиты в том числе и партнеров по ОДКБ от посягательств на территориальную целостность.
По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного, группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "орехов", гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является. Во-первых, потому что - и это подтверждено испытанием 21 ноября - это оружие высокоточное, а во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения. В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода. И, конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях", - подчеркнул Владимир Путин.
Как отмечают эксперты, наличие мощного оружия сдерживания - это, безусловно, дополнительный фактор поддержания стабильности в центральноазиатском регионе. Например, в том случае, если кто-то попытается использовать прокси-террористов для нападения на страны ЦА, у ОДКБ в случае необходимости есть вариативность, позволяющая ответить на такую угрозу. Вот что в интервью ИА "Кабар" рассказал по этому поводу бывший министр иностранных дел Кыргызстана, общественный и политический деятель Аликбек Джекшенкулов.
Я думаю, что наличие сверхмощного оружия - это важная составляющая комплексной безопасности не только в нашем регионе, но и на всем континенте, и, наверное, даже в мире. Если говорить о Центральной Азии, то единственным гарантом безопасности здесь является ОДКБ. НАТО бежало из Афганистана, и сейчас в северных регионах этой страны сосредоточены десятки тысяч боевиков ИГИЛ-Хорасан, угрожающих вторжением и нам и нашим соседям. Конечно, нам нужна гарантированная защита от этих террористических формирований, которые кто-то содержит, кормит, поит и обеспечивает оружием. Мы обязаны иметь в виду то, что развитие Центральной Азии и интеграция этого пространства нравится далеко не всем. Мы видим это по тем усилиям, которые предпринимаются для того, чтобы рассорить между собой государства, как отдельными силами создается искусственные препоны вокруг проектов "Камбар-Ата-1" и строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Очевидно, что внешние силы этим недовольны и предпринимают усилия, чтобы затянуть их реализацию. Мы видим это через попытки создать напряженность в странах Центральной Азии, в том числе через идеологические посылы, информационные вбросы, активность иноагентов и организацию покушений на политических лидеров", - обращает внимание Аликбек Джекшенкулов.
По итогам сессии коллективной безопасности ОДКБ в Астане главы государств-партнеров подписали 14 документов. Все они направлены на укрепления безопасности в зоне ответственности организации. Как отмечают эксперты, на евразийском пространстве создается зонтик, способный обеспечить защиту евразийскому пространству от комбинированных угроз и внешнего вмешательства.
Еще одно важное решение касается 80-летнего юбилея Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. На торжества в Москву президент России Владимир Путин пригласил всех участников саммита в Астане, кроме того, парад 9 Мая на Красной площади предполагает участие в нем воинских подразделений дружественных стран.
ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
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16.11.2024, 14:49 156096
Не надо смешивать такие понятия, как права человека и преднамеренная ложь
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Наблюдая за тем, как в парламенте Кыргызстана проходит обсуждение закона о введении штрафов за преднамеренное распространение клеветы и оскорбления, возникает ощущение того, что некоторые депутаты путают такие, казалось бы, простые понятия, как ложь и права человека, информационные диверсии и демократия. Конечно, отдельные парламентарии могут заблуждаться, они ведь обычные люди, но, в принципе, занимаемое ими положение обязывает их быть в курсе того, что в информационном пространстве Кыргызстана развернута сеть структур, которые уже не раз пытались дестабилизировать обстановку в стране, провоцируют нестабильность и раскол в обществе, очерняют руководство страны и пытаются создать напряженность в отношениях с соседними государствами, сообщает ИАЦ "Кабар".
Одной из последних информационных диверсий был вброс о том, что власти Кыргызстана дарят Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле вместе с землей, на которой они находятся. Чистейшей воды фейк раскачивали сразу несколько СМИ, блогеров и так называемых активистов, причем очень похоже на то, что не без иностранной поддержки. Когда ложь была разоблачена, и последовали доходчивые официальные разъяснения "утки", без каких-либо извинений, пояснений и опровержений были по-тихому удалены из виртуального пространства.
Были и другие, куда более серьезные провокации. Во время приграничного конфликта на границе с Таджикистаном осенью 2022, отдельные медиадеятели якобы несознательно, забыв указать источник данных, начали тиражировать сведения о том, что армия Кыргызстана первой начала обстреливать и захватывать населенные пункты сопредельного государства. Это в то время, когда горели дома на нашей территории и проводилась масштабная эвакуация кыргызстанцев из зоны боевых действий.
К каким последствиям могла привести это информация в условиях вооруженного конфликта? Еще больше ожесточить стороны, расширить масштабы противостояния, столкнуть народы и еще больше увеличивать количество жертв? Как после этого оценивать, 100 или 200 тысяч за распространение лжи, это много или мало? Уж в таких-то элементарных вещах представители депутатского корпуса разбираться обязаны. Что общего это имеет со свободой слова, правами человека или демократией?
А сколько попыток было испортить отношения Кыргызстана с Узбекистаном, история с пансионатами ведь не первый прецедент, давайте вспомним как раскачивалась ситуация в стране, когда Бишкек и Ташкент готовились к подписанию соглашения о границе. Кемпир-Абадское водохранилище было только предлогом для дестабилизации, и вероятно не только в нашей стране.
Преднамеренная ложь может стать спусковым механизмов для создания конфликтных ситуаций на межрелигиозной и межэтнической почве, провоцировать социальную напряженность. Если называть вещи своими именами, то это часть проектного подхода по ослаблению государства. Через это проходит не только Кыргызстан, но многие другие государства, готовые отстаивать национальные интересы и суверенитет. Посмотрите с какими сложностями и давлением сейчас сталкивает Грузия, пытающаяся встать на путь независимости, заявившая о своем желании жить по собственной повестке и делать свободный выбор в международных отношениях. Это и есть демократические ценности?
Сферу СМИ можно стравнить с нервной системой государства, подаваемые ею сигналы являются ориентирами для общества, властей и государства в целом. Если медийное пространство заражено вирусом лжи, то и деятельность государства может столкнуться с серьезными трудностями, вплоть до полного паралича. Поэтому и виртуальный мир с огромным разнообразием всевозможных сайтов, в том числе с вредоносным и подрывным контентом, нужно относить к части жизненного пространства граждан нашей страны и поддерживать там чистоту и порядок.
Одним словом, ситуация такова, что парламентскому корпусу нужно изначально разобраться в терминологии.
Первое - преднамеренная и сознательная ложь, это не демократия и не права человека. Кыргызстан не подписывал никаких международных конвенций в защиту клеветы и информационных провокаций.
Второе - фейки могут иметь вполне определенную цель, создать угрозу национальной безопасности и раскол в обществе.
Третье - закон усиливает ответственность за целенаправленное распространение клеветы. Не врите, проверяйте информацию, получайте комментарии второй стороны и тогда работе СМИ и разного рода блогеров никто не будет препятствовать.
Где здесь отступление от принципов демократии или ущемление прав человека?
Государство обязано защищать информационное пространство как часть своей суверенной территории, и кто как не депутаты должны это понимать в первую очередь.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
24.10.2024, 19:13 181976
БРИКС - пространство дружбы, сотрудничества и полноценного развития
Фото: Акорда
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Казань, где проходит марафон крупных международных встреч на высшем уровне, стала площадкой для обсуждения будущего мира и улучшение геополитического ландшафта. В первый день саммита проходило полноформатное заседание стран, непосредственно входящих в БРИКС, где обсуждались вопросы повышения качества межбанковского взаимодействия, создание более надежных систем финансовых переводов, развитие экономик и продвижения торговли на более выгодных прозрачных условиях, увеличения доли расчетов за поставки товаров в национальных валютах. Это путь к сокращению затрат при торговле и, следовательно, к удешевлению товаров, сообщает ИАЦ "Кабар".
Для реализации совместных инфраструктурных проектов страны БРИКС создали Новый банк развития, где страны-партнеры смогут получать кредиты по минимальным ставкам. Сейчас ведется активная работа по изысканию и направлению в этот институт финансовых ресурсов, чтобы дружественные государства имели возможность использовать потенциал и капитал развитых экономик для развития новых трансграничных транспортных коридоров, реализации масштабных энергетических программ, создание производственных и сельскохозяйственных кластеров. Одним словом, закладываются основы всего того, что прорисовывает перспективы полноформатного развития и взаимодействия, основанные на взаимной выгоде и уважении друг к другу.
Одним из важных направлений деятельности станет обеспечение населения стран-партнеров не только качественным, но и доступным продовольствием. Как отметил председательствующий на саммите президент России Владимир Путин, появится специальная "зерновая биржа", которая поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире, а впоследствии может быть трансформирована в полноценную товарную биржу.
Запуск механизма консультаций БРИКС по вопросам ВТО поможет выработать общую позицию стран по формированию более справедливых правил игры в мировой экономике и реформированию международной финансовой системы", - сообщил он.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего выступления на саммите сказал коллегам, что БРИКС вдохновляет мир двигаться в направлении позитивного сотрудничества. Он также сделал особый акцент на том, что развитие и расширение трансграничных платежей будет только на руку активно набирающему обороты партнерству.
Индия высоко оценивает глобальное взаимодействие в формате БРИКС, ставшей одной из ключевых площадок для диалога и обсуждения тем мировой повестки", - обозначил Нарендра Моди.
Иными словами, повестка БРИКС исключительно мирная и созидательная. Чтобы каждый имел возможность извлечь для себя пользу от многопланового многоуровневого взаимодействия. Если лидеры стран и обсуждали международную напряженность, то только с точки зрения необходимости скорейшего урегулирования конфликтов и преодоления разногласий политико-дипломатическим путем.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин рассказал о стремлении к такому принципу, как неделимая безопасность и отказ об блокового мышления.
Важно продвигать мирную повестку БРИКС во имя защиты общей безопасности. Лишь реализация концепции общей, совместной безопасности поможет выйти на путь всеобщей безопасности. В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и государства глобального Юга создали группу "друзей мира". Она направлена на объединение больших голосов в поддержку мира", - подчеркнул лидер Китая.
БРИКС сегодня, это девять стран с солидным объемом экономик и большим потенциалом развития. Объединение, созданное в 2011 году по инициативе Бразилии, России, Индии и Китая, в 2011 году пополнилось Южно-Африканской Республикой, а с начала текущего года к нему присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. Численность населения стран БРИКС составляет 3,5 млрд человек или 45% населения планеты, а доля этих государств в мировом ВВП составляет рекордные 37,3% и наблюдается тенденция к росту этого показателя в ближайшие годы.
При этом тенденция такова, что клуб стран-партнеров будет расширяться. В той или иной степени к выстраиванию отношений на принципах невмешательства, равенства и взаимной выгоды проявляют интерес более 30 государств. Для участия в работе саммита в формате "БРИКС +", это уже отдельная часть политического переговорного марафона, в Казань прибыли все лидеры Центральной Азии, руководители стран Кавказа и Ближнего Востока, делегации из Африки и Южной Америки, некоторые европейские лидеры, всего представители около 40 государств и главы международных организаций, в том числе ООН.
Пленарное заседание крупного международного форума в Казани было посвящено теме справедливого глобального развития и безопасности. Клуб стран БРИКС никому себя не противопоставляет, не преследует цели создать какой-либо противовес третьим странам, партнеры выстраивают более удобные, эффективные и понятные механизмы взаимодействия для выстраивания выгодного торгово-экономического сотрудничества.
Как заявил в своем выступлении на саммите президент Кыргызстана Садыр Жапаров, наша республика готова внести свой посильный вклад в решение ключевых вопросов БРИКС и заинтересована в тесной работе со странами организации.
Кыргызстан выступает за справедливый и недискриминационный международный экономический порядок, всеобщий доступ к благам мировой экономики и современным технологиям. Убежден, что разработка альтернативных механизмов трансграничных платежей БРИКС, новых финансовых инструментов с использованием цифровых возможностей, совершенствование платежной инфраструктуры будут способствовать росту и эффективности торговли в региональном и глобальном масштабе", - сказал Садыр Жапаров.
Также лидер Кыргызстана констатировал, что наша страна заинтересована в сотрудничестве с Новым банком развития, особенно в рамках финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития, как в странах БРИКС, так и в других развивающихся государствах. Он выразил надежду, что роль банка будет возрастать в целях искоренения нищеты, развития инфраструктуры и повышения устойчивости к глобальным вызовам, в том числе изменению климата. Этот процесс особенно губителен для горных регионов, где температура повышается быстрее, чем в среднем на планете, что чревато сокращением площади ледников, и как следствие затяжными периодами жары и засух в Центральной Азии.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что республика заинтересована в расширении практического взаимодействия со странами БРИКС в таких сферах, как инновации, цифровая экономика, энергетика, электронная торговля. Кроме того, Ташкент видит для себя значительные перспективы в сфере инвестиционного сотрудничества с партнерами по организации.
Намерены установить тесное сотрудничество с Новым банком развития БРИКС для реализации приоритетных инвестиционных и социальных проектов", - сказал Шавкат Мирзиёев
Глава Казахстана продемонстрировал результативность сотрудничества со странами организации, озвучив статистические данные. Торговля с государствами БРИКС, как подсчитали в Астане, составляет почти половину в общем объеме товарооборота. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул заинтересованность в запуске перспективных проектов в области добычи и переработки нефти и газа, а также критических минералов. Развитие транспортного каркаса и создание новых логистических цепочек, еще одна важная тема, обозначенная главой Казахстана.
Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС для укрепления всестороннего сотрудничества в интересах устойчивого и безопасного развития государства. Уверен, саммит БРИКС в Казани войдет в историю как важная веха на пути к лучшему, более справедливому миру", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны выстраивать конструктивные отношения с БРИКС для достижения целей устойчивого развития.
Турция с решительностью хочет развивать диалог с БРИКС. Эта площадка вносит уникальный вклад в построение справедливого миропорядка", - подчеркнул президент Эрдоган.
Итог таков, что порядка тридцати государств заинтересованы не только в диалоге с БРИКС, но и выражают желание и готовность стать партнерами организации. Платформа для международного взаимодействия по широкому спектру вопросов развития показала свою востребованность и актуальность, как альтернатива в условиях турбулентности и глобальной нестабильности. БРИКС называют клубом стран по интересам, но взгляды на будущее и видение перспектив у этих государств по многим направлениям очень схожи. Саммит в Казани создал основу для объединения усилий и устремлений для достижения общих целей развития и формирования широкого пространства доверия, сотрудничества и безопасности.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
11.10.2024, 23:25 199901
Диалог культур и цивилизаций - путь к миру и процветанию. Представительный форум в Ашхабаде
Фото: kabar.kg
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Международный форум высокого уровня в столице Туркменистана "Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития" приурочен к трёхсотлетию гуманиста и философа, поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Значимость конференции подчеркивает то, что в ее работе принимают участие 9 президентов, несколько делегаций возглавляют вторые и третьи лица государств, прибыли и руководители международных организаций. Вопросы сохранения и укрепления мира - основная тема представительной встречи, информирует ИАЦ "Кабар".
Сегодня, как никогда, актуален и востребован опыт наших предков, которые тысячелетиями выстраивали сложную архитектуру отношений между разными народами, от Ближнего Востока до Центральной Азии, от теплых морей на юге и до сибирских просторов на севере Евразийского континента. Несмотря на культурные и религиозные различия, они научили нас таким простым и важным вещам как дружба, уважение к традициям и умение выстраивать межцивилизационный диалог. Это наследие нужно беречь. Обратившись к истокам, мы можем найти ответы на вызовы современности.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем выступлении на форуме подчеркнул, что Махтумкули Фраги - это не просто имя в истории, это символ духа свободы, человечности и высокой морали, чьи идеи и творчество стали мостом между временами, народами и цивилизациями.
Уверен, что сегодняшний форум послужит прочной основой для укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами, которые издавна связывают глубокие исторические корни. Форумы, подобные сегодняшнему, создают уникальную платформу для обсуждения и углубления связей между нашими народами. Они помогают укрепить диалог, заложить основу для более тесного сотрудничества в будущем. Ведь именно культура и духовность являются неразрывной частью успешного международного сотрудничества и устойчивого мира. Мы живем в эпоху перемен, где мир сталкивается с новыми вызовами, будь то изменение климата, глобализация или технологическая революция. Но именно в такие моменты нам необходимо обращаться к урокам прошлого, к великим мыслителям, которые уже показывали путь к гармонии и развитию", - отметил Садыр Жапаров.
Глава нашего государства также сделал акцент на том, что творчество основателя туркменской литературы помогает нам лучше понять друг друга, преодолеть барьеры и создать прочные связи, основанные на взаимном уважении и доверии.
Смысл и значение культурного наследия заключается в том, что национальное достояние того или иного народа щедро распространять, раздавать другим, включать в себя ценности культуры других народов и тем самым способствовать процессу духовного взаимовлияния. Это тот случай, когда раздающий не теряет, а приобретает, воздающий не скудеет, а обогащается", - процитировал Садыр Жапаров строки, принадлежащие перу великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова о творчестве Махтумкули Фраги.
Президент Туркменистана подчеркнул, что Махтумкули Фраги - мастер слова, как своей эпохи, так и всех времен. Будучи великим мудрецом, в своих произведениях он призывал всё человечество к миру и единству, и благодаря своим взглядам, имеющим ценность для всего человечества, навеки занял особое место в сокровищнице мировой цивилизации.
Считаем своей священной обязанностью следовать заветам Великого Фраги", - констатировал Сердар Бердымухамедов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что поэтическое наследие выдающегося сына туркменского народа воспринимается в его стране как неотъемлемая часть общей сокровищницы тюркской культуры так же, как стихи и философия великого Абая.
Глава Российской Федерации отметил, что идеи Махтумкули о справедливости, равенстве, дружбе и добрососедстве между государствами и нациями особенно востребованы сегодня, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами и конфликтами.
Достоверно известно, что сам поэт довольно долго жил недалеко от Астрахани, в селе Фунтово, где с конца XVII века и поныне компактно проживает туркменская диаспора. В 2019 году там появилась школа имени Махтумкули Фраги, построенная по инициативе Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова", - рассказал Владимир Путин о связи туркменского карасика с Россией.
Взаимосвязь времен и цивилизаций - это та незримая материя, которая в сложные времена не позволяет миру скатиться к глобальному конфликту. В истории есть множество ответов на те вопросы, которые стоят перед человечеством сейчас. Участники международного форума выразили признательность руководству Туркменистана за высокий уровень организации встречи и вклад в сохранение мира и стабильности в регионе, а также за расширение многопланового сотрудничества и партнерства.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
09.10.2024, 14:26 204806
Мир, согласие и развитие: СНГ формирует широкое пространство взаимодействия
Фото: kabar.kg
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Лидеры Содружества Независимых государств обозначили ориентиры, которые позволят укрепить экономические связи и создать условия для поступательного развития. На заседании Совета глав государств СНГ в Москве рассмотрен комплекс вопросов, направленных на повышение качества взаимодействия в рамках интеграционного объединения. В приоритете такие задачи, как повышение уровня жизни населения, промышленная кооперация, наращивание объемов взаимной торговли, реализация инфраструктурных проектов, сохранение исторического наследия, утверждение программ в образовательной и культурно-гуманитарной сферах, информирует ИАЦ "Кабар".
В этом году в СНГ председательствует Российская Федерация. Владимир Путин в своем выступлении отметил рад важных достижений, которые свидетельствуют о том, что экономики стран Содружества демонстрируют положительные результаты и динамику, во всех государствах отмечен рост ключевых показателей. Президент России обратил внимание на то, что во взаиморасчетах между партнерами неуклонно увеличиваются расчеты в национальных валютах, и их доля увеличилась до 85%. Это способствует наращиванию объемов торговли и делает товары более доступными на рынках дружественных государств.
Сегодня уже не раз отмечалось, что на всём пространстве СНГ наблюдается позитивная макроэкономическая, да и вообще экономическая, динамика. Хорошими темпами растет ВВП участников Содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи. Например, товарооборот России со странами СНГ только за семь месяцев вырос на внушительные 7,7 процента, до 63,2 миллиарда долларов США - это несмотря на волатильность глобальных рынков.
Компании наших стран реализуют взаимовыгодные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сообща осуществляют программы импортозамещения. Выстраивается независимая от внешних факторов финансовая система, ориентированная на использование национальных валют. Естественно, сотрудничество государств Содружества не ограничивается экономикой. Успешно развивается взаимодействие на гуманитарном треке, которое основывается на глубоком взаимном интересе народов наших стран к культуре и традициям друг друга", - заявил Владимир Путин.
Президент Кыргызстана отметил, что ключевыми показателями эффективности развития на пространстве Содружества являются фиксируемый в последние годы устойчивый рост национальных экономик, улучшение социально-экономической ситуации, а также повышение благополучия населения государств-членов СНГ. Как подчеркнул Садыр Жапаров, этому способствует значительное увеличение уровня торговли, экономического, инвестиционного, кооперационного и других направлений взаимодействия, а также накопленный запас прочности и устойчивые связи между странами.
Кыргызская Республика также нацелена на дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества в рамках Содружества, увеличение взаимной торговли, развитие и совершенствование транспортно-логистических маршрутов, создание совместных проектов в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, инфраструктуре и других сферах. Мы также заинтересованы в проведении совместной работы для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а также получения доступа к новым передовым технологиям и инновациям", - сказал глава нашего государства.
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев так же акцентировал внимание на результатах межгосударственной кооперации, придавшей импульс развитию национальных экономик. Товарооборот Узбекистана со странами СНГ с начала года вырос на 16 процентов. Имеется множество примеров успешной промышленной кооперации.
В это связи интересные данные приводятся в статье ИА "Дунё", посвященной московскому саммиту глав государств СНГ, - "Несмотря на современные вызовы, Узбекистану удается обеспечивать положительную динамику в сотрудничестве по всем направлениям в рамках СНГ. Структурная совместимость экономик способствует успешному развитию разветвленных производственно-кооперационных и торгово-экономических связей, кооперации в машиностроении, энергетике, химической, фармацевтической, текстильной и других отраслях. Только за последние месяцы с партнерами из стран СНГ запущено более 800 новых предприятий".
Таким образом, взаимодействие выстраивается, и чтобы поддержать эту тенденцию и вывести на новый уровень, подчеркнута необходимость развития транспортных коридоров и наращивания возможности энергетики. Это важнейшие условия, без которых трудноосуществимо дальнейшее развитие промышленной кооперации, создание новых производственных мощностей и интенсификации торговли.
Сделав особый акцент на вопросах энергетической безопасности, Садыр Жапаров призвал объединить усилия для реализации совместных проектов по развитию генерации, товарообмена энергоресурсами и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что укрепит энергетическую безопасность региона и снизит зависимость от углеводородов. Он обозначил, что для повышения эффективности использования ВИЭ необходимо внедрять современные цифровые технологии и разработать общую программу внедрения "умных" сетей в странах СНГ, что позволит улучшить управление энергосистемами, оптимизировать распределение ресурсов и минимизировать потери.
В свою очередь президент Казахстана отметил важность выработки согласованных подходов к развитию транспортной инфраструктуры, которая играет все более значимую роль в интеграционных процессах.
В прошлом году мной было предложено разработать Концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств - участников СНГ. Думаю, что эту работу можно было бы завершить как можно скорее. В целом, качественная синхронизация таких глобальных проектов, как "Один пояс - Один путь", "Север - Юг", Транскаспийский маршрут и другие, позволит выстроить единую концепцию экономического, институционального и транспортного развития на евразийском континенте", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Касаясь темы экономического взаимодействия и укрепления отношений, президент Кыргызстана затронул непростые вопросы, касающиеся такой чувствительной темы как трудовая миграция. Глава государства призвал к активизации сотрудничества и подчеркнул о необходимости продолжить общую работу по укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, поиску взаимоприемлемых решений, направленных на полноформатную реализацию прав трудящихся, обеспечению свободного передвижения трудящихся в рамках СНГ, выразив обеспокоенность усилением ограничений на въезд трудящихся. В Содружестве нет неудобных или запретных тем, если есть проблемы, о них говорят открыто, для поиска совместных решений.
Отдельно на саммите в Москве была затронута тема подготовки к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этой связи главы государств приняли совместное обращение к народам Содружества и мировой общественности.
Этот юбилей объединяет все народы Содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Наши дети должны знать общие исторические достижения, такие как Великая Победа, трудовой подвиг послевоенного поколения, первый полет в космос и многие другие. В каждом успехе - совместный вклад наших народов", - подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.
Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона будет активно участвовать во всех мероприятиях, которые пройдут в рамках СНГ для увековечения памяти Великой Победы. Так же лидер нашей страны поддержал утверждение Положения о почетном звании Содружества Независимых Государств "Город трудовой славы 1941-1945". В те годы Победа ковалась в тылу, эвакуированные в республики Средней Азии заводы и фабрики круглосуточно в три смены работали на нужды фронта, от рассвета до заката женщины и дети трудились на полях, чтобы снабжать армию продовольствием и обмундированием. Безусловно, и наша столица Бишкек, а в те годы Фрунзе, должна войти в историю не только как город, где формировалась героическая Панфиловская дивизия, но и подвигами простых людей, которые отдавали все силы фронту трудовому.
По итогам саммита в Москве все решения Совета глав государств СНГ были утверждены единогласно. В 2025 году председательствовать в Содружестве будет Таджикистан, которому все участники встречи выразили поддержку и готовность оказывать всестороннее содействие.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
04.10.2024, 11:17 212006
Центральная Азия готовится шагнуть в эпоху развития мирного атома
Фото: Depositphotos
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Казахстан на пороге принятия важного решения о строительстве АЭС. Наши северные соседи вынесли этот вопрос на всенародный референдум, чтобы демократическим путем граждане сами решили, быть или не быть атомному проекту в их стране. На самом деле Астана поступила достаточно мудро сразу по нескольким причинам.
Во-первых, резко против развития ядерных технологий выступали тамошние активисты от НПО. Заполонив весь интернет фейками о радиационной угрозе, они занялись своим излюбленным занятием, раскачивать и раскалывать общество.
Деятельность противников строительства АЭС была выстроена примерно по той же схеме, что использовалась в нашей республики, когда предпринимались попытки переврать договоренности по Кемпир-Абадскому водохранилищу и сорвать подписание договора по границе с Узбекистаном. А совсем недавно идейные иноагенты выступали против разработки титано-магниевого месторождения Кызыл-Омпол и тоже пугали население фейками и радиацией.
Во-вторых, Казахстан, как и Кыргызстан, переживает заметный экономический подъем, для запуска предприятий там тоже требуется значительно нарастить выработку электроэнергии.
И тут народу придется действительно задуматься над принятием решения, которое может стать определяющим на десятилетия, а скорее даже на века. На этом сделал акцент президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая не республиканском форуме депутатов всех уровне. По его словам, строительство атомной электростанции - долгосрочный проект, но он обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед, укрепит энергетический суверенитет, даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования, будет способствовать формированию широкого класса инженеров и специалистов самого разного профиля.
Буквально через несколько дней на общенациональном референдуме наш народ решит, быть или не быть атомной электростанции в Казахстане. Вне зависимости от результатов голосования это событие станет знаковым. Сам по себе предстоящий референдум - это еще одно свидетельство огромных изменений, произошедших в Казахстане за последние пять лет, еще одно яркое проявление концепции "слышащего государства". Я уже неоднократно высказывал свою позицию по вопросу строительства АЭС. Чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, мы должны использовать свои конкурентные преимущества", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В общем, Казахстан примеряется к собственному атомному проекту весьма основательно. Как с технологической точки зрения, так и с позиции соблюдения демократических принципов. Как решит народ, так и будет.
А в Узбекистане свой атомный проект уже (есть). В Джизакской области по проекту "Росатома" к 2029 году будут сданы в эксплуатацию 6 реакторов малой мощности, по 55 МВт каждый. В Ташкенте понимают, что в условиях меняющегося климата, когда, по всем прогнозам, участятся периоды засух и воды в регионе ЦА будет становиться все меньше, для экономии гидроресурсов при растущих потребностях экономики нужно строить не только ГЭС, солнечные и ветряные станции, а иметь альтернативные устойчивые, не зависящие от погодных условий мощные источники энергии.
Соглашение о строительстве АЭС мощность 330 МВт было подписано президентами Узбекистана и России в мае этого года. И вот что тогда сказал Шавкат Мирзиёев: "Практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики. Имея большие собственные запасы урана и экспортируя его в третьи страны, для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана".
У Кыргызстана тоже есть свой ядерный проект. Пока он находится на уровне меморандума о сотрудничестве, подписанного министерство энергетики нашей страны и госкорпорацией "Росатом". Пока наше правительства осторожно присматривается к атомным технологиям и изучает их потенциальные возможности.
Известны лишь предварительные параменты станции, это может быть до шести реакторов малой мощности, то есть такая же АЭС, как строится в Узбекистане. В одном из интервью ИА "Кабар" глава "Росатом Кыргызстан" Дмитрий Константинов рассказал о том, что сейчас ядерная энергетика абсолютно безопасна и во всем мире признана ее соответствие "зеленой повестке".
Современные технологии позволяют обеспечить безопасность атомной энергетики для окружающей среды и людей, живущих в непосредственной близости от атомной станции. АЭС не будет угрожать безопасности сельскохозяйственных культур и водной среде. При нормальной работе выбросы не превышают естественный фон и не влияют на окружающую среду вблизи станции. Кроме того, экологическая обстановка вокруг атомной станции гораздо лучше, чем в других регионах, так как за этим постоянно следят специалисты различных организаций.
Как я уже говорил, срок службы малых реакторов составляет 60 лет, перезагрузка топлива требуется в среднем один раз в шесть лет. И этот процесс так же отработан, абсолютно безопасен и не причиняет никакого вреда окружающей среде. Наш подход основывается на принципах сбалансированного ядерного топливного цикла, который предполагает переработку отработавшего топлива. Таким образом, нет необходимости строительства пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов. На сегодняшний день это уникальное предложение" - отметил Дмитрий Константинов.
То есть, по сути, не только Казахстан, а все республики Центральной Азии находятся на пороге принятия важных для себя решений. Для дальнейшего развития, промышленного роста, реализации крупных инфраструктурных проектов и даже для удовлетворения нужд населения региону нужны большие объемы энергии. И с каждым годом эта потребность будет только расти.
Автор: Кирилл Степанюк, Бишкек, для КТ
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