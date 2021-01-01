Работник медцентра в США намеренно испортил 500 доз вакцины Moderna

Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - Работник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел на прошлой неделе в городе Графтон. По информации РИА "Новости" , работник медцентра достал из холодильника 57 упаковок с вакциной и не вернул их обратно. Из-за ненадлежащего хранения более 500 доз вакцины пришлось выбросить.

В ходе расследования сотрудник медцентра признался, что действовал сознательно. Его имя и мотивы его поступка не называются. В некоммерческой организации Advocate Aurora Health заявили, что этот человек у них больше не работает, добавив, что "более чем опечалены" задержкой в получении вакцины для сотен человек.

В полиции Графтона отметили, что в расследовании оказывают содействие ФБР и управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства