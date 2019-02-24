Продюсер Би-Би-Си признал сцены в сирийской Думе после химатаки постановочными

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Сцены в госпитале сирийского города Дума после предполагаемой химической атаки были постановочными для достижения "максимального эффекта". Об этом в своем твиттере написал продюсер Би-Би-Си по Сирии Риам Далати, передает Kazakhstan Today.

Спустя почти шесть месяцев расследования я могу подтвердить без тени сомнения, что сцены в госпитале Думы были постановочные. Погибших в больнице не было", - цитируют сообщение продюсера " Ведомости ".

Сам факт химической атаки, якобы имевшей место 7 апреля 2018 года, пока не подтвержден Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Атака была, зарин не использовался, но мы должны дождаться, когда ОЗХО подтвердит, использовался ли хлор или что-то еще. Однако все остальное вокруг атаки было создано для максимального эффекта", - написал Далати.

Информацию о применении в сирийской Думе химического оружия с использованием хлора и нервно-паралитического агента распространили общественные организации, в том числе "Белые каски". По данным организации, жертвами атаки стало около 70 человек.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Днем позже ОЗХО решила направить в Сирию своих экспертов для проверки сообщений о возможном применении химоружия. Доступ к району предполагаемой химатаки эксперты организации получили спустя две недели.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетный удар по Сирии, целями которого, по их заявлениям, стали объекты военной химической программы Сирии.

Россия и власти Сирии настаивают, что ролик "Белых касок" был сфабрикован.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства