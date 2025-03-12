Приговоренную в Казахстане к 12 годам за торговлю органами украинку задержали в Польше

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Варшава. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Польши задержала разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами 35-летнюю украинку, сообщает - Полиция Польши задержала разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами 35-летнюю украинку, сообщает РИА Новости





По словам пресс-секретаря окружной прокуратуры в Перемышле и прокурора Марты Пентковской, женщина с июля 2017 по январь 2019 года в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане незаконно приобретала человеческие почки, чтобы их перепродать на черном рынке.





Украинку разыскивали власти Казахстана. В республике ее приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю человеческими органами и участие в организованной международной преступной группировке. Во время проверки на польской границе выяснилось, что она находится в международных базах данных розыска, а казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол.





Теперь задержанная будет под стражей ожидать решения суда об экстрадиции. Прокуратура пока не предоставляет никакой дополнительной информации по делу.