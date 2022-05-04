Причастных к разработке биооружия на Украине определили российские следователи

МОСКВА. 3 МАЯ - Российским следователям удалось определить причастных к разработке биологического оружия на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков", - цитирует представителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина РИА Новости со ссылкой на RT.
Бастрыкин напомнил, что СК расследует уголовное дело по этому вопросу.
Следователи также выяснили, что с 2005 года Вашингтон выделил на финансирование биологических программ на Украине не менее 224 миллионов долларов, добавил глава СК.
США занимались модернизацией и переоснащением примерно трех десятков научных учреждений, министерств здравоохранения и сельского хозяйства, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины.
Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции", - заключил Бастрыкин.
Во время специальной военной операции российское Минобороны получило и обнародовало доказательства того, что на Украине велись работы по американским военно-биологическим программам. Это была сеть из более чем 30 биологических лабораторий, которые имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. Документы, полученные Россией, свидетельствуют также, что к финансированию программы имел отношение сын президента США Хантер Байден, информирует издание.