Президентом Международного олимпийского комитета впервые стала женщина

Президент избирается на восемь лет

Кирсти Ковентри (Фото: Fabrice Coffrini - Pool / Getty Images)

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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана десятым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту, - Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана десятым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту, сообщает РБК.





Выборы состоялись на 144-й сессии МОК на греческом курорте Коста-Наварино. Президент избирается на восемь лет. Ковентри сменила на этом посту немца Томаса Баха, возглавлявшего МОК с 2013 года. Она вступит в должность президента 24 июня.





Я сделаю так, чтобы вы все очень-очень гордились и, надеюсь, были абсолютно уверены в решении, которое приняли", - сказала Ковентри и поблагодарила других кандидатов на пост.





Ковентри 41 год. Она победила на Олимпиадах в Афинах и Пекине на 200-метровке на спине. Также на ее счету четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.





Ковентри избрали членом МОК в качестве участницы комиссии спортсменов (2013-2021 годы), с 2023-го стала членом исполкома организации.





С 2018 года Ковентри занимает пост министра спорта Зимбабве, в 2017-2024 годах была вице-президентом Международной федерации серфинга, в 2014-2021 годах входила в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA).





Другими кандидатами были вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, принц Иордании Фейсал ибн Хусейн, а также главы международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).